https://ukraina.ru/20230825/1048927669.html

Балицкий сообщил об усилении минирования берега Днепра в Запорожье

Балицкий сообщил об усилении минирования берега Днепра в Запорожье - 25.08.2023 Украина.ру

Балицкий сообщил об усилении минирования берега Днепра в Запорожье

После обмеления Каховского водохранилища российские подразделения переминировали береговую линию Днепра. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, передает 25 августа РИА Новости

2023-08-25T10:46

2023-08-25T10:46

2023-08-25T10:46

новости

евгений балицкий

дрг

мины

минирование

днепр

каховское водохранилище

запорожская область

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Береговая линия Днепра в Запорожской области была переминирована после ухода воды из Каховского водохранилища, сказал Балицкий. Таким образом, деятельность диверсионных групп в регионе практически сведена к нулю, добавил он."То, что они [украинские ДРГ] не проникают, показателем является что у нас практически сведена к нулю подрывная деятельность диверсионных групп. Она есть конечно, и есть спящие ячейки наверняка. Но той массовости, которая была пол года назад, сегодня нет", - подчеркнул Балицкий.Он отметил, что еще до обмеления берега Каховского водохранилища берег Днепра был хорошо укреплен, там были установлены "подводные мины".Балицкий указал, что по берегу Днепра расставлены все виды минных заграждений. Поэтому массово противник пройти не сможет, но теоретически могут просочиться отдельные ДРГ. Для того, чтобы на территорию не проникли диверсанты, используются беспилотные средства контроля, по посадкам стоят наблюдательные камеры и патрули, проводятся все необходимые мероприятия, резюмировал Балицкий.

https://ukraina.ru/20230825/1048925926.html

каховское водохранилище

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новости, евгений балицкий, дрг, мины, минирование, днепр, каховское водохранилище, запорожская область