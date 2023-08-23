"Как в известном анекдоте про бабушку": Швейцария отказала Киеву в обучении на несуществующих F-16 - 23.08.2023 Украина.ру
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"Как в известном анекдоте про бабушку": Швейцария отказала Киеву в обучении на несуществующих F-16
"Как в известном анекдоте про бабушку": Швейцария отказала Киеву в обучении на несуществующих F-16 - 23.08.2023 Украина.ру
"Как в известном анекдоте про бабушку": Швейцария отказала Киеву в обучении на несуществующих F-16
У Швейцарии нет истребителей F-16, но даже если бы они и были, Берн отказал бы Киеву в обучении пилотов ввиду политики нейтралитета. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе Минобороны Швейцарии
2023-08-23T15:06
2023-08-23T15:06
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украина
швейцария
киев
f-16
обучение
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По мнению журналиста Алексея Туманова, это заявление Минобороны Швейцарии преследует чисто политические цели."Это как в детской песочнице: "у меня нет конфеты, но я бы тебе ее все равно не дал". Или как в известном анекдоте про бабушку, которая была бы дедушкой при определенном условии. Западникам важнее само упоминание F-16, чем какие-то практические действия", - сказал он.Джокер швейцарской политики - нейтралитет страны - в последнее время разыгрывается довольно странным образом, замечают эксперты.С одной стороны, Берн подчеркивает, что не собирается в НАТО и желает остаться в стороне от украинских событий, с другой - Швейцария присоединяется к одиннадцатому пакету антироссийских санкций Евросоюза.С одной стороны, большинство членов сената в июне поддержали поправку, разрешающую передачу вооружений Украине, с другой - власти страны инициируют расследование в отношении государственного оборонного производителя Ruag AG, пытавшегося продать 96 танков Leopard немецкой Rheinmetall с целью дальнейшей отправки машин ВСУ.В Киеве швейцарскому заявлению о том, что пилотов обучать бы все равно не стали, совсем не расстроились. Параллельно с сообщением Берна, украинское издание "Европейская правда" рассказало своим читателям, причем на английском языке, что Пентагон готов обучать украинцев на F-16 в США.Ранее высокопоставленный представитель администрации США объявил, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей F-16 Данией и Нидерландами. Но прежде обучить украинских пилотов.Комментируя этот факт, глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ.Во вторник, 22 августа американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что истребители F-16 не смогут повлиять на исход конфликта, так как они уязвимы перед российскими комплексами ПВО С-300 и С-400, а также уступают в воздушном бою российским истребителям Су-35.
https://ukraina.ru/20230822/1048856525.html
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"Как в известном анекдоте про бабушку": Швейцария отказала Киеву в обучении на несуществующих F-16

15:06 23.08.2023
 
© CC0, PixabayШвейцария флаг
Швейцария флаг
© CC0, Pixabay
Читать в
У Швейцарии нет истребителей F-16, но даже если бы они и были, Берн отказал бы Киеву в обучении пилотов ввиду политики нейтралитета. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе Минобороны Швейцарии
"Этот вопрос не возникает, поскольку Швейцария не владеет F-16. И если бы Швейцария располагала самолетами такого типа, она не смогла бы по соображениям нейтралитета обучать украинских пилотов", - говорится в сообщении ведомства.
По мнению журналиста Алексея Туманова, это заявление Минобороны Швейцарии преследует чисто политические цели.
"Это как в детской песочнице: "у меня нет конфеты, но я бы тебе ее все равно не дал". Или как в известном анекдоте про бабушку, которая была бы дедушкой при определенном условии. Западникам важнее само упоминание F-16, чем какие-то практические действия", - сказал он.
Джокер швейцарской политики - нейтралитет страны - в последнее время разыгрывается довольно странным образом, замечают эксперты.
С одной стороны, Берн подчеркивает, что не собирается в НАТО и желает остаться в стороне от украинских событий, с другой - Швейцария присоединяется к одиннадцатому пакету антироссийских санкций Евросоюза.
С одной стороны, большинство членов сената в июне поддержали поправку, разрешающую передачу вооружений Украине, с другой - власти страны инициируют расследование в отношении государственного оборонного производителя Ruag AG, пытавшегося продать 96 танков Leopard немецкой Rheinmetall с целью дальнейшей отправки машин ВСУ.
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В Киеве швейцарскому заявлению о том, что пилотов обучать бы все равно не стали, совсем не расстроились. Параллельно с сообщением Берна, украинское издание "Европейская правда" рассказало своим читателям, причем на английском языке, что Пентагон готов обучать украинцев на F-16 в США.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США объявил, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей F-16 Данией и Нидерландами. Но прежде обучить украинских пилотов.
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Комментируя этот факт, глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ.
Во вторник, 22 августа американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что истребители F-16 не смогут повлиять на исход конфликта, так как они уязвимы перед российскими комплексами ПВО С-300 и С-400, а также уступают в воздушном бою российским истребителям Су-35.
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