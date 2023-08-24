https://ukraina.ru/20230824/1048907103.html

На пороге нового миропорядка: что думают эксперты о саммите БРИКС

На пороге нового миропорядка: что думают эксперты о саммите БРИКС - 24.08.2023 Украина.ру

На пороге нового миропорядка: что думают эксперты о саммите БРИКС

В ЮАР проходит саммит БРИКС. Его итогом может стать решение о присоединении к организации десятка новых стран, что сделает союз мощным экономическим и военно-политическим полюсом

2023-08-24T12:10

2023-08-24T12:10

2023-08-24T12:10

эксклюзив

брикс

россия

владимир путин

запад

g7

бразилия

индия

китай

юар

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Россию на встрече лично представляет глава МИД Сергей Лавров, а президент Владимир Путин выступил с речью по видеосвязи.Каково значение БРИКС сегодня и как оно изменится в ближайшем будущем, а также какими странами-буквами пополнится аббревиатура (сегодня это Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) – рассуждали эксперты на своих страницах в соцсетях.Директор Международного института экономических и политических стратегий РУССТРАТ Елена Панина:"Так дальше жить нельзя!" К итогам первого дня работы саммита БРИКС-2023.Уже первый из трёх дней работы саммита БРИКС-2023 продемонстрировал главное: "пятёрка" солидарна в том, что прежний миропорядок, ориентированный на Глобальный Запад во главе с США, не соответствует стоящим перед миром задачам.Вопреки развязанной на Западе пропагандистской кампании, в которой выпячивались различия в подходах стран-членов БРИКС, лидеры "пятёрки" в первый же день работы саммита показали, что намерены активно искать консенсус.В том числе на основе неприятия порочной системы западного "порядка, основанного на правилах", который сводится к грабежу, санкциям и тотальной несправедливости.Хозяин саммита, президент ЮАР Сирил Рамафоза, заявил, что односторонние ограничительные меры, "вводимые некоторыми странами", несовместимы ни с какими правилами и подрывают мировую торговлю.От лица БРИКС Рамафоза призвал провести фундаментальные реформы мировых финансовых институтов. Это намерение БРИКС реформировать глобальную финансовую систему получило подтверждение из уст президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, выдвинувшего идею создания единой расчётной валюты в рамках "пятёрки" — которая при этом не заменяла бы национальных валют.Тут может быть применён опыт СССР и СЭВ, а также переводного рубля, использовавшегося для расчётов как наднациональная валюта с 1964-го по 1990-й год.В отличие от CDR, которые ввели американцы и МВФ, представляющих собой всего лишь бумагу, переводной рубль был обеспечен достаточно высоким содержанием чистого золота. "Пятёрка" может себе это позволить.А в отличие от евро, он не отменял национальные валюты стран-членов СЭВ — и этот опыт может помочь найти консенсус в БРИКС.Для сведения: инспирированные западными "спецами" инсинуации по поводу якобы "провалившейся" системы СЭВ и переводного рубля не имеют под собой никакой почвы. За 27 лет существования объём сделок с ним составил, считая в эквиваленте, 6,25 трлн долларов."Необратимую дедолларизацию" подтвердил и президент России. Отход от американских денег Владимир Путин назвал объективным процессом, который уже даёт результаты: доля доллара в экспортно-импортных операциях БРИКС упала до 28,7%.В этой позиции президента РФ, которую он последовательно проводит в жизнь, — одна из причин такой ненависти к нему со стороны устроителей "нового мирового порядка".Путин также заявил, что завершаются переговоры с рядом стран Африки по прямым поставкам российского зерна, в том числе на безвозмездной основе. Привет Эрдогану!В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин сосредоточился на глобальной повестке, подтвердив готовность Китая укреплять стратегическое партнёрство в рамках БРИКС и продвигать многополярность мира.Важным тезисом выступления председателя Си стало желание Пекина работать над "демократизацией международных отношений" — это явный сигнал о том, что текущая ситуация не устраивает страну с крупнейшей экономикой мира.