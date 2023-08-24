https://ukraina.ru/20230824/1048911174.html

Игорь Шатров: Турция в итоге будет членом БРИКС, а Россия может получить иранские дроны и авто

Игорь Шатров: Турция в итоге будет членом БРИКС, а Россия может получить иранские дроны и авто - 24.08.2023 Украина.ру

Игорь Шатров: Турция в итоге будет членом БРИКС, а Россия может получить иранские дроны и авто

В БРИКС официально пригласили шесть новых стран: Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Об этом сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса, выступая на саммите в Йоханнесбурге.

2023-08-24T16:03

2023-08-24T16:03

2023-08-24T16:03

интервью

брикс

россия

иран

сша

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ес

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саудовская аравия

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Что получит объединение и сами страны от членства в нем изданию Украина.ру объяснил политолог Игорь Шатров.— Игорь Владимирович, что значит присоединение Ирана к организации?— У Ирана самая показательная история в этом плане. Теперь ни у кого в мире не повернётся язык назвать Иран страной-изгоем — пускай Запад говорит, что угодно. Эта тема закрыта. Иран, вступив в семью БРИКС, фактически стал членом растущей (и этот рост продолжится ближайшие 1–2 года) и крупнейший организации. При этом равноправие и диалог лежат в основе правил поведения стран в данном объединении. И это крайне важно для Ирана.Что касается плюсов для БРИКС от вступления исламской республики, Иран — это экономика, которая выдержала кризисы, санкции — например, смогла создать свою автомобильную промышленность. Я не удивлюсь, если в этом или будущем году у нас появятся иранские автомобили, которые будут собирать на российских заводах.Второй момент — это иранские беспилотники (БПЛА), в производстве которых страна существенно продвинулась и даже обошла многие государства. Может быть, с США есть какая-то конкуренция, но про американские дроны мы в основном знаем только по картинкам, а вот, что такое иранские БПЛА и российские "Герани", все отлично видели на деле.— Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия до недавнего времени считались союзниками США на Ближнем Востоке. И вот теперь они вошли в блок. Что это значит?— Это очень интересно — что нефтяные империи в сложной ситуации сделали выбор в пользу не западного блока. То есть, они могли присоединиться к условно сильнейшим на данном этапе, но сделали выбор на будущее — вошли в БРИКС. Они понимают, за кем это будущее.Данные монархии Персидского залива весьма влиятельны: это деньги, которые по всему миру вложены во все инвестиционные фонды; они содержат по большому счёту такие экономики, как американскую и британскую. Инструменты влияния у ОАЭ и Саудовской Аравии серьёзнейшие.При этом страны залива и Иран как минимум лояльны к РФ, если не сказать больше — они поддерживают тесные отношения с Россией, относятся к ней с определённым трепетом и уважением. Вспомните формат встречи президента России в Объединённых Арабских Эмиратах —не каждый король может себе такой прием представить.— Как вам видится взаимодействие Аргентины в БРИКС?— Аргентина — страна, находящаяся в сложнейшей экономической ситуации, которую фактически выдоил Запад, в частности Соединённые Штаты. Но сейчас, прислонившись к БРИКС, страна надеется, во-первых, на инвестиции, не обусловленные политическими требованиями. Во-вторых, Аргентина вместе с Бразилией будет достойно представлять в блоке латиноамериканский континент.Я думаю, что Аргентина очень перспективная страна. И вообще страны Латинской Америки — мягкое подбрюшье Соединённых Штатов — по большому счёту представляют для последних большую угрозу. Благодаря БРИКС у них появляется возможность "выскочить" полностью из-под влияния Америки. Тем более, что основной темой форума в Йоханнесбурге был переход на расчеты в национальных валютах. А это очень тревожно для США.— Эфиопия и Россия сохраняют свои отношения на протяжении более 125 лет. Теперь эта африканская страна тоже вошла в БРИКС, как и Египет. Какие здесь вырисовываются перспективы для блока и для государств африканского континента?