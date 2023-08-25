https://ukraina.ru/20230825/1048923971.html

Вы то, к чему вы готовите своих детей. Какое будущее у детей Украины

Вы то, к чему вы готовите своих детей. Какое будущее у детей Украины - 25.08.2023 Украина.ру

Вы то, к чему вы готовите своих детей. Какое будущее у детей Украины

В конце августа, когда на Украине празднуют свой День флага и День независимости, мне удалось посетить сразу несколько лагерей для детей и подростков, которые догуливают последние дни летних каникул. О будущем народа можно судить по его подрастающему поколению.

2023-08-25T04:31

2023-08-25T04:31

2023-08-25T04:31

эксклюзив

украина

дети

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И можно заранее признать, что будущее поколение будет расколото по имущественному и языковому принципу.Первое, что бросается в глаза при сравнении детских лагерей – это упор на агрессивный национализм в одних лагерях или его полное отсутствие в других, но последние – намного дороже.Воспитание будущих националистовПервая категория – это бесплатные или недорогие лагеря, частично оплачиваемые государственными или западными фондами, а также некоторыми из протестантских церквей. В таких лагерях националистическую символику лепят повсюду, на каждый пластиковый стаканчик и мыльницу. В такие лагеря периодически приезжают националисты или комиссованные по ранению военнослужащие ВСУ. На бесплатной основе здесь отдыхают многие дети погибших украинских военнослужащих. Основной упор там делается на физическую подготовку. И хотя дети там, конечно, разного уровня развития, но заметно, что им даже в подростковом возрасте сложно выразить свои мысли, желания и ощущения. Им явно не хватает словарного запаса. Свое будущее они представляют очень смутно. По крайней мере, помимо желания получить много денег, почти никто не выражает желания состояться в какой-нибудь профессии или развить свои личные навыки. Русофобия и антисемитские комментарии из уст детей здесь можно услышать, но пока в виде осторожной шутки, на которую ждут одобрительной реакции взрослых.Среди националистических лагерей самым пресловутым является лагерь "Азовец", расположенный в заливе Верблюжий на Оболони в Киеве. Среди детей и родителей Киева он считается самым жестким лагерем. За провинность одного ребенка наказывают десяток детей. Воспитание происходит в духе "упал-отжался". За потерю какой-нибудь вещи, вроде браслета или нашивки, предполагается, что ребенок должен "отработать" - пройти показательное унижение перед другими детьми. Питание достаточно скудное. Основной контингент – дети "азовцев", а также родители, которые привозят на "перевоспитание" трудных подростков, посчитав, что те стали непослушными, слишком засиживаются за компьютерными играми и не знают, почем фунт лиха. Некоторых сюда "сдают" родители, чтобы ребенок, страдающий ожирением, избавился от лишнего веса. В комментариях также родители жалуются, что детям там ломают психику и практикуют рукоприкладство. В интервью украинским СМИ дети признают, что им тяжело, что до конца смены не все дотягивают – многих забирают из-за переутомления, травм или обострения заболеваний. Спикеры лагеря заявляют, что они готовят исключительно будущих военных для борьбы с россиянами. Подобные лагеря существуют в каждой области, но массовой популярностью не пользуются.Без национализма и с удобствами, но дорожеУкраинцы с достатком выше среднего предпочитают отдавать детей в частные лагеря, где им за деньги сулят комфорт, кружки по интересам, закрытый собственный пляж, занятия с психологами, игры с аниматорами, а также бассейн, Wi-Fi, спа-зону и индивидуальный подход к питанию. Для детей украинской элиты, например, в Козине под Киевом действует лагерь Speak Up Camp. Стоимость – от 20 000 гривен (45 000 р.) за 7 дней пребывания или 38 000 гр (85 000 р.) за 14 дней. Украинский язык вы там практически не услышите. Детей здесь вообще не напрягают патриотическим воспитанием или физкультурой. Их готовят для будущей миграции. Основной упор делается на английский разговорный язык. Показы фильмов и мультфильмов на английском языке, история Великобритании и США, курсы программирования.Детский лагерь "Шоколад" в поселке Мироцкое под Киевом ориентирован на средний класс. Он предлагает детям и их родителям полностью отвлечься от боевых действий, обещая полную безопасность за 15 600 гр (32 000 р.) за 12 дней. Здесь организаторы делают акцент на организацию концертов, развлекательных шоу и детских конкурсов. Основной контингент – девочки из семей среднего класса Киева. Их здесь в основном учат делать макияж, прически, петь и танцевать. Среди негативных отзывов об этом лагере можно встретить жалобы не преобладание детских песен на русском языке, что корежит некоторых националистов.Детский лагерь "Чайка" на берегу речки Рось в Киевской области оперирует еще старой советской инфраструктурой. За 13 000 гр. на 14 дней там обещают оздоровить ребенка под наблюдением педиатров. В списке услуг: галотерапия (соляные ванны), ароматерапия, парафинотерапия, тубус-кварц, электрофорез, УВЧ, ингаляции, магнитотерапия, кислородная терапия, массаж. Местами здесь даже сохранились еще советские пионерские символы. Национализмом детям голову не забивают, но отдельные родители жалуются, что за детьми особо не следят и не обращают внимание на конфликты между подростками.Все частные детские лагеря заявляют, что они находятся вдали от объектов критической инфраструктуры и военных объектов, хотя организаторы не могут контролировать или даже знать о перемещениях украинской военной техники или воинских частей.В целом же детский летний отдых на современной Украине организован по классовому принципу. Дети из сельской местности, дети из семей из невысоким доходом могут рассчитывать на бесплатные или дешевые лагеря, где им будут забивать голову националистическими и неонацистскими теориями, жестко муштровать, учить послушанию и формировать иерархию. Дети из семей со средним достатком могут рассчитывать попасть в детские лагеря, напоминающие о советской пионерии. Дети украинской элиты полностью ориентированы на то, чтобы в будущем прилагать свои знания и умения где-нибудь далеко за пределами страны.

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2023

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, украина, дети