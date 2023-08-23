Много шума, мало смысла. Почему шведские бункеры не спасут офицеров ВСУ и НАТО - 23.08.2023 Украина.ру
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Много шума, мало смысла. Почему шведские бункеры не спасут офицеров ВСУ и НАТО
Много шума, мало смысла. Почему шведские бункеры не спасут офицеров ВСУ и НАТО - 23.08.2023 Украина.ру
Много шума, мало смысла. Почему шведские бункеры не спасут офицеров ВСУ и НАТО
В минувшие выходные главком ВСУ Валерий Залужный и глава ГУР Кирилл Буданов осмотрели под Одессой новые бункеры, построенные для объединённого командования НАТО и ВСУ. По мнению экспертов, создание таких объектов свидетельствует о подготовке украинских военных к боям в условиях российского наступления
2023-08-23T18:09
2023-08-23T18:09
эксклюзив
новости
сво
швеция
нато
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Привлечение шведских специалистов к работам по созданию подземных бункеров для ВСУ стало поводом для новой волны оптимизма киевского госагитпропа. По законам жанра, что-то такое должно было появиться в информационном поле, чтобы переключить внимание обывателя.Провал широко анонсированного в прошлом году "весеннего контрнаступления" уже очевиден для западных аналитиков. По факту оно стало летним, и не контрнаступлением, а попыткой наступательной операции. В целом попыткой неудачной – ВСУ не удалось занять даже первую линию российской обороны. При этом сожжены запасы с огромным трудом наколенных боеприпасов и техники. Потери личного состава настолько огромны, что официальный Киев наотрез отказывается называть даже приблизительные цифры.Однако о потерях ВСУ, как и провале "контрнаступа", в целом уже вовсю пишут центральные издания США, Евросоюза и Британии. The New York Times в августе сообщала о почти полумиллионе людских потерь ВСУ. Бункеры от шведских инженеров преподносятся киевскими пропагандистами как нечто выдающееся, способное изменить логику процесса. Ранее в этой роли уже выступали турецкие "байрактары", американские "страйкеры" и немецкие "леопарды".СССР оставил бывшей УССР в наследство множество заглубленных военных сооружений. Среди них были и рассчитанные на удар ядерным оружием. Поэтому не очень понятно, с чем связан нынешний медийный ажиотаж.Военные эксперты напомнили, как лучшие в мире (в своё время) бункеры не спасли гитлеровскую Германию от разгрома. Пользователи соцсетей язвительно добавили: Гитлер застрелился в комфортном бункере.Комфорт – это то, что могут обеспечить западные специалисты для агонизирующего режима Зеленского. Впрочем, Гитлер в бункере – аналогия так себе. Есть примеры ближе и актуальнее. Об одном из них напомнил в интервью турецким СМИ украинский командир с позывным "Волына" – тот самый, превративший подземелья "Азовстали" в большую крепость. ВСУ пришлось капитулировать, сдав последний оборонительный рубеж Мариуполя.По словам "Волыны", вариантов не было – ушедшие в подземные бетонные укрытия "почти все погибли бы там, если бы не вмешательство американцев, которые договорились с русскими о выводе с объекта своих высокопоставленных офицеров в обмен на капитуляцию гарнизона". Кстати, ту капитуляцию Зеленский сотоварищи запретили так называть, настаивая на "эвакуации" (прямо в плен), и даже навязывая эвфемизм "экстракшн".Соледар с ещё более глубокими подземельями ВСУ тоже благоразумно сдали. Из соледарских подземелий с огромными запасами оружия и прочего необходимого для сопротивления могла бы получиться большая подземная крепость. Не исключено, что реализации задумки помешал дефицит американских генералов.Сейчас киевский режим уповает на шведские бункеры. В инженерном отношении они, наверное, хороши. Однако ни вождю украинских националистов, ни его подельникам по "УПА" (организация запрещена в РФ) бункеры не помогли.Красная Армия освободила Украину, а сотрудники НКВД зачистили бандеровское подполье – включая обитателей бункеров. Так бесславно закончилась широко анонсированная бандеровцами история сопротивления.
https://ukraina.ru/20230822/1048864427.html
https://ukraina.ru/20230822/1048870335.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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Украина.ру
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5
4.7
96
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, новости, сво, швеция, нато
Эксклюзив, Новости, СВО, Швеция, НАТО

