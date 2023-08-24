При обстреле Донецка поврежден стоматологический корпус ЦГБ и жилые дома - Кулемзин
При обстреле Донецка был поврежден один из корпусов центральной горбольницы и несколько жилых домов. Об этом мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил 24 августа в своем телеграм-канале
За период с 21:00 23 августа до 9:00 24 августа, по информации СЦКК ДНР, территория г. Донецка 28 раз подверглась обстрелам со стороны ВФУ, сообщил Кулемзин.
"В направлении Ворошиловского, Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов укронацисты выпустили 86 снарядов калибром 155 мм, из них 8 кассетного типа" - говорится в сообщении.
Кулемзин сообщил, что в результате обстрела пострадал стоматологический корпус центральной больницы Донецка, здание магазина "Идеал" и несколько жилых домов.
"В Киевском районе пострадали здания магазина "Идеал" и стоматологического отделения, повреждены многоквартирные и частные дома по ул. Розы Люксембург, Венедиктова, Головко. Пострадали также автомобили", - написал Кулемзин.
В Киевском районе в результате украинского обстрела получил ранение мужчина, добавил Кулемзин.
21 августа, 09:50Украинские войска выпустили кассетные снаряды по ДонецкуУкраинские войска выпустили пять кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка за пять минут. Об этом 21 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины