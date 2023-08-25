Налёт на Крым, атака на аэродромы, прорыв ВСУ. Главные события на Украине на утро 25 августа - 25.08.2023 Украина.ру
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Налёт на Крым, атака на аэродромы, прорыв ВСУ. Главные события на Украине на утро 25 августа
Налёт на Крым, атака на аэродромы, прорыв ВСУ. Главные события на Украине на утро 25 августа - 25.08.2023 Украина.ру
Налёт на Крым, атака на аэродромы, прорыв ВСУ. Главные события на Украине на утро 25 августа
Ночью Крым попытались атаковать 42 украинских беспилотника. Над Тульской и Калужской области работала ПВО. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинская армия находится на пороге прорыва
2023-08-25T09:36
2023-08-25T10:27
эксклюзив
хроники
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Территорию России в ночь на пятницу атаковали 42 украинских беспилотника, 33 из них подавили средствами радиоэлектронной борьбы, 9 сбила ПВО, сообщили в Минобороны России.«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по территории Российской Федерации. Средствами ПВО обнаружено 42 беспилотных летательных аппарата», — отмечалось в сообщении.В Министерстве обороны России сообщили, что «в результате огневого воздействия над территорией Республики Крым девять БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели».В российских телеграм-каналах распространили видео пролётов украинских беспилотников над Крымом.Так, телеграм-канал SHOT опубликовал видео из Симферополя.Днём ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о кратковременной высадке десанта на полуостров.«Важность этой спецоперации прежде всего в том, чтобы люди поверили. Прежде всего люди даже не на территории материковой Украины, а в Крыму. Чтобы они вспомнили и поверили в то, что победа не за горами», — заявил начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов в эфире телемарафона.Он отметил, что Украина планирует наземную территорию на полуострове.«Когда проводятся, скажем так, определённые удары по территории Крыма, этим всё не закончится. Будет наземная операция», — отметил Буданов.При этом позже появились видео из Оленёвки, где и кратковременно высаживался десант. Судя по видео, украинские военные сфотографировались с флагом, а потом их спугнул турист.«Никаких официальных комментариев о высадке украинского десанта у туристического кемпинга в Оленёвке на мысе Тарханкут в Крыму так и не появилось. Между тем, расходится видео пары мельтешащих экипированнных солдат с флагом Украины. Писали, что они высадились, чтобы сделать фото, вроде как беспорядочно постреляли из гранатомёта и ушли. Есть и другое видео. Вероятнее всего, это турист, который, услышав шум на берегу, вышел из кемпинга прямо как был, в трусах и шлепанцах, с охотничьим карабином Сайга. На видео видно, как он останавливается, чтобы надеть майку, потом у него падает фонарик и он выходит из кадра. Пишут, что к моменту движения нашего туриста к берегу, диверсанты уже ретировались на быстроходных лодках, бросив/уронив на берегу гранатомет и рацию», — написал утром 25 августа в своём телеграм-канале бывший народный депутат Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв.Он указал на отсутствие российских официальных заявлений по поводу произошедшего.«Ряд каналов писал, что лодки с десантом были уничтожены в море нашими военными. Однако, еще раз повторюсь, официальных заявлений об этом не было. Пока выходит, что в западный Крым, где на днях был уничтожен российский комплекс ПВО, могут не только долететь ракеты и дроны, но и добраться группы украинских диверсантов», — указал Царёв.Также он согласился со всеми, «кто пишет о том, что ложные доклады "наверх" искажают реальную картину и мешают принимать реальные меры".Работа ПВОВ ночь на 25 августа стали появляться сообщения о взрывах в Тульской и Калужской областях.«О звуках взрывов и работе ПВО сообщают жители Тульской и Калужской областей. Предварительно речь о идёт о нескольких случаях уничтожения беспилотников в небе», — написал телеграм-канал Baza в 01:05, выложив снятые очевидцами видео.Через пять минут канал опубликовал видео работы ПВО в Калужской области.В московских аэропортах «Внуково» и «Домодедово» объявили план «Ковёр», закрыв воздушное пространство.«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки по гражданским объектам на территории Российской Федерации ракетой доработанного комплекса ПВО С-200. Ракета обнаружена и уничтожена средствами ПВО над территорией Калужской области», — сообщило в 01:30 Минобороны Россиии.Через две минуты телеграм-канал Mash опубликовал видео уничтожения ракеты.Как отмечалось в некоторых источниках, речь могла идти о попытке Украины атаковать аэродром Шайковка.Обещание ЗалужногоГлавнокомандующий Вооружённых сил Украины Валерий Залужный заявил американским официальным лицам, что украинские военные находятся на пороге прорыва во время контрнаступления, сообщило издание The Wall Street Journal.«По мнению американских чиновников, для Украины ещё не поздно достичь успеха. Украинские командиры также говорят, что время для их контрнаступления ещё не исчерпано, а Залужный заявил американским официальным лицам, что его силы находятся на пороге прорыва», — отмечалось в публикации издания.