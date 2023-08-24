https://ukraina.ru/20230824/1048899094.html

Дмитрий Выдрин: БРИКС еще не пугает Вашингтон, но уже явно напрягает Брюссель

Дмитрий Выдрин: БРИКС еще не пугает Вашингтон, но уже явно напрягает Брюссель - 24.08.2023 Украина.ру

Дмитрий Выдрин: БРИКС еще не пугает Вашингтон, но уже явно напрягает Брюссель

Внутри G7, в отличие от БРИКС, у стран нарастают взаимные претензии и обиды, которые наверняка закончатся комом ненависти — начало положат США и Германия. БРИКС Украина.ру, 24.08.2023

2023-08-24T04:27

2023-08-24T04:27

2023-08-24T04:27

интервью

сша

россия

украина

юар

запад

нато

g7

брикс

вашингтон

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Внутри G7, в отличие от БРИКС, у стран нарастают взаимные претензии и обиды, которые наверняка закончатся комом ненависти — начало положат США и Германия. БРИКС же воспринимается как своего рода статусный клуб стран больших перспектив. Известный политолог, писатель Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру оценил прохоядщий в Южной Африке пятнадцатый саммит БРИКС.Страны БРИКС 23 августа утвердили документ, регулирующий порядок принятия в состав организации новых государств, сообщают СМИ со ссылкой на главу МИД ЮАР Наледи Пандор.— Дмитрий Игнатьевич, в чем на ваш взгляд важность именно этого саммита, проходящего в непростой геополитической обстановке? — Прозвучит банально, но тем не менее констатирую — хороший вопрос и своевременная тема. Дело в том, что мы входим в период новой командности. Создаются, формируются, актуализируются новые команды мировых игроков. Выжить в одиночку странам становится все сложнее, а прежние партнеры и вожаки стали неудобными и даже вредными. Вот и обострился процесс поиска и встраивания в новые глобальные команды. Отсюда понятна значимость и важность пятнадцатого саммита БРИКС.— В чем уникальность БРИКС как события, на ваш взгляд?— Уникальность события в том, что здесь как в "Игре в кальмара", сложно предугадать какие качества будут востребованы жизнью от возникающих команд. Ведь то, что в других условиях считалось достоинством, может стать недостатком. И наоборот. Соответственно альянс БРИКС дает богатую почву для анализа процессов, мотивов, механизмов в формировании будущих международных союзов.Также меня завораживает эстетика ЮАР. Мне посчастливилось когда-то мыть здесь алмазы на реке Оранжевой, и уже тогда я был уверен, что эта дивная страна создана для красивых проектов. В этом благодатном краю даже угрюмый товарищ Си способен на улыбку. А наш президент мечтательно щурится с экрана, представляя, в каких сказочных далях может завершиться великий геополитический трек "Север - Юг".— БРИКС зачастую в экспертном сообществе называют аналогом G7. Логично предположить, что Запад будет "вставлять палки в колеса" этой организации. Чего можно ожидать? Не будут ли, скажем, европейцы насылать санкции на страны за вступление в БРИКС? Заменит ли группа БРИКС Кремлю G7?— Начну с того, что меняется даже эмоциональный нарратив, который скрепляет тот или иной коллектив психологически в однородную команду. Например, в упомянутой G7 и, особенно, в НАТО таким "объединяющим чувством" была явная и скрытая ненависть к оппонентам. Ранее к Союзу, сейчас к России и ее симпатикам. Отсюда, кстати, и столь горячая привязанность альянса к политикам Украины. Последние в этом искусстве ненависти могут дать фору даже своим патронам.Вот только экзистенциальный запрос на ненависть уходит в прошлое. Мир с натугой, но умнеет и уже понимает, что ненависть — это энергетик опасный и вредный. Как ревность в семейном союзе— локально скрепляет, но глобально разрушает. Уже это делает упомянутое НАТО и другие подобные организации архаичной и уходящей натурой.БРИКС же со своего зачатия на Петербургском экономическом форуме в 2006 году планировался не как инструмент сдерживания, подавления, нейтрализации от кого-то и против кого-то, а как площадка сотрудничества, взаимного доверия между партнерами. И даже — для поиска компромиссов с конкурентами.Не зря же в него вошли Китай и Индия, которые не отличались взаимной приязнью. Ничего, будут учиться соседскому дружелюбию, а не антипатии. А внутри той же G7 нарастают взаимные претензии и обиды, которые наверняка закончатся комом ненависти. А начнется это в самом скором времени с отношений Штатов и Германии.— 22 августа советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что в Вашингтоне не считают, что БРИКС "эволюционирует в геополитического соперника США или какого-то еще". А вы как считаете? Может растущее влияние БРИКС нивелировать влияние США?— Оставим пока эмоции. Важным для любого союза является сравнимость их ресурсного потенциала. Если анализировать БРИКС в этом срезе, то он возможно еще не пугает Вашингтон вместе с их вечно сонным президентом и "тормозом" типа Салливана, но уже явно напрягает Брюссель.