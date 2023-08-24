Спецслужбы Латвии будут следить за студентами, которые поступили в российские вузы - 24.08.2023 Украина.ру
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Спецслужбы Латвии будут следить за студентами, которые поступили в российские вузы
Спецслужбы Латвии будут следить за студентами, которые поступили в российские вузы - 24.08.2023 Украина.ру
Спецслужбы Латвии будут следить за студентами, которые поступили в российские вузы
Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) будет уделяет особое внимание студентам, которые выбирают обучение в вузах России и Белоруссии. Об этом сообщили журналисты латвийского интернет-портала jauns.lv со ссылкой на источники в силовых структурах
2023-08-24T12:50
2023-08-24T13:00
новости
латвия
россия
белоруссия
вузы
студенты
образование
спецслужбы
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Посольство России в Латвии сообщило, что 17 августа там прошла встреча для абитуриентов, которым правительство РФ предоставило в этом году квоту на бесплатное обучение в российских вузах. Около 110 человек из Латвии продолжат обучение в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Пскове и других российских вузах, передают журналисты портала.В Министерстве внутренних дел и связи Латвии неоднократно предупреждали о том, что обучение в российских вузах якобы "связано с рисками разведки и вербовки спецслужбами этой страны", сообщили авторы интернет-портала.В нынешних геополитических условиях указанные риски особенно высоки, подчеркнули в латвийском МВД. По мнению латвийских силовиков, Россия предлагает иностранцам возможность бесплатного обучения якобы "с целью идеологической обработки и воспитания будущих пропагандистов".
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новости, латвия, россия, белоруссия, вузы, студенты, образование, спецслужбы
Новости, Латвия, Россия, Белоруссия, ВУЗы, студенты, Образование, спецслужбы

Спецслужбы Латвии будут следить за студентами, которые поступили в российские вузы

12:50 24.08.2023 (обновлено: 13:00 24.08.2023)
 
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© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) будет уделяет особое внимание студентам, которые выбирают обучение в вузах России и Белоруссии. Об этом сообщили журналисты латвийского интернет-портала jauns.lv со ссылкой на источники в силовых структурах
Посольство России в Латвии сообщило, что 17 августа там прошла встреча для абитуриентов, которым правительство РФ предоставило в этом году квоту на бесплатное обучение в российских вузах. Около 110 человек из Латвии продолжат обучение в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Пскове и других российских вузах, передают журналисты портала.
В Министерстве внутренних дел и связи Латвии неоднократно предупреждали о том, что обучение в российских вузах якобы "связано с рисками разведки и вербовки спецслужбами этой страны", сообщили авторы интернет-портала.

"Министерство внутренних дел и связи Латвии неоднократно призывало граждан Латвии не ездить в Россию и ее ближайшего союзника Белоруссию в связи с высокими разведывательными и вербовочными рисками", - пишут авторы jauns.lv.

В нынешних геополитических условиях указанные риски особенно высоки, подчеркнули в латвийском МВД. По мнению латвийских силовиков, Россия предлагает иностранцам возможность бесплатного обучения якобы "с целью идеологической обработки и воспитания будущих пропагандистов".
16 августа, 10:37
Даже тех, что в отпуске: Латвия стянула всех пограничников страны к белорусской границеГосударственная пограничная служба Латвии с 15 августа проводит "дополнительную мобилизацию" пограничников. На работу вызвали даже тех сотрудников, которые штатно находились в отпуске. Цель - усиление границы с Белоруссией на фоне "резкого усиления гибридной угрозы". Об этом сообщается на сайте ведомства
 
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