По информации The Wall Street Journal, американские и украинские чиновники уже несколько недель ведут интенсивные кулуарные дебаты по стратегии и тактике оживления наступления Украины, которое они оценивают как медленное.Американцы призывают украинцев сконцентрировать свои силы, чтобы попытаться прорвать российскую оборону и продвинуться к Азовскому морю.При этом Украина за последние недели внесла ряд корректив в свои планы, но, как утверждало издание, обе стороны всё ещё расходятся во мнениях относительно того, как переломить ситуацию с россиянами за то ограниченное время, которое у них есть до наступления зимы.Американцы со своей стороны указывали на то, что поставили Украине вооружения более, чем на $ 43 млрд. По их мнению, поставленного оружия достаточно для наступления и вряд ли оно повторится на таком же уровне в следующем году.«Мы создали эту стальную гору для контрнаступления. Мы не можем сделать это снова. Такой возможности не существует», — заявил в комментарии изданию один бывший американский чиновник.Залужный со своей стороны заявил, что ведущиеся боевые действия — «не борьба с повстанцами».«Это Курская битва», — заявил ЗалужныйПо информации The Wall Street Journal, после предупреждения американцев, украинцы скорректировали свою стратегию и перешли к обороне в восточной части Запорожья, что позволило ВСУ сохранить свои силы для основного наступления в другом месте и ограничить использование артиллерии.При этом американские официальные лица говорят, что украинцы всё ещё слишком распылены для концентрированного наступления на юг с многочисленными бригадами, развернутыми на востоке, и все ещё не сочетают использование артиллерии, механизированных подразделений и усилий по разминированию.
https://ukraina.ru/20230824/1048921013.html
https://ukraina.ru/20230824/1048909193.html
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Егор Леев
Егор Леев
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Налёт на Крым, атака на аэродромы, прорыв ВСУ. Главные события на Украине на утро 25 августа

09:36 25.08.2023 (обновлено: 10:27 25.08.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraineвоеннослужащие ВСУ
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Ночью Крым попытались атаковать 42 украинских беспилотника. Над Тульской и Калужской области работала ПВО. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинская армия находится на пороге прорыва
Территорию России в ночь на пятницу атаковали 42 украинских беспилотника, 33 из них подавили средствами радиоэлектронной борьбы, 9 сбила ПВО, сообщили в Минобороны России.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по территории Российской Федерации. Средствами ПВО обнаружено 42 беспилотных летательных аппарата», — отмечалось в сообщении.
В Министерстве обороны России сообщили, что «в результате огневого воздействия над территорией Республики Крым девять БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели».
В российских телеграм-каналах распространили видео пролётов украинских беспилотников над Крымом.
Так, телеграм-канал SHOT опубликовал видео из Симферополя.
Днём ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о кратковременной высадке десанта на полуостров.
«Важность этой спецоперации прежде всего в том, чтобы люди поверили. Прежде всего люди даже не на территории материковой Украины, а в Крыму. Чтобы они вспомнили и поверили в то, что победа не за горами», — заявил начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов в эфире телемарафона.
Он отметил, что Украина планирует наземную территорию на полуострове.
«Когда проводятся, скажем так, определённые удары по территории Крыма, этим всё не закончится. Будет наземная операция», — отметил Буданов.
украинский морской спецназ - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Вчера, 18:20
Потери украинских военных, новое обещание Буданова. Итоги 24 августа на УкраинеСтало известно о больших потерях украинской группировки "Марун" на Запорожском направлении. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов пообещал наземную операцию в Крыму
При этом позже появились видео из Оленёвки, где и кратковременно высаживался десант. Судя по видео, украинские военные сфотографировались с флагом, а потом их спугнул турист.
«Никаких официальных комментариев о высадке украинского десанта у туристического кемпинга в Оленёвке на мысе Тарханкут в Крыму так и не появилось. Между тем, расходится видео пары мельтешащих экипированнных солдат с флагом Украины. Писали, что они высадились, чтобы сделать фото, вроде как беспорядочно постреляли из гранатомёта и ушли. Есть и другое видео. Вероятнее всего, это турист, который, услышав шум на берегу, вышел из кемпинга прямо как был, в трусах и шлепанцах, с охотничьим карабином Сайга. На видео видно, как он останавливается, чтобы надеть майку, потом у него падает фонарик и он выходит из кадра. Пишут, что к моменту движения нашего туриста к берегу, диверсанты уже ретировались на быстроходных лодках, бросив/уронив на берегу гранатомет и рацию», — написал утром 25 августа в своём телеграм-канале бывший народный депутат Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв.
