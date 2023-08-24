https://ukraina.ru/20230824/1048898814.html

Минобороны: ВС РФ отразили две атаки беспилотников в Брянской области

Минобороны: ВС РФ отразили две атаки беспилотников в Брянской области - 24.08.2023 Украина.ру

Минобороны: ВС РФ отразили две атаки беспилотников в Брянской области

Российские подразделения пресекли две атаки беспилотников в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России 23 августа

2023-08-24T00:36

2023-08-24T00:36

2023-08-24T00:37

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беспилотники

брянская область

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атаки

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23 августа около 22.00 в Брянской области средствами ПВО были обнаружены два украинских беспилотника самолётного типа, говорится в сообщении.Беспилотники были оперативно обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской области.23 августа российские подразделения также пресекли три террористические атаки беспилотников в Москве и Подмосковье.Днём ранее в Брянской области два украинских БПЛА были обнаружены средствами ПВО. Они были подавлены комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Ещё два беспилотника были обнаружены и уничтожены в Подмосковье, говорится в сообщении.21 августа около 23.00 два украинских беспилотника самолётного типа были уничтожены над акваторией Чёрного моря у берегов Крыма.

https://ukraina.ru/20230821/1048834288.html

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новости, беспилотники, брянская область, бпла, атаки