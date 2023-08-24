Спецслужбы Латвии будут следить за студентами, которые поступили в российские вузы
12:50 24.08.2023 (обновлено: 13:00 24.08.2023)
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Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) будет уделяет особое внимание студентам, которые выбирают обучение в вузах России и Белоруссии. Об этом сообщили журналисты латвийского интернет-портала jauns.lv со ссылкой на источники в силовых структурах
Посольство России в Латвии сообщило, что 17 августа там прошла встреча для абитуриентов, которым правительство РФ предоставило в этом году квоту на бесплатное обучение в российских вузах. Около 110 человек из Латвии продолжат обучение в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Пскове и других российских вузах, передают журналисты портала.
В Министерстве внутренних дел и связи Латвии неоднократно предупреждали о том, что обучение в российских вузах якобы "связано с рисками разведки и вербовки спецслужбами этой страны", сообщили авторы интернет-портала.
"Министерство внутренних дел и связи Латвии неоднократно призывало граждан Латвии не ездить в Россию и ее ближайшего союзника Белоруссию в связи с высокими разведывательными и вербовочными рисками", - пишут авторы jauns.lv.
В нынешних геополитических условиях указанные риски особенно высоки, подчеркнули в латвийском МВД. По мнению латвийских силовиков, Россия предлагает иностранцам возможность бесплатного обучения якобы "с целью идеологической обработки и воспитания будущих пропагандистов".
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