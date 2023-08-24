https://ukraina.ru/20230824/1048901011.html

Украина: 32 года независимой деградации

Украина: 32 года независимой деградации - 24.08.2023 Украина.ру

Украина: 32 года независимой деградации

Поначалу днём независимости Украины было назначено 16 июля. 24 августа пришло полугодом позже. А могло бы быть и первое декабря. В каждый из этих дней независимость Украины кем-то декларировалась, провозглашалась или подтверждалась. Но все эти события произошли в 1991 году. Так что сегодня независимой Украине 32 года.

2023-08-24T09:30

2023-08-24T09:30

2023-08-24T09:55

эксклюзив

ростислав ищенко

украина

день независимости украины

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Почти столько же, с 1946, по 1975 год Вьетнам воевал с Францией и США за свою независимость в Первой и Второй Индокитайских войнах. Если же учесть ещё и период борьбы с японской оккупацией (с сентября 1940, по сентябрь 1945), то у Украины мало шансов просуществовать столько, сколько Вьетнам, за свою независимость только воевал.На момент провозглашения независимости во всём Индокитае жило около 21,5 миллиона человек – во Вьетнаме примерно 2/3 из них. Экономика страны была чисто колониальной, аграрной (третье место в мире по выращиванию риса). Промышленность слабая – лёгкая (производство хлопчатобумажных тканей) и пищевая (частично удовлетворявшая собственные потребности). Из полезных ископаемых: уголь, железо, олово. Армия милиционная (всенародное ополчение). Вооружение пёстрое, в основном стрелковое + немногочисленная артиллерия – всё, что удалось отнять у интервентов. Тяжёлой техники и авиации практически нет. Национальные научные кадры, квалифицированные рабочие, национальные высшие и средние специальные, а также профессиональные учебные заведения отсутствуют. Проблема неграмотности широких масс весьма остра.Сравните со стартовым капиталом Украины. 52 миллиона населения. 5-я экономика Европы. Около половины советской тяжёлой и оборонной промышленности, развитое сельское хозяйство. 5 атомных электростанций с 19 энергоблоками. 4 энергоблока недостроены на действующих станциях + заморожено строительство Крымской АЭС. Два научных атомных реактора (в Харькове и в Киеве), мощная научная база с несколькими крупными научными центрами: Киев, Харьков, Днепропетровск, Одесса, Донецк. Миллионы квалифицированных рабочих и специалистов и мощная база их подготовки. Миллионная армия, вооружённая самым современным на тот момент оружием (несмотря на массовую спекуляцию оружием и его контрабанду Украина провоевала на советских запасах с 2014, по конец 2022 года). Третий в мире ядерный арсенал. Даже собственного газа Украина добывала примерно столько, сколько Польша потребляла (Сама Украина потребляла гораздо больше, но это отдельный вопрос).Не буду предлагать сравнить тот же Вьетнам и Украину сейчас (по прошествии 32 лет украинской независимости). Это всё равно, что сравнивать Зимний дворец и лёжку первобытного собирателя, кочевавшего по лесам обезьяночеловека, ещё не научившегося строить допотопные шалаши из дерьма и палок. Замечу лишь, что во Вьетнаме население выросло более, чем в 50 раз, сейчас там живут сто с лишним миллионов человек. На Украине же сократилось то ли в два с половиной, то ли в три с половиной раза (никто не удосужился посчитать) и теперь составляет 15-20 миллионов человек, причём последнюю цифру всё большее количество экспертов считает излишне оптимистичной.С первых же лет независимости на Украине на пустом месте начал разгораться гражданский конфликт, поскольку местная элита, под причитания о необходимости создания гражданского общества и политической нации, стала строить галицийскую этнократию, попирающую права и интересы большинства населения. В 2014 году (через двадцать три года независимости) Украина сама развязала на своей территории гражданскую войну, а ещё через восемь лет спровоцировала внешний конфликт с Россией.Вьетнам к войне со США не готовился – война была ему навязана, но войну у первой военной державы и первой экономики мира вьетнамцы выиграли. Причём американцы поняли, что проиграли уже к началу шестидесятых, воевали же они до 1975 года, поскольку в лучших вашингтонских традициях, каждая следующая администрация пыталась переложить позор поражения на преемников.Вьетнаму помогали оружием и советниками СССР и Китай. Но море и воздух контролировались ВМС и ВВС США, Китай и СССР с начала 60-х враждовали, так что доставлять оружие и расходные материалы во Вьетнам было очень непросто и вьетнамцы никогда не имели в достаточном количестве техники и боеприпасов. Самоснабжение за счёт трофеев всю войну оставалось важным средством обеспечения войск необходимым.Украина к войне с Россией готовилась весь период своего независимого существования. В этой подготовке ей помогали США и НАТО. Киев сам выбрал время для провокации. Это был момент, когда Украина считала себя способной нанести России военное поражения. Её уверенность разделяли западные союзники Киева.За полтора года боевых действий США и НАТО обеспечили поставку на Украину сотен танков, тысяч БТР и БМП, в сумме около тысячи единиц ствольной артиллерии (включая САУ) и РСЗО, несколько тысяч миномётов, свыше сотни тысяч единиц стрелкового оружия, свыше миллиона снарядов, миллионы патронов, сотни единиц автомобильной техники, свыше сотни единиц авиационной техники (самолётов и вертолётов), свыше тысячи беспилотников. Это не считая того, что у Украины имелось на складах собственного.