Много шума, мало смысла. Почему шведские бункеры не спасут офицеров ВСУ и НАТО

18:09 23.08.2023
 
© AFP2023 / FABRICE COFFRINI
- РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© AFP2023 / FABRICE COFFRINI
Читать в
Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В минувшие выходные главком ВСУ Валерий Залужный и глава ГУР Кирилл Буданов осмотрели под Одессой новые бункеры, построенные для объединённого командования НАТО и ВСУ. По мнению экспертов, создание таких объектов свидетельствует о подготовке украинских военных к боям в условиях российского наступления
Привлечение шведских специалистов к работам по созданию подземных бункеров для ВСУ стало поводом для новой волны оптимизма киевского госагитпропа. По законам жанра, что-то такое должно было появиться в информационном поле, чтобы переключить внимание обывателя.
Провал широко анонсированного в прошлом году "весеннего контрнаступления" уже очевиден для западных аналитиков. По факту оно стало летним, и не контрнаступлением, а попыткой наступательной операции.
В целом попыткой неудачной – ВСУ не удалось занять даже первую линию российской обороны. При этом сожжены запасы с огромным трудом наколенных боеприпасов и техники. Потери личного состава настолько огромны, что официальный Киев наотрез отказывается называть даже приблизительные цифры.
Однако о потерях ВСУ, как и провале "контрнаступа", в целом уже вовсю пишут центральные издания США, Евросоюза и Британии. The New York Times в августе сообщала о почти полумиллионе людских потерь ВСУ.
Бункеры от шведских инженеров преподносятся киевскими пропагандистами как нечто выдающееся, способное изменить логику процесса. Ранее в этой роли уже выступали турецкие "байрактары", американские "страйкеры" и немецкие "леопарды".
СССР оставил бывшей УССР в наследство множество заглубленных военных сооружений. Среди них были и рассчитанные на удар ядерным оружием. Поэтому не очень понятно, с чем связан нынешний медийный ажиотаж.
Сергей Липовой интервью - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Вчера, 15:45
Генерал-майор Сергей Липовой о создании бункеров на Украине: Киев готовится к сдаче территорийЗачем на Украине создают новые заглубленные бункеры, в том числе в Одесской области, в интервью изданию Украина.ру рассказал Герой России, председатель президиума организации "Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой
Военные эксперты напомнили, как лучшие в мире (в своё время) бункеры не спасли гитлеровскую Германию от разгрома. Пользователи соцсетей язвительно добавили: Гитлер застрелился в комфортном бункере.
Комфорт – это то, что могут обеспечить западные специалисты для агонизирующего режима Зеленского.
Впрочем, Гитлер в бункере – аналогия так себе. Есть примеры ближе и актуальнее. Об одном из них напомнил в интервью турецким СМИ украинский командир с позывным "Волына" – тот самый, превративший подземелья "Азовстали" в большую крепость.
ВСУ пришлось капитулировать, сдав последний оборонительный рубеж Мариуполя.
По словам "Волыны", вариантов не было – ушедшие в подземные бетонные укрытия "почти все погибли бы там, если бы не вмешательство американцев, которые договорились с русскими о выводе с объекта своих высокопоставленных офицеров в обмен на капитуляцию гарнизона".
Кстати, ту капитуляцию Зеленский сотоварищи запретили так называть, настаивая на "эвакуации" (прямо в плен), и даже навязывая эвфемизм "экстракшн".
Соледар с ещё более глубокими подземельями ВСУ тоже благоразумно сдали. Из соледарских подземелий с огромными запасами оружия и прочего необходимого для сопротивления могла бы получиться большая подземная крепость. Не исключено, что реализации задумки помешал дефицит американских генералов.
Сейчас киевский режим уповает на шведские бункеры. В инженерном отношении они, наверное, хороши. Однако ни вождю украинских националистов, ни его подельникам по "УПА" (организация запрещена в РФ) бункеры не помогли.
Защитное сооружение гражданской обороны в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Вчера, 17:40
Новые бункеры для ВСУ и НАТО, Украина вернётся в состав России. О чём говорили эксперты 22 августа
Красная Армия освободила Украину, а сотрудники НКВД зачистили бандеровское подполье – включая обитателей бункеров. Так бесславно закончилась широко анонсированная бандеровцами история сопротивления.
 
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