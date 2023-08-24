https://ukraina.ru/20230824/1048901931.html

Саммит БРИКС: новые члены вступят уже сегодня

Саммит БРИКС: новые члены вступят уже сегодня - 24.08.2023 Украина.ру

Саммит БРИКС: новые члены вступят уже сегодня

На итоговом заседании пятнадцатого саммита БРИКС, который проходит в Йоханнесбурге, должны проголосовать за расширение количества членов этого международного объединения, которое вполне можно будет назвать историческим событием.

2023-08-24T09:59

2023-08-24T09:59

2023-08-24T09:59

эксклюзив

брикс

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Как утверждает бразильское издание UOL, в распоряжении которого якобы находится текст итогового документа южноафриканского саммита, уже в ближайшие часы число членов БРИКСа увеличится сразу вдвое."Новыми членами БРИКС станут Саудовская Аравия, Аргентина, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Египет.Первоначальный проект БРИКС о включении Индонезии в конечном итоге пришлось пересмотреть после того, как эта страна заявила, что в настоящее время она пока политически не готова. Джакарта может быть включена в ближайшее время.Одним из главных нововведений является прибытие Ирана, страны, находящейся под международным давлением из-за своих ядерных проектов. Тегеран – сильный союзник России", – сообщает UOL.Эта информация не является подтвержденной и окончательной, однако сообщения о расширении БРИКСа распространяют различные источники. Представитель Южной Африки Анил Суклал заявил о том, что следующий саммит в Казани станет первым мероприятием на высшем уровне, в котором примут участие вновь принятые страны.Согласно заявлениям политических экспертов, на закрытом заседании с участием лидеров БРИКСа приняли общее консенсусное решение, открывающее двери для новых членов — на чем настаивала китайская сторона. Несмотря на то, что Бразилия и Индия ранее высказывались по этому поводу осторожно, заявляя, что на подготовку расширения объединения должно уйти некоторое время.Бразилия якобы настояла на том, что в состав БРИКСа должна войти Аргентина – несмотря на финансово-экономические проблемы и политическую нестабильность, от которой страдает эта страна.Также дискутировался вопрос о необходимости принять в объединение еще одно африканское государство – с целью соблюдения географического баланса, подчеркивая равное участие всех регионов Глобального Юга.Причем, решение по этому поводу может быть принято дополнительно.Вступление Индонезии, по всей видимости, затормозилось из-за активного противодействия со стороны США. Но комментаторы не сомневаются, что это государство, обладающее стремительно растущим экономическим потенциалом в итоге присоединится к БРИКС – учитывая ее тесные связи с Индией и Китаем, которые делают подобный шаг практически неизбежным.Анил Сунак также сообщил, что итоговая декларация саммита БРИКС будет содержать заявление о необходимости использовать во взаиморасчетах национальные валюты.Выступая на вчерашнем заседании, председатель КНР Си Цзиньпин недвусмысленно заявил о том, что странам БРИКСа следует настойчиво работать над продвижением реформы международной валютно-финансовой системы, а также наращивать сотрудничество в области развития цифровой экономики.Реализация подобной программы материализует планы о дедолларизации мировой экономики, которые неоднократно озвучивали накануне саммита мировые СМИ – существенно подрывая финансовую монополию Вашингтона. И это прекрасно понимают на Западе, где внимательно наблюдают за результатами встречи в Йоханнесбурге."Ежегодный саммит предоставляет Китаю и России возможность изложить свои претензии к Западу и выразить поддержку всё более важным развивающимся странам Африки, Южной Америки и Азии.Китай и Россия также выдвинули аргументы в пользу укрепления потенциала БРИКС как политического объединения и независимого торгового блока в противовес Западу. Пекин и Москва убеждены, что такие усилия помогут голосу развивающегося мира быть лучше услышанным, пропорционально его размеру, в то время как страны Запада были обвинены в сдерживании развития некоторых из наиболее уязвимых государств на планете.Владимир Путин призвал БРИКС усилить внутреннюю координацию и перейти к отделению своих экономик от привязки к доллару, чтобы облегчить торговлю между странами-членами и другими незападными странами. На страны БРИКС сегодня приходится более четверти мировой экономики и около 42% мирового населения", – отмечает издание The Wall Street Journal.После расширения организации ее совокупный вес увеличится, превышая Большую Семерку буквально по всем статьям – причем, с серьезным отрывом по всем экономическим показателям.Огромные возможности и перспективы БРИКС привлекают к нему новых членов, потому что за этим объединением будущее, а его участники успешно преодолели накануне саммита основные внутренние разногласия, демонстрируя единство по ключевым вопросам повестки дня.Причем, все видят, что Америка не в силах помешать этому процессу – по крайней мере, мирным и прозрачным путем."Более сорока стран изъявили желание вступить в БРИКС – и в перспективе начать торговать на основе единой валюты внешней торговли и в обход западных санкций. При этом на БРИКС уже приходится 40% населения планеты и 32% мирового ВВП (по паритету покупательной способности). В случае вступления новых членов он уже будет на голову обходить тот же G7.В Вашингтоне с особым беспокойством следят за проходящим. Саммит БРИКС как минимум показал, что страны Глобального Юга продолжают дрейфовать в сторону сотрудничества с Китаем и Россией", – пишет эксперт-американист Малек Дудаков.Действительно, развивающиеся страны, которые стремятся освободиться от колониального диктата западных стран, склонны доверять участникам БРИКС – опираясь на давние традиции сотрудничества, заложенные еще в советские времена."Многие из нас в странах Южной Африки наслаждаются теми свободами, которые у нас сейчас есть, благодаря роли Москвы в освободительной борьбе в наших странах", – напомнил об этом на саммите внук Нельсона Манделы южноафриканский политик Нкоси Звеливелиле.И это указывает на глобальное политическое значение предстоящего расширения БРИКСа.

https://ukraina.ru/20230823/1048897647.html

https://ukraina.ru/20230824/1048899094.html

https://ukraina.ru/20230823/1048886299.html

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Сергей Котвицкий

Сергей Котвицкий

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Сергей Котвицкий

эксклюзив, брикс