Вначале поставлялись советские модели вооружения и боеприпасов, когда их запасы в подконтрольных Западу странах подошли к концу, стало поставляться западное вооружение, включая новейшие, стоящие на вооружении западных армий образцы. Пока не поставляли только западные самолёты. Но если Украина продержится до весны, то и F-16 у неё могут появиться.При всём этом Запад к исходу полутора лет активных боевых действий вынужден признать, что войну Украина проиграла. Ни одну из поставленных целей киевский режим реализовать не смог. Ответственные западные политики говорят о необходимости скорейшего заключения мира, ради спасения остатков Украины. Но киевский режим и его вашингтонские лоббисты из команды Байдена, а также ряд европейских политиков, настаивают на войне до последнего украинца. И они близки к реализации этой идеи.Как же так вышло, что процветавшая провинция, имевшая всё необходимое для успешного государственного строительства, на которую независимость упала сама, у которой не было врагов и даже бывшая метрополия пыталась всячески помочь ей в нормальном развитии, 32 года деградировала с ускорением, пока не дошла до полупервобытного состояния? Украина сейчас напоминает бывшие португальские колонии (Анголу и Мозамбик), такими, как их увидели в 70-е – 80-е годы наши специалисты, отправлявшиеся туда на работу и службу. Это были разрушавшиеся остатки ушедшей великой цивилизации, которыми местное население не умело пользоваться.Ответ лежит на поверхности. Независимость на Украине никому не была нужна. По большому счёту она не была нужна даже подавляющему большинству национал-маргиналов, имитировавших националистическое движение ещё при советской власти. Кроме десятка-другого наивных глупцов, принимавших их борьбу за чистую монету и сидевших за это в тюрьмах, они работали "диссидентами его величества" - ручными бандеровцами, на примере которых ЦК КПУ демонстрировало успешную перековку "украинских буржуазных националистов" в немного тронутых, но вполне безобидных "творцов национальной культуры". С этой "борьбы" борцы сытно кормились и получали ордена.С распадом СССР кормушка закрылась. Украинская элита быстро сообразила, что ручные бандеровцы ей больше не нужны. Она сама подалась в "цивилизованные" бандеровцы. Зачем ей конкуренция? Правда Западу были нужны настоящие, цепные, бандеровцы, но на этот момент внимание старались не обращать. Кормившейся от диссидентства массе понадобилась новая зависимость. Должен был прийти какой-то новый хозяин, который будет и кормить за то, что они станут его ручными или цепными бандеровцами, ибо больше они ничего не умели делать.Но и бюрократической элите (правящему сословию) понадобилась новая зависимость, и выращенному ею коррупционному бизнесу тоже. Нормально управлять они не умели, привыкли, что за всё отвечает центр, а они только транслируют народу его указания. Народа они боялись – ведь раньше никогда не оставались с ним лицом к лицу. В общем, всей верхушке общества понадобился новый хозяин. Народу же, чтобы не бузил, сказали, что светлое будущее теперь не в коммунизме, а в ЕС, его даже руками можно потрогать, А чтобы в нём жить, надо в ЕС вступить, ради чего следует с энтузиазмом выполнять все желания Запада, вплоть до самых извращённых.Народу очень хотелось в западный коммунизм с евроремонтом, ста сортами колбасы и шестюстами сортами пива. Так что уговаривать его не пришлось. Сложился общенациональный прозападный консенсус.Неокрепший украинский интеллект полагал, что на место советской кормушки придёт более обильная западная, в остальном же всё останется по-старому и даже станет ещё лучше. Но Западу Украина и украинцы были нужны лишь как ресурс, который можно было потратить на свои нужды, причём не экономя, ибо ресурс достался даром. Негры, ковавшие благополучие Запада в XVIII-XIX веках, поумнели и деколонизировались. Тут-то и подвернулись под руку украинцы, впадавшие в экстаз при виде выброшенных неграми западных зеркалец и бус. Грешно было не воспользоваться таким редким в наше время случаем: купить Украину дешевле, чем в своё время Манхеттен у индейцев.Украинцы стали идеальными рабами. Они отдали территорию, вместе со всем имуществом, сами же стали универсальной обслугой. Как сипаи Запада они воюют с Россией, самую грязную работу на Западе выполняют, сексуальные услуги всех видов оказывают, запчасти (в виде собственных органов, отдаваемых бесплатно или уступаемых задёшево) предоставляют. При этом, в отличие от негров, всё время пытавшихся от западного господства избавиться, украинцы считают себя европейцами, верят, что попали в рай и что местное (райское) население встречает их, как богов, спустившихся с небес.Пословица говорит, что каждый сам кузнец своего счастья. Это верно лишь наполовину, потому, что своё несчастье каждый тоже куёт сам.Украинцы расскажут вам тысячу сказок о своей тяжкой борьбе и найдут тысячу причин почему у них не получилось. Вы же просто спросите у них, почему получилось у вьетнамцев?Ответ прост – вьетнамцы действительно хотели жить по своим правилам в своей стране, а украинцы мечтали о халяве. Кто, что хотел, тот то и получил: вьетнамцы умирали, чтобы жила их страна, а украинцы умирают на халяву. Как говорили на майдане: "Потому, что они этого достойны".Comedia finita est.

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

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