https://ukraina.ru/20230823/1048893735.html

Много шума, мало смысла. Почему шведские бункеры не спасут офицеров ВСУ и НАТО

Много шума, мало смысла. Почему шведские бункеры не спасут офицеров ВСУ и НАТО - 23.08.2023 Украина.ру

Много шума, мало смысла. Почему шведские бункеры не спасут офицеров ВСУ и НАТО

В минувшие выходные главком ВСУ Валерий Залужный и глава ГУР Кирилл Буданов осмотрели под Одессой новые бункеры, построенные для объединённого командования НАТО и ВСУ. По мнению экспертов, создание таких объектов свидетельствует о подготовке украинских военных к боям в условиях российского наступления

2023-08-23T18:09

2023-08-23T18:09

2023-08-23T18:09

эксклюзив

новости

сво

швеция

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/17/1048895067_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_6bc17431a32d364db57da5ea816a7bda.jpg

Привлечение шведских специалистов к работам по созданию подземных бункеров для ВСУ стало поводом для новой волны оптимизма киевского госагитпропа. По законам жанра, что-то такое должно было появиться в информационном поле, чтобы переключить внимание обывателя.Провал широко анонсированного в прошлом году "весеннего контрнаступления" уже очевиден для западных аналитиков. По факту оно стало летним, и не контрнаступлением, а попыткой наступательной операции. В целом попыткой неудачной – ВСУ не удалось занять даже первую линию российской обороны. При этом сожжены запасы с огромным трудом наколенных боеприпасов и техники. Потери личного состава настолько огромны, что официальный Киев наотрез отказывается называть даже приблизительные цифры.Однако о потерях ВСУ, как и провале "контрнаступа", в целом уже вовсю пишут центральные издания США, Евросоюза и Британии. The New York Times в августе сообщала о почти полумиллионе людских потерь ВСУ. Бункеры от шведских инженеров преподносятся киевскими пропагандистами как нечто выдающееся, способное изменить логику процесса. Ранее в этой роли уже выступали турецкие "байрактары", американские "страйкеры" и немецкие "леопарды".СССР оставил бывшей УССР в наследство множество заглубленных военных сооружений. Среди них были и рассчитанные на удар ядерным оружием. Поэтому не очень понятно, с чем связан нынешний медийный ажиотаж.Военные эксперты напомнили, как лучшие в мире (в своё время) бункеры не спасли гитлеровскую Германию от разгрома. Пользователи соцсетей язвительно добавили: Гитлер застрелился в комфортном бункере.Комфорт – это то, что могут обеспечить западные специалисты для агонизирующего режима Зеленского. Впрочем, Гитлер в бункере – аналогия так себе. Есть примеры ближе и актуальнее. Об одном из них напомнил в интервью турецким СМИ украинский командир с позывным "Волына" – тот самый, превративший подземелья "Азовстали" в большую крепость. ВСУ пришлось капитулировать, сдав последний оборонительный рубеж Мариуполя.По словам "Волыны", вариантов не было – ушедшие в подземные бетонные укрытия "почти все погибли бы там, если бы не вмешательство американцев, которые договорились с русскими о выводе с объекта своих высокопоставленных офицеров в обмен на капитуляцию гарнизона". Кстати, ту капитуляцию Зеленский сотоварищи запретили так называть, настаивая на "эвакуации" (прямо в плен), и даже навязывая эвфемизм "экстракшн".Соледар с ещё более глубокими подземельями ВСУ тоже благоразумно сдали. Из соледарских подземелий с огромными запасами оружия и прочего необходимого для сопротивления могла бы получиться большая подземная крепость. Не исключено, что реализации задумки помешал дефицит американских генералов.Сейчас киевский режим уповает на шведские бункеры. В инженерном отношении они, наверное, хороши. Однако ни вождю украинских националистов, ни его подельникам по "УПА" (организация запрещена в РФ) бункеры не помогли.Красная Армия освободила Украину, а сотрудники НКВД зачистили бандеровское подполье – включая обитателей бункеров. Так бесславно закончилась широко анонсированная бандеровцами история сопротивления.

https://ukraina.ru/20230822/1048864427.html

https://ukraina.ru/20230822/1048870335.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, новости, сво, швеция, нато