Дело в том, что там вдруг осознали всю порочность практики надрывной гонки, когда Евросоюз надували как цыган корову — не естественным расширением, а натужным вталкиванием новых членов. Лишь бы, мол, не попали в сферу влияния России. В результате в одном пакете оказались Франция и Румыния, Германия и Болгария. Затушевать различая уровней жизни в этих странах невозможно, а нивелировать крайне дорого. Отсюда и возникают концепции "Европы разных скоростей". Хотя и это не спасет объединение от развала.В БРИКСе, видимо, учитывают этот фактор и слаживают страны со сравнимым потенциалом. Почти все входят в первую десятку по ВВП (хотя я очень не люблю этот показатель). Реальные кандидаты на вступление, типа саудитов или Турции, тоже не "слабаки". Вообще, приятно, что эта структура уже воспринимается как своего рода статусный клуб стран больших перспектив.Мне довелось некогда участвовать в переговорах с тогда еще вице-премьером России Виктором Христенко по приглашению Украины в Таможенный союз. Его, помниться, удивляла скептическая позиция украинского руководства. Я ему тогда советовал не завлекать украинскую сторону, а наоборот, кошмарить сложностью процесса вступления. Люди так уж устроены, что не идут туда, где открыто, но ломятся в закрытые двери.В БРИКСе не кошмарят, но пытаются обосновать высокие критерии для возможных кандидатов. Если бы сразу приняли все 23 желающие страны, последние мгновенно бы обесценили суть сообщества. Примерно также обесценился Евросоюз после приема "прибалтийских тигров".— Почему ОАЭ, которые до недавнего времени считались самым послушным союзником США на Ближнем Востоке, планируют войти в блок? Какие задачи хочет решить турецкое правительство вступлением в БРИКС?— Думаю, что на позиции ОАЭ и Турции прежде всего повлияло желание оказаться в новом элитном клубе на фоне деградации старых. Особенно это касается последней страны, которую откровенно "динамили" со вступлением в ЕС. По экономическому потенциалу она [Турция] куда важнее тех же трибалтов, но ненависти к России ей по ходу не хватало.В БРИКС у названных держав хорошие перспективы. Уже очевидно, что в организацию будут прежде всего принимать страны, которые могут внести нечто уникальное. Кажется, писатель Генри Миллер фривольно советовал не спать с женщинами, у которых есть проблемы. А я дополнил его максиму: не спите с мужчинами, у которых нет проблем.Ведь женщина в любовном союзе отвечает за беспроблемную легкость бытия, а мужчина за сложные смыслы. Так и в межгосударственных альянсах: каждый должен выполнять свою уникальную миссию. У Турции это — геополитика и туранские амбиции; у саудитов — фантастическая энергетика и особая роль в мусульманском мире. У Турции — сверх харизматичный президент Эрдоган; у саудитов — сверхэрудированный принц Салман. И они понимают свою штучную значимость для любых партнеров.— Каких решений лично вы ожидаете от встречи БРИКС? Какие вопросы на сегодня вам кажутся наиболее важными для обсуждения?— Жду, когда на БРИКС начнут говорить о главном. Например, не просто о возможной единой для сообщества валюте, а о принципах ее создания. Пока в этом вопросе господствует пан-экономизм.Когда-то один мудрый политик не рекомендовал отдавать военные вопросы на откуп военным: "Война слишком серьезное дело, чтобы поручать ее генералам". А я считают, что валютный вопрос слишком серьезное дело, чтобы поручать его финансистам. Даже уровня Силуанова, который давал в этом плане пространные комментарии.Подобные персоны, например, считают, что гегемония доллара зиждилась на золотом запасе ФРС или его деривативах. А мой незабвенный наставник философ Александр Зиновьев говорил, что в основании "зеленого" вмонтированы все былые 80 авиаматок Штатов и 600 их зарубежных войсковых баз в придачу.Деньги — это концентрированная сила, а не распыленные активы. И будущее общей валюты БРИКС больше зависит от итогов военной операции на юге России, чем от добычи золота в Южной Африке…Но и это не самое главное. Хочу в ближайшее время вспомнить в отдельной публикации итоговый труд классика "Происхождение семьи, частной собственности и государства". Он считал, что именно в этих институтах формируется определенный тип исторической личности". В БРИКС собрались как раз те державы, которые эти институты признают и пестуют. А против них те, кто их высмеивают и разрушает.Вот это и есть самое главное! Как и то, что Россия неизбежно возглавит этот процесс. Миссия у нее такая — дойти до самой сути.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

https://ukraina.ru/20230823/1048897647.html

https://ukraina.ru/20230823/1048886299.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, сша, россия, украина, юар, запад, нато, g7, брикс, вашингтон, брюссель, оаэ, ес, турция, экономика, валюта, международные отношения, геополитика, саммит