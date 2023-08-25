Взрывы прогремели в Одессе и подконтрольном Киеву Запорожье - СМИ - 25.08.2023 Украина.ру
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Взрывы прогремели в Одессе и подконтрольном Киеву Запорожье - СМИ
Взрывы прогремели в Одессе и подконтрольном Киеву Запорожье - СМИ - 25.08.2023 Украина.ру
Взрывы прогремели в Одессе и подконтрольном Киеву Запорожье - СМИ
Взрывы прогремели в Одессе поздно вечером 24 августа после сигнала воздушной тревоги. Об этом сообщило издание "Страна"
2023-08-25T08:03
2023-08-25T08:03
взрыв
новости
одесса
запорожье
украина
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Кроме того несколько взрывов зафиксировали в подконтрольном украинским властям городе Запорожье.Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре прошлой осенью - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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взрыв, новости, одесса, запорожье, украина
взрыв, Новости, Одесса, Запорожье, Украина

Взрывы прогремели в Одессе и подконтрольном Киеву Запорожье - СМИ

08:03 25.08.2023
 
© РИА Новости . Денис Петров / Перейти в фотобанкГорода мира. Одесса
Города мира. Одесса - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости . Денис Петров
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Взрывы прогремели в Одессе поздно вечером 24 августа после сигнала воздушной тревоги. Об этом сообщило издание "Страна"
Кроме того несколько взрывов зафиксировали в подконтрольном украинским властям городе Запорожье.
Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре прошлой осенью - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Вчера, 07:31
В Днепропетровске и Киеве прогремели взрывы - СМИВзрывы прозвучали в Днепропетровске. Об этом 24 августа сообщает украинский телеканал "Общественное"
 
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