https://ukraina.ru/20230825/1048925693.html

Взрывы прогремели в Одессе и подконтрольном Киеву Запорожье - СМИ

Взрывы прогремели в Одессе и подконтрольном Киеву Запорожье - СМИ - 25.08.2023 Украина.ру

Взрывы прогремели в Одессе и подконтрольном Киеву Запорожье - СМИ

Взрывы прогремели в Одессе поздно вечером 24 августа после сигнала воздушной тревоги. Об этом сообщило издание "Страна"

2023-08-25T08:03

2023-08-25T08:03

2023-08-25T08:03

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Кроме того несколько взрывов зафиксировали в подконтрольном украинским властям городе Запорожье.Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре прошлой осенью - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ukraina.ru/20230824/1048900155.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

взрыв, новости, одесса, запорожье, украина