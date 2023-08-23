https://ukraina.ru/20230823/1048890605.html

Возможная битва за Харьков, асимметричная война в Чёрном море. О чём говорили эксперты 23 августа

Возможная битва за Харьков, асимметричная война в Чёрном море. О чём говорили эксперты 23 августа - 23.08.2023 Украина.ру

Возможная битва за Харьков, асимметричная война в Чёрном море. О чём говорили эксперты 23 августа

Украина.ру, 23.08.2023

2023-08-23T16:20

2023-08-23T16:20

2023-08-23T16:20

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Бои под КупянскомРанее в Сети появилась информация, что ВСУ начали подрывать мосты через реку Оскол, чтобы задержать российские войска на подступах к Купянску.Некоторые эксперты при этом сочли, что мосты начала уничтожать именно армия России, поскольку Киеву невыгодно взрывать мосты до того момента, как они эвакуируют левобережную группировку.Военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев считает, что это всё же ВСУ взорвали мост, чтобы воспрепятствовать быстрому продвижению ВС РФ на другой берег. Для противника это логично с военной точки зрения.В целом, отмечает Корнев, все изменения на Купянском направлении пока не носят стратегического характера. Речь идет лишь о нашем продвижении на единицы километров.А если ВС РФ упрутся в водную преграду, то это будет серьезная проблема, потому что она станет оборонительным рубежом для ВСУ. Противник уже перебросил туда резервы две-три недели назад и продолжит это делать. ВСУ сделают все для купирования нашего прорыва."Все зависит от того, есть ли резервы у нас. Если у нас их нет, то ситуация не очень хорошая. Получается, что у нас наметился некий прорыв, но мы не можем его поддержать, потому что наши силы находятся на других участках, где наступательные действия ведет Украина.Если же у нас есть эти резервы, то сейчас складывается благоприятная ситуация, чтобы бросить их в бой. Может быть, нужно выждать какое-то время, чтобы перемолоть украинские резервы, а потом вводить в бой как можно больше сил, чтобы обеспечить прорыв и выйти к Купянску, чтобы потом двинуться в сторону Харькова", – сообщил эксперт.Говоря о Купянске, он подчеркнул, что это относительно маленький город."Допустим, мы его возьмем. Хватит ли у нас сил дойти до Харькова? Харьков – это очень крупная агломерация. Может быть, мы до него и дойдем. А что дальше делать? Его надо либо обходить, либо окружать.Если город не будет окружен, то мы его можем брать очень долго. Маленький Артемовск мы брали полгода. Нужна ли нам вообще битва за Харьков?Ответов на эти вопросы я пока не нахожу. Их знает только высшее военно-политическое руководство России", – заявил Корнев.Попытки диверсий в Чёрном мореНакануне восточнее острова Змеиный самолёт ВКС России уничтожил быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой ВСУ.Еще один украинский разведывательный катер отправился на одно после удара нашего истребителя в районе газодобывающих платформ в акватории Черного моря.Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян поясняет: цель любых диверсий, которые проводят ВСУ, подразделения ГУР Минобороны Украины и СБУ в акватории Черного моря – это распространение террористической ассиметричной войны на новый театр военных действий.Этот план подсказывается советниками из Пентагона, которые сидят в штабах ВСУ.Для них сейчас, уверен Ераносян, кровь из носу необходим, после неудавшегося контнаступа, медийный эффект, чтобы доказать спонсорам и кураторам свою нужность и выпросить новые поставки вооружений."Основными целями диверсантов были объекты критической инфраструктуры в Черном море и, возможно, на территории Крыма, если бы им удалось высадиться.Концепция ассиметричной войны, которую предпринимает Украина после смены концепции городской герильи (герилья – партизанская война).Эта концепция продвигается СБУ и ГУР. Каким образом они это делают? В первую очередь, дроны для атак на инфраструктурные объекты, диверсионные рейды в Белгородской и Брянской областях, политические убийства на освобождённых территориях", – перечислил эксперт.Для Байдена важен ИзраильСейчас в Израиле с визитом находится глава комитета начальников штабов вооруженных сил США, генерал Марк Милли.Израиль — это американский форпост на Ближнем Востоке, ближайший и надежнейший, проверенный партнер и союзник США, отмечает политолог-американист Грег Вайнер.Во-первых, в израильский порт Хайфы заходят американские военные корабли и там останавливаются в любое время дня и ночи. Во-вторых, огромное количество израильских военных разработок финансируется Пентагоном."Визит Милли, я думаю, опять же связан с избирательной президентской кампанией в Америке, которая официально стартует 4 сентября. Поэтому все, что сейчас делает Байден и его окружение, Трамп и его приверженцы — все происходит в рамках предстоящих выборов.Байдену нужны голоса еврейских избирателей, которых в США проживает 6 миллионов и чьи голоса президент боится потерять — влиятельность еврейской общины в США огромна", – сообщил Вайнер.При этом многие американцы живут на два дома: в Израиле и в США. А большинство американских христианских организаций поддерживают Израиль. Например, у мормонов – огромнейший центр в еврейском государстве."В США – около 140 миллионов организованных христиан, входящих в разные организации, которые дружно поддерживают Израиль. Поэтому для Байдена позитивные отношения с Израилем — это залог получения дополнительных голосов на выборах", – заявил политолог.

https://ukraina.ru/20230823/1048870860.html

https://ukraina.ru/20230823/1048889609.html

https://ukraina.ru/20230815/1048701873.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

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