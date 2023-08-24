https://ukraina.ru/20230824/1048911974.html
Рогов: В самолёте Пригожина было заложено взрывное устройство
Рогов: В самолёте Пригожина было заложено взрывное устройство - 24.08.2023 Украина.ру
Рогов: В самолёте Пригожина было заложено взрывное устройство
Взрывное устройство на разбившемся бизнес-джете "Группы Вагнера" было заложено в отсек шасси. Об этом 24 августа сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в телеграм-канале
2023-08-24T14:16
2023-08-24T14:16
2023-08-24T14:16
новости
владимир рогов
чвк "вагнер"
пригожин
авиакатастрофа
взрывчатка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046821762_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5f23f3815af4068471ed7afa4665fd17.jpg.webp
По предварительной информации, именно в области шасси произошёл взрыв в воздухе, в результате чего у самолёта оторвалось крыло, сообщил Рогов.После отрыва от корпуса крыло столкнулось со стабилизатором. После чего бизнес-джет начал резко начал набирать высоту и затем вошёл в штопор, добавил Рогов.Рогов добавил, что элемент хвостового оперения самолёта нашли в трёх с половиной километрах от места крушения.Накануне в МЧС России сообщили, что вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург.На борту находились десять человек, из них - три члена экипажа, все они погибли. Согласно списку пассажиров, среди них значится фамилия и имя Евгения Пригожина.
https://ukraina.ru/20230824/1048905050.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046821762_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_1acd1e11635135f0eec3bda0925a5f94.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир рогов, чвк "вагнер", пригожин, авиакатастрофа, взрывчатка
Новости, Владимир Рогов, ЧВК "Вагнер", Пригожин, авиакатастрофа, взрывчатка
Рогов: В самолёте Пригожина было заложено взрывное устройство
Взрывное устройство на разбившемся бизнес-джете "Группы Вагнера" было заложено в отсек шасси. Об этом 24 августа сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в телеграм-канале
По предварительной информации, именно в области шасси произошёл взрыв в воздухе, в результате чего у самолёта оторвалось крыло, сообщил Рогов.
После отрыва от корпуса крыло столкнулось со стабилизатором. После чего бизнес-джет начал резко начал набирать высоту и затем вошёл в штопор, добавил Рогов.
"Из-за взрыва и разгерметизации все находившиеся на борту моментально потеряли сознание, что помешало пилотам доложить о ЧП", - заявил он.
Рогов добавил, что элемент хвостового оперения самолёта нашли в трёх с половиной километрах от места крушения.
Накануне в МЧС России сообщили, что вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург.
На борту находились десять человек, из них - три члена экипажа, все они погибли. Согласно списку пассажиров, среди них значится фамилия и имя Евгения Пригожина.