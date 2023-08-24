https://ukraina.ru/20230824/1048900032.html
Телефон Пригожина нашли на месте крушения его самолета - Al Jazeera
Телефон Пригожина нашли на месте крушения его самолета - Al Jazeera - 24.08.2023 Украина.ру
Телефон Пригожина нашли на месте крушения его самолета - Al Jazeera
На месте падения бизнес-джета Embraer Legacy в Тверской области рядом с одним из тел нашли телефон главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом 24 августа сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в частной компании
2023-08-24T07:18
2023-08-24T07:18
2023-08-24T07:18
пригожин
телефон
самолет
новости
крушение
пассажиры
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046794797_683:0:2741:1157_1920x0_80_0_0_4bb52feae90c189318c594b202c5ba5f.jpg
"Источник в компании „Вагнера“ сообщил, что телефон Пригожина был найден возле одного из тел. При этом, пока не подтверждено, что тело Пригожина находится среди обломков", — указал телеканал.Накануне МЧС России сообщило, что вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находились десять человек, из них - три члена экипажа, по предварительной информации, все погибли. Согласно списку пассажиров, среди них значится фамилия и имя Евгения Пригожина.Ксения Собчак со ссылкой на свои источники, а также телеграм-канал Baza писали, что бортовой номер упавшего самолета — RA-02795 — и что судно принадлежит Пригожину.Росавиация подтвердила, что Пригожин находился на борту. Там сообщили, что начали расследование катастрофы.
https://ukraina.ru/20230824/1048899886.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
пригожин, телефон, самолет, новости, крушение, пассажиры
Пригожин, телефон, самолет, Новости, крушение, пассажиры
Телефон Пригожина нашли на месте крушения его самолета - Al Jazeera
На месте падения бизнес-джета Embraer Legacy в Тверской области рядом с одним из тел нашли телефон главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом 24 августа сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в частной компании
"Источник в компании „Вагнера“ сообщил, что телефон Пригожина был найден возле одного из тел. При этом, пока не подтверждено, что тело Пригожина находится среди обломков", — указал телеканал.
Накануне МЧС России сообщило, что вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находились десять человек, из них - три члена экипажа, по предварительной информации, все погибли. Согласно списку пассажиров, среди них значится фамилия и имя Евгения Пригожина.
Ксения Собчак со ссылкой на свои источники, а также телеграм-канал Baza писали, что бортовой номер упавшего самолета — RA-02795 — и что судно принадлежит Пригожину.
Росавиация подтвердила, что Пригожин находился на борту. Там сообщили, что начали расследование катастрофы.