Правоту заявлений Китая подтверждало то, что президент РФ посетить саммит лично не смог. Тем не менее, участники Делового форума БРИКС приветствовали видеообращение Путина овациями. Даже Нарендра Моди, которого на Западе видели как "троянского коня" внутри БРИКС из-за якобы противоречий с КНР, не опроверг тезисы, высказанные другими.При этом премьер Индии отметил, что после масштабного финансового кризиса БРИКС стал "лучом надежды для мировой экономики". А сегодня ситуация ещё сложнее — и соответственно, выше роль стран БРИКС.Первый день саммита, безусловно, показал, что лидеры стран БРИКС не намерены мириться с положением дел в большинстве сфер. В этом, пожалуй, главный сегодняшний вывод: у каждой страны есть собственные претензии к существующему миропорядку, но все сходятся на том, что "так дальше жить нельзя".Конкретные варианты реформирования планетарного мироустройства от лидеров крупнейших экономик мира стоит ожидать завтра и в третий день работы саммита.Политик и журналист Дмитрий Василец:Сегодня начнется саммит "БРИКС", который изо всех сил под любыми предлогами хотели сорвать англосаксы, понимая последствия для своих схем грабежа других стран.Вся гигантская машина американской и британской разведок сейчас направлена на то, чтоб посеять раздор между Индией, Китаем, Россией и ЮАР. Для понимания этого не нужно быть гениальным аналитиком, достаточно послушать представителей "западного мирка".При развитии союза в формате "БРИКС", все цивилизованные страны де-факто объединяются против США и англосаксонских колоний в экономическом плане, чем отрезают львиную долю влияния доллара и делают невозможным свое ограбление через валюты стран "Большой семерки".Поглядим что получилось у международных террористов, итоги саммита многое покажут…Политолог Сергей Марков:Почему более 20 стран стремятся в БРИКС? Потому что в условиях, когда страны Запада разрушают международные организации и международное право и проводят все более наглую и агрессивную политику, многие страны чувствуют, что им нужно держаться вместе, помогать друг другу.Запад создаёт сейчас новый мир, хаос и апокалипсис. А большинство стран хотят сохранить порядок и сотрудничество. БРИКС это умеренность, спокойствие, разумность. А Запад это оголтелось, это агрессия, это наглая ложь. Поэтому все стремятся в БРИКС. И поэтому БРИКС неизбежно будет всё более антизападным.Запад захватил секретариаты ООН и ОБСЕ, ОЗХО, МАГАТЭ и многих других и сделал их почти бесполезными для сотрудничества. Поэтому есть потребность в других организациях, где есть сотрудничество, а не диктат Запада.Поэтому сверхспокойный и почти никакой БРИКС такой популярный.Политик Олег Царев:В ЮАР начинается саммит стран БРИКС. Одной из ключевых тем будет второе расширение этой организации.За последний год заявки на вступление подали уже восемь стран: Белоруссия, из азиатских стран Иран и Бангладеш, из африканских — Алжир, Египет и Эфиопия. Не отстает и Латинская Америка: о желании стать частью БРИКС заявили Аргентины и Венесуэла.Заявка Венесуэлы может показаться неоднозначной, ведь БРИКС формировалось как сообщество крупных развивающихся стран, тогда как экономика Венесуэлы, задушенная санкциями США находится в затяжном кризисе.Вместе с тем, Россия сотрудничает с Венесуэлой, и вступление страны в БРИКС открывает для этого новые перспективы.Сенатор Алексей Пушков:БРИКС, безусловно, вышел на качественно новый уровень. За саммитом в ЮАР следит весь мир.Грядущее расширение блока рассматривается как антитеза гегемонии Запада и коллективная заявка на новое качество мировой системы. "Все хотят в БРИКС", - констатирует французская газета "Фигаро".На саммите в Йоханнесбурге нет отбоя от желающих вступить в БРИКС, тревожится СNN. Администрация США пытается сохранить лицо, заявив, что не рассматривает БРИКС как геополитического соперника.Однако очевидно, что БРИКС, не будучи G7, с неизбежностью будет играть геополитическую роль. Собственно, единодушный отказ стран-членов БРИКС и всех кандидатов в блок поддержать санкции Запада против России уже есть акт геополитики. Как и призывы отказаться от доллара во взаимных расчетах.* Орфография и пунктуация авторов сохранены

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