Рогов: В самолёте Пригожина было заложено взрывное устройство - 24.08.2023 Украина.ру
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Рогов: В самолёте Пригожина было заложено взрывное устройство
Рогов: В самолёте Пригожина было заложено взрывное устройство - 24.08.2023 Украина.ру
Рогов: В самолёте Пригожина было заложено взрывное устройство
Взрывное устройство на разбившемся бизнес-джете "Группы Вагнера" было заложено в отсек шасси. Об этом 24 августа сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в телеграм-канале
2023-08-24T14:16
2023-08-24T14:16
новости
владимир рогов
чвк "вагнер"
пригожин
авиакатастрофа
взрывчатка
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По предварительной информации, именно в области шасси произошёл взрыв в воздухе, в результате чего у самолёта оторвалось крыло, сообщил Рогов.После отрыва от корпуса крыло столкнулось со стабилизатором. После чего бизнес-джет начал резко начал набирать высоту и затем вошёл в штопор, добавил Рогов.Рогов добавил, что элемент хвостового оперения самолёта нашли в трёх с половиной километрах от места крушения.Накануне в МЧС России сообщили, что вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург.На борту находились десять человек, из них - три члена экипажа, все они погибли. Согласно списку пассажиров, среди них значится фамилия и имя Евгения Пригожина.
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новости, владимир рогов, чвк "вагнер", пригожин, авиакатастрофа, взрывчатка
Новости, Владимир Рогов, ЧВК "Вагнер", Пригожин, авиакатастрофа, взрывчатка

Рогов: В самолёте Пригожина было заложено взрывное устройство

14:16 24.08.2023
 
© РИА Новости . Елена Копылова / Перейти в фотобанкЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости . Елена Копылова
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Взрывное устройство на разбившемся бизнес-джете "Группы Вагнера" было заложено в отсек шасси. Об этом 24 августа сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в телеграм-канале
По предварительной информации, именно в области шасси произошёл взрыв в воздухе, в результате чего у самолёта оторвалось крыло, сообщил Рогов.
После отрыва от корпуса крыло столкнулось со стабилизатором. После чего бизнес-джет начал резко начал набирать высоту и затем вошёл в штопор, добавил Рогов.

"Из-за взрыва и разгерметизации все находившиеся на борту моментально потеряли сознание, что помешало пилотам доложить о ЧП", - заявил он.

Рогов добавил, что элемент хвостового оперения самолёта нашли в трёх с половиной километрах от места крушения.
Накануне в МЧС России сообщили, что вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург.
На борту находились десять человек, из них - три члена экипажа, все они погибли. Согласно списку пассажиров, среди них значится фамилия и имя Евгения Пригожина.
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