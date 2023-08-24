https://ukraina.ru/20230824/1048911561.html

Мощанский о неприкосновенных резервах, оружии судного дня и сражении за второй Артёмовск. Видео

Мощанский о неприкосновенных резервах, оружии судного дня и сражении за второй Артёмовск. Видео - 24.08.2023 Украина.ру

Мощанский о неприкосновенных резервах, оружии судного дня и сражении за второй Артёмовск. Видео

Полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский в студии Украина.ру рассказал о положении ВСУ под Харьковом, о том, как Россия... Украина.ру, 24.08.2023

2023-08-24T13:53

2023-08-24T13:53

2023-08-24T13:53

илья мощанский

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харьков

himars

наступление

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Полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский в студии Украина.ру рассказал о положении ВСУ под Харьковом, о том, как Россия выманивает противника под Купянском и о многом другом: 00:25 - Битва за Харьков: могут ли ВСУ нанести неожиданный для России удар? 08:05 – О сложностях наступления на Купянск; 18:55 – Почему российские войска не берут Часов Яр? 22:05 – О резервах России в районе Волновахи и Токмака; 26:20 – Что может измениться на фронте до осенней распутицы?

купянск

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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