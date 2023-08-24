Мощанский о неприкосновенных резервах, оружии судного дня и сражении за второй Артёмовск. Видео - 24.08.2023 Украина.ру
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Мощанский о неприкосновенных резервах, оружии судного дня и сражении за второй Артёмовск. Видео
Мощанский о неприкосновенных резервах, оружии судного дня и сражении за второй Артёмовск. Видео - 24.08.2023 Украина.ру
Мощанский о неприкосновенных резервах, оружии судного дня и сражении за второй Артёмовск. Видео
Полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский в студии Украина.ру рассказал о положении ВСУ под Харьковом, о том, как Россия... Украина.ру, 24.08.2023
2023-08-24T13:53
2023-08-24T13:53
илья мощанский
видео
россия
украина
сво
всу
купянск
харьков
himars
наступление
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Полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский в студии Украина.ру рассказал о положении ВСУ под Харьковом, о том, как Россия выманивает противника под Купянском и о многом другом: 00:25 - Битва за Харьков: могут ли ВСУ нанести неожиданный для России удар? 08:05 – О сложностях наступления на Купянск; 18:55 – Почему российские войска не берут Часов Яр? 22:05 – О резервах России в районе Волновахи и Токмака; 26:20 – Что может измениться на фронте до осенней распутицы?
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илья мощанский, видео, россия, украина, сво, всу, купянск, харьков, himars, наступление, часов яр, волноваха, бпла, беспилотники, нато, владимир зеленский, мелитополь, видео
Илья Мощанский, Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, Купянск, Харьков, HIMARS, наступление, Часов Яр, Волноваха, БПЛА, беспилотники, НАТО, Владимир Зеленский, Мелитополь

Мощанский о неприкосновенных резервах, оружии судного дня и сражении за второй Артёмовск. Видео

13:53 24.08.2023
 
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Полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский в студии Украина.ру рассказал о положении ВСУ под Харьковом, о том, как Россия выманивает противника под Купянском и о многом другом:
00:25 - Битва за Харьков: могут ли ВСУ нанести неожиданный для России удар?
08:05 – О сложностях наступления на Купянск;
18:55 – Почему российские войска не берут Часов Яр?
22:05 – О резервах России в районе Волновахи и Токмака;
26:20 – Что может измениться на фронте до осенней распутицы?
 
Илья МощанскийВидеоРоссияУкраинаСВОВСУКупянскХарьковHIMARSнаступлениеЧасов ЯрВолновахаБПЛАбеспилотникиНАТОВладимир ЗеленскийМелитополь
 
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