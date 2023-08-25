https://ukraina.ru/20230825/1048933628.html

Задержание "Славяна", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 25 августа

Задержание "Славяна", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 25 августа - 25.08.2023 Украина.ру

Задержание "Славяна", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 25 августа

В Финляндии задержали одного из основателей ДШРГ "Русич" Яна Петровского. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2023-08-25T13:15

2023-08-25T13:15

2023-08-25T13:15

хроники

эксклюзив

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 93 удара по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 83 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на горловском 8 обстрелов из артиллерии 152 мм, на ясиноватском 2 обстрела из артиллерии 155 мм, выпустив 337 единиц различных боеприпасов", - рассказало представительство.Под огнём украинской артиллерии оказались районы шести населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский, Калининский районы), Ясиноватский район, столица Донецк (Ворошиловский, Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка, Старомихайловка."Поступили сведения о гибели гражданского лица – женщины в Петровском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 4 гражданских лица в Киевском районе Донецка", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 13 жилых домостроений в Киевском, Кировском, Петровском районах Донецка, Александровке, Старомихайловке, а также 6 объектов гражданской инфраструктуры.На следующий день обстрелы продолжились. Так, по Никитовскому району Горловки ВСУ выпустили в общей сложности 4 снаряда калибром 152 мм и 3 снаряда 122 мм, по Ясиноватскому району — 3 снаряда калибром 155 мм, по Петровскому, Киевскому, Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка — в общей сложности 43 снаряда калибром 155 мм, в т.ч. и кассетных, по Червоногвардейскому району Макеевки — 4 кассетных снаряда калибром 155 мм и 20 ракет из РСЗО, по Владимировке — 5 снарядов калибром 155 мм.Позже представительство ДНР в СЦКК сообщило о гибели мирной жительницы."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 25 августа по состоянию на 13:00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: г. Донецк (Петровский район): - по ул. Углегорской погибла женщина 1948 года рождения", - сообщило представительство.По данным агентства "Таврия. Новости Херсонской области" за минувшие сутки ВСУ выпустили 69 снарядов по территории этого региона РФ."Вчера днём ВСУ выпустили 69 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 14; Казачьи Лагеря — 21; Подстепное — 18; Алёшки — 9; Днепряны — 7", - указывалось в публикации агентства.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии."Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Казачьи Лагеря, Великая Лепетиха. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - написало агентство.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале утром 25 августа опубликовал сводку ударов по региону."В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 5 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка – 11, по селу Красный Хутор и МАПП "Нехотеевка" – по два артиллерийских снаряда. В селе Солнцевка с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Ни в одном из населённых пунктов района пострадавших и разрушений нет. В Валуйском городском округе под обстрел попал хутор Леоновка – зафиксировано 5 прилётов. Никто не пострадал. В одном частном домовладении выбиты окна", - отмечалось в сводке.Кроме того, в Волоконовском районе по окраине хутора Старый было выпущено 14 миномёных снарядов, по территории рядом с селом Грушевка – 4 артиллерийских снаряда. Обошлось без последствий.Также в Грайворонском городском округе из миномёта и гранатомёта обстреляли окраину села Безымено – было установлено 8 миномётных снарядов и один гранатометный выстрел. Никто не пострадал, разрушений не было."В Шебекинском городском округе по селу Середа выпущено 12 миномётных снарядов, по посёлку Красное, селу Архангельское и хутору Панков – по два миномётных снаряда. В данных населённых пунктах пострадавших и разрушений нет. Также под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка – зафиксировано 6 прилётов. Никто не пострадал. Есть повреждения в пяти частных домовладениях (посечены фасады, выбиты окна) и двух автомобилях", - сообщалось в опубликованном Гладковым сводке.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся крайне напряжённой.Задержание "Славяна"Один из основателей ДШРГ "Русич" Ян Петровский, известный под позывным "Славян", задержан в Финляндии, сообщил "Обыкновенный царизм"."Один из основателей ДШРГ "Русич" "Славян" (Ян Петровский) задержан в Финляндии. Информация, увы, подтвердилась. Задержан Славян был ещё месяц назад, сейчас его арестовали и перевели в тюрьму. Власти Украины требуют экстрадиции. Другими словами, передачи в плен", - отмечалось в публикации телеграм-канала.По информации "Обыкновенного царизма", российское посольство в Финляндии в курсе ситуации."Сейчас у российских дипломатов шанс наконец-то показать себя с хорошей стороны и не допустить передачи в плен врагу русского героя", - подчеркнул телеграм-канал.Информацию подтвердила ДШРГ "Русич"."Славян" был задержан ещё месяц назад. Информация до СМИ не доводилась намеренно, в интересах человека и дела. Сейчас с GREY ZONE делаем официальное пояснение", - сообщила ДШРГ в своём телеграм-канале.О задержании Петровского также сообщило финское издание "MTV Uutiset"."В Финляндии арестован один из руководителей "Русичей". Он находится под стражей. Ян Игоревич Петровский (Jan Igorovits Petrovsky), задержанный в Финляндии, находится под санкциями ЕС и США <…> Украина обратилась с запросом об экстрадиции этого человека", — отмечалось в публикации.В публикации финского издания утверждалось, что уроженец Ленинграда 1987 года рождения "подозревается в террористических преступлениях, произошедших в период с июня 2014 года по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях".Ранее, в 2014-2015 годдах ДШР "Русич" принимала участие в боях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. По утверждению властей Евросоюза, она связана с ЧВК "Вагнер".Дело Петровского сегодня рассмотрит окружной суд региона Итя-Уусимаа.Минфин США 15 сентября 2022 года включил Петровского в очередной санкционный список.

https://ukraina.ru/20230825/1048926670.html

https://ukraina.ru/20230824/1048921013.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив