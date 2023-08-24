Минобороны: ВС РФ отразили две атаки беспилотников в Брянской области - 24.08.2023 Украина.ру
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Минобороны: ВС РФ отразили две атаки беспилотников в Брянской области
Минобороны: ВС РФ отразили две атаки беспилотников в Брянской области - 24.08.2023 Украина.ру
Минобороны: ВС РФ отразили две атаки беспилотников в Брянской области
Российские подразделения пресекли две атаки беспилотников в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России 23 августа
2023-08-24T00:36
2023-08-24T00:37
новости
беспилотники
брянская область
бпла
атаки
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23 августа около 22.00 в Брянской области средствами ПВО были обнаружены два украинских беспилотника самолётного типа, говорится в сообщении.Беспилотники были оперативно обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской области.23 августа российские подразделения также пресекли три террористические атаки беспилотников в Москве и Подмосковье.Днём ранее в Брянской области два украинских БПЛА были обнаружены средствами ПВО. Они были подавлены комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Ещё два беспилотника были обнаружены и уничтожены в Подмосковье, говорится в сообщении.21 августа около 23.00 два украинских беспилотника самолётного типа были уничтожены над акваторией Чёрного моря у берегов Крыма.
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новости, беспилотники, брянская область, бпла, атаки
Новости, беспилотники, Брянская область, БПЛА, атаки

Минобороны: ВС РФ отразили две атаки беспилотников в Брянской области

00:36 24.08.2023 (обновлено: 00:37 24.08.2023)
 
© novorosinform.orgбеспилотник БЛА БПЛА
беспилотник БЛА БПЛА
© novorosinform.org
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Российские подразделения пресекли две атаки беспилотников в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России 23 августа
23 августа около 22.00 в Брянской области средствами ПВО были обнаружены два украинских беспилотника самолётного типа, говорится в сообщении.
"Сегодня около 22.00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Беспилотники были оперативно обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской области.
23 августа российские подразделения также пресекли три террористические атаки беспилотников в Москве и Подмосковье.
Днём ранее в Брянской области два украинских БПЛА были обнаружены средствами ПВО. Они были подавлены комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Ещё два беспилотника были обнаружены и уничтожены в Подмосковье, говорится в сообщении.
21 августа около 23.00 два украинских беспилотника самолётного типа были уничтожены над акваторией Чёрного моря у берегов Крыма.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) Сильные идеи для нового времени. - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
21 августа, 10:38
Губернатор Подмосковья рассказал о пострадавших в результате падения беспилотника в ИстреДва человека пострадали из-за падения обломков беспилотника в Истре, в трех домах выбиты окна. Об этом 21 августа сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале
 
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00:36Минобороны: ВС РФ отразили две атаки беспилотников в Брянской области
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