— Действительно, Эфиопия — это страна, с которой Россию связывают давние тесные, дружеские отношения. Можно даже поспорить, откуда родом Александр Сергеевич Пушкин: из Эфиопии или Эритреи. Это также единственная полноценная православная страна на африканском континенте. Есть еще египетские копты, а здесь — эфиопская православная церковь.Египет тоже страна, у которой очень большие перспективы для развития. Суэцкий канал остается важным транспортной хабом [для России], есть ряд других интересных проектов. Через ЮАР, а теперь и Эфиопию и Египет объединение БРИКС входит на африканский континент и усиливает свои связи с ним.Кстати, интересный факт хочу отметить: 23 августа была официальная информация, что в БРИКС вошло 5 стран, а сегодня утром мы узнали, что их шесть. Принцип принятия интересный — равноправие и уважение к каждому континенту. То есть для объединения желательно было соблюсти баланс, чтобы были представлены африканские страны и другие континенты. В дальнейшем, я полагаю, организация будет расширяться, исходя из этих принципов.— Почему не поддержали присоединение Турции к БРИКС?— Из-за какой-то неопределённости. Турции следует самопределиться со своим будущим в Евросоюзе: желает она там быть или нет. Модель ЕС все-таки значительно отличается от БРИКС. Нужно понять, чего конкретно хочет сама Турция, потому что она стучится во все двери. Я думаю, что Турция в итоге будет членом БРИКС. Сейчас единственное, что ей мешает, это ее членство в НАТО. В БРИКС опасаются, что она начнет транслировать в объединение свои североатлантические взгляды.— В чем уникальность данного саммита в отличие о предыдущих встреч БРИКС?— Это был поворотный саммит, что можно было понять еще до его начала. Сейчас мы являемся свидетелями окончательно создания нового многополярного мира. Саммит БРИКС в Йоханнесбурге — мощный шаг к этому через несколько ступеней.Напомню, что в начале в объединении было четыре организации. Аббревиатуру БРИКС придумал один из аналитиков Goldman Sachs, чтобы описать растущие экономики. Россия в свое время это заметила, поэтому наша роль в создании данного проекта велика. То, что в БРИКС участвуют Китай и Индия, в принципе делает его недосягаемым по экономической мощи.— БРИКС зачастую в экспертном сообществе называют аналогом G7. Вы согласны с этим?— БРИКС для G7 серьёзный конкурент, но не думаю, что альтернатива. По сути западный мир своим бессовестным поведением заставил остальное человечество создать альтернативу — союз без навязывания экономических и политических моделей. Об этом, кстати, говорили все лидеры на встрече в Йоханнесбурге.Они говорили, что никто не верил, что мы можем договориться, потому что, дескать, у нас разные экономики, разные политические системы. (Действительно, например, Индия, Китай периодически находятся в состоянии конфликта из-за спорных территорий.) Но присутствие в БРИКС России, южноафриканских республик, Бразилии делает такой союз разноформатным — государства получают полноценную картину мира. Жить вместе, оставаясь разными — такой я вижу модель БРИКС.— Следующий саммит БРИКС планируется провести в Казани, благодаря тому, что Бразилия поменялась местом с Россией на 2024 год? О чем это говорит?— Я думаю, что это подарок России от друзей. Это значит, что страны – члены БРИКС протягивают России руку в сложной ситуации, показывают положительное, позитивное отношение к своим союзникам. И тем самым они фактически бросают вызов Западу. Дескать, хотите сделать Россию изгоем? Ничего подобного не будет— в следующей году в Россию приедут не только 11 членов БРИКС, но и возможно более 10 делегаций других государств, как это происходило на саммите в Йоханнесбурге. Вот такая ситуация нас ждёт в Казани в будущем году.

https://ukraina.ru/20230824/1048899094.html

https://ukraina.ru/20230824/1048901931.html

https://ukraina.ru/20230824/1048907103.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, брикс, россия, иран, сша, запад, ес, турция, оаэ, саудовская аравия, аргентина, египет, эфиопия, африка, латинская америка, юар, казань