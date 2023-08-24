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При обстреле Донецка поврежден стоматологический корпус ЦГБ и жилые дома - Кулемзин

При обстреле Донецка поврежден стоматологический корпус ЦГБ и жилые дома - Кулемзин - 24.08.2023 Украина.ру

При обстреле Донецка поврежден стоматологический корпус ЦГБ и жилые дома - Кулемзин

При обстреле Донецка был поврежден один из корпусов центральной горбольницы и несколько жилых домов. Об этом мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил 24 августа в своем телеграм-канале

2023-08-24T11:50

2023-08-24T11:50

2023-08-24T11:50

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За период с 21:00 23 августа до 9:00 24 августа, по информации СЦКК ДНР, территория г. Донецка 28 раз подверглась обстрелам со стороны ВФУ, сообщил Кулемзин.Кулемзин сообщил, что в результате обстрела пострадал стоматологический корпус центральной больницы Донецка, здание магазина "Идеал" и несколько жилых домов.В Киевском районе в результате украинского обстрела получил ранение мужчина, добавил Кулемзин.

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новости, донецк, днр, обстрелы, украина, сводка