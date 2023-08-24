https://ukraina.ru/20230824/1048911974.html

Рогов: В самолёте Пригожина было заложено взрывное устройство

Рогов: В самолёте Пригожина было заложено взрывное устройство - 24.08.2023 Украина.ру

Рогов: В самолёте Пригожина было заложено взрывное устройство

Взрывное устройство на разбившемся бизнес-джете "Группы Вагнера" было заложено в отсек шасси. Об этом 24 августа сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в телеграм-канале

2023-08-24T14:16

2023-08-24T14:16

2023-08-24T14:16

новости

владимир рогов

чвк "вагнер"

пригожин

авиакатастрофа

взрывчатка

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По предварительной информации, именно в области шасси произошёл взрыв в воздухе, в результате чего у самолёта оторвалось крыло, сообщил Рогов.После отрыва от корпуса крыло столкнулось со стабилизатором. После чего бизнес-джет начал резко начал набирать высоту и затем вошёл в штопор, добавил Рогов.Рогов добавил, что элемент хвостового оперения самолёта нашли в трёх с половиной километрах от места крушения.Накануне в МЧС России сообщили, что вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург.На борту находились десять человек, из них - три члена экипажа, все они погибли. Согласно списку пассажиров, среди них значится фамилия и имя Евгения Пригожина.

https://ukraina.ru/20230824/1048905050.html

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новости, владимир рогов, чвк "вагнер", пригожин, авиакатастрофа, взрывчатка