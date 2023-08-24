https://ukraina.ru/20230824/1048900032.html

Телефон Пригожина нашли на месте крушения его самолета - Al Jazeera

Телефон Пригожина нашли на месте крушения его самолета - Al Jazeera - 24.08.2023 Украина.ру

Телефон Пригожина нашли на месте крушения его самолета - Al Jazeera

На месте падения бизнес-джета Embraer Legacy в Тверской области рядом с одним из тел нашли телефон главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом 24 августа сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в частной компании

2023-08-24T07:18

2023-08-24T07:18

2023-08-24T07:18

пригожин

телефон

самолет

новости

крушение

пассажиры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046794797_683:0:2741:1157_1920x0_80_0_0_4bb52feae90c189318c594b202c5ba5f.jpg

"Источник в компании „Вагнера“ сообщил, что телефон Пригожина был найден возле одного из тел. При этом, пока не подтверждено, что тело Пригожина находится среди обломков", — указал телеканал.Накануне МЧС России сообщило, что вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находились десять человек, из них - три члена экипажа, по предварительной информации, все погибли. Согласно списку пассажиров, среди них значится фамилия и имя Евгения Пригожина.Ксения Собчак со ссылкой на свои источники, а также телеграм-канал Baza писали, что бортовой номер упавшего самолета — RA-02795 — и что судно принадлежит Пригожину.Росавиация подтвердила, что Пригожин находился на борту. Там сообщили, что начали расследование катастрофы.

https://ukraina.ru/20230824/1048899886.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

пригожин, телефон, самолет, новости, крушение, пассажиры