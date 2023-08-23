https://ukraina.ru/20230823/1048887564.html

"Как в известном анекдоте про бабушку": Швейцария отказала Киеву в обучении на несуществующих F-16

"Как в известном анекдоте про бабушку": Швейцария отказала Киеву в обучении на несуществующих F-16 - 23.08.2023 Украина.ру

"Как в известном анекдоте про бабушку": Швейцария отказала Киеву в обучении на несуществующих F-16

У Швейцарии нет истребителей F-16, но даже если бы они и были, Берн отказал бы Киеву в обучении пилотов ввиду политики нейтралитета. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе Минобороны Швейцарии

2023-08-23T15:06

2023-08-23T15:06

2023-08-23T15:06

новости

новости украины

украина

швейцария

киев

f-16

обучение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102115/32/1021153249_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8e0df49a43a65dd2310472ae9fb5c129.jpg

По мнению журналиста Алексея Туманова, это заявление Минобороны Швейцарии преследует чисто политические цели."Это как в детской песочнице: "у меня нет конфеты, но я бы тебе ее все равно не дал". Или как в известном анекдоте про бабушку, которая была бы дедушкой при определенном условии. Западникам важнее само упоминание F-16, чем какие-то практические действия", - сказал он.Джокер швейцарской политики - нейтралитет страны - в последнее время разыгрывается довольно странным образом, замечают эксперты.С одной стороны, Берн подчеркивает, что не собирается в НАТО и желает остаться в стороне от украинских событий, с другой - Швейцария присоединяется к одиннадцатому пакету антироссийских санкций Евросоюза.С одной стороны, большинство членов сената в июне поддержали поправку, разрешающую передачу вооружений Украине, с другой - власти страны инициируют расследование в отношении государственного оборонного производителя Ruag AG, пытавшегося продать 96 танков Leopard немецкой Rheinmetall с целью дальнейшей отправки машин ВСУ.В Киеве швейцарскому заявлению о том, что пилотов обучать бы все равно не стали, совсем не расстроились. Параллельно с сообщением Берна, украинское издание "Европейская правда" рассказало своим читателям, причем на английском языке, что Пентагон готов обучать украинцев на F-16 в США.Ранее высокопоставленный представитель администрации США объявил, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей F-16 Данией и Нидерландами. Но прежде обучить украинских пилотов.Комментируя этот факт, глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ.Во вторник, 22 августа американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что истребители F-16 не смогут повлиять на исход конфликта, так как они уязвимы перед российскими комплексами ПВО С-300 и С-400, а также уступают в воздушном бою российским истребителям Су-35.

https://ukraina.ru/20230822/1048856525.html

https://ukraina.ru/20230822/1048860151.html

https://ukraina.ru/20230822/1048873346.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, украина, швейцария, киев, f-16, обучение