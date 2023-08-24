Минобороны: ВС РФ отразили две атаки беспилотников в Брянской области
00:36 24.08.2023 (обновлено: 00:37 24.08.2023)
Российские подразделения пресекли две атаки беспилотников в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России 23 августа
23 августа около 22.00 в Брянской области средствами ПВО были обнаружены два украинских беспилотника самолётного типа, говорится в сообщении.
"Сегодня около 22.00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Беспилотники были оперативно обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской области.
23 августа российские подразделения также пресекли три террористические атаки беспилотников в Москве и Подмосковье.
Днём ранее в Брянской области два украинских БПЛА были обнаружены средствами ПВО. Они были подавлены комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Ещё два беспилотника были обнаружены и уничтожены в Подмосковье, говорится в сообщении.
21 августа около 23.00 два украинских беспилотника самолётного типа были уничтожены над акваторией Чёрного моря у берегов Крыма.