Он указал на отсутствие российских официальных заявлений по поводу произошедшего.
«Ряд каналов писал, что лодки с десантом были уничтожены в море нашими военными. Однако, еще раз повторюсь, официальных заявлений об этом не было. Пока выходит, что в западный Крым, где на днях был уничтожен российский комплекс ПВО, могут не только долететь ракеты и дроны, но и добраться группы украинских диверсантов», — указал Царёв.
Также он согласился со всеми, «кто пишет о том, что ложные доклады "наверх" искажают реальную картину и мешают принимать реальные меры".
украинские морские диверсанты - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Вчера, 13:13
Поздравление Зеленского, заявление ГУР о Крыме, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 августаПрезидент Украины Владимир Зеленский поздравил сограждан с Днём независимости. Главное управление разведки Минобороны Украины заявило о якобы высадке в Крыму. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
Работа ПВО
В ночь на 25 августа стали появляться сообщения о взрывах в Тульской и Калужской областях.
«О звуках взрывов и работе ПВО сообщают жители Тульской и Калужской областей. Предварительно речь о идёт о нескольких случаях уничтожения беспилотников в небе», — написал телеграм-канал Baza в 01:05, выложив снятые очевидцами видео.
Через пять минут канал опубликовал видео работы ПВО в Калужской области.
В московских аэропортах «Внуково» и «Домодедово» объявили план «Ковёр», закрыв воздушное пространство.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки по гражданским объектам на территории Российской Федерации ракетой доработанного комплекса ПВО С-200. Ракета обнаружена и уничтожена средствами ПВО над территорией Калужской области», — сообщило в 01:30 Минобороны Россиии.
Через две минуты телеграм-канал Mash опубликовал видео уничтожения ракеты.
Как отмечалось в некоторых источниках, речь могла идти о попытке Украины атаковать аэродром Шайковка.
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Вчера, 09:39
Гибель Пригожина и Уткина. Главное на Украине на утро 24 августаВ Тверской области потерпел крушение самолёт, на борту которого находился основатель группы "Вагнера" Евгений Пригожин и её командир Дмитрий Уткин
Обещание Залужного
Главнокомандующий Вооружённых сил Украины Валерий Залужный заявил американским официальным лицам, что украинские военные находятся на пороге прорыва во время контрнаступления, сообщило издание The Wall Street Journal.
«По мнению американских чиновников, для Украины ещё не поздно достичь успеха. Украинские командиры также говорят, что время для их контрнаступления ещё не исчерпано, а Залужный заявил американским официальным лицам, что его силы находятся на пороге прорыва», — отмечалось в публикации издания.
По информации The Wall Street Journal, американские и украинские чиновники уже несколько недель ведут интенсивные кулуарные дебаты по стратегии и тактике оживления наступления Украины, которое они оценивают как медленное.
Американцы призывают украинцев сконцентрировать свои силы, чтобы попытаться прорвать российскую оборону и продвинуться к Азовскому морю.
При этом Украина за последние недели внесла ряд корректив в свои планы, но, как утверждало издание, обе стороны всё ещё расходятся во мнениях относительно того, как переломить ситуацию с россиянами за то ограниченное время, которое у них есть до наступления зимы.
Американцы со своей стороны указывали на то, что поставили Украине вооружения более, чем на $ 43 млрд. По их мнению, поставленного оружия достаточно для наступления и вряд ли оно повторится на таком же уровне в следующем году.
«Мы создали эту стальную гору для контрнаступления. Мы не можем сделать это снова. Такой возможности не существует», — заявил в комментарии изданию один бывший американский чиновник.
23 августа, 18:06
Охота на военкомов; самолеты на Украине будут, но есть нюанс. Итоги 23 августаНа Украине проходят обыски и аресты военкомов и членов медкомиссий; "самолетная коалиция" Зеленского собирается не так гладко, как ему хотелось бы, а сам Зеленский признал и объяснил медленный темп контрнаступления ВСУ
Залужный со своей стороны заявил, что ведущиеся боевые действия — «не борьба с повстанцами».
«Это Курская битва», — заявил Залужный
По информации The Wall Street Journal, после предупреждения американцев, украинцы скорректировали свою стратегию и перешли к обороне в восточной части Запорожья, что позволило ВСУ сохранить свои силы для основного наступления в другом месте и ограничить использование артиллерии.
При этом американские официальные лица говорят, что украинцы всё ещё слишком распылены для концентрированного наступления на юг с многочисленными бригадами, развернутыми на востоке, и все ещё не сочетают использование артиллерии, механизированных подразделений и усилий по разминированию.
 
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