Саммит БРИКС: неизбежность альтернативы
Пятнадцатый саммит БРИКС, который проходит сейчас в Южной Африке, стал главным событием мировых новостей – включая информационное пространство коллективного Запада.
Игнорировать такое событие, или даже просто преуменьшать его важность, нельзя. Официальное участие в саммите подтвердила 41 страна мира, а 23 государства уже подали официальные заявки на вступление в состав БРИКСа – включая Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Сенегал, Алжир, Эфиопию, Индонезию, Аргентину.
Объединение, которое основали в 2006 году, на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, превратилось в самый влиятельный мировой клуб. Совокупная экономическая мощь его членов уже сейчас превосходит соответствующие показатели "Большой Семерки", в которую входят США и ее ближайшие сателлиты. А в процессе расширения БРИКСа этот очевидный дисбаланс будет только расти.
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На закрытой сессии, которая откроет сегодня основную часть саммита в Южной Африке, члены делегаций обсудят между собой ключевые пункты глобальной повестки – политические отношения, финансово-экономические проблемы, а также вопросы безопасности – в первую очередь, перспективы скорейшего урегулирования украинского кризиса.
Затем начнется открытая сессия, где будут обсуждаться вопросы деятельности Нового банка развития – кредитно-финансовой структуры, сформированной в рамках БРИКС, с целью экономической поддержки развивающихся стран мира. На ней планируются предметный разговор по поводу введения единой валюты для взаиморасчетов в рамках объединения – о чем заранее предупредила министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.
Президент Бразилии Инасиу Лула да Силва уже выступил по этому поводу с заявлением, поддерживая введение единой расчетной валюты БРИКСа. Он также заявил, что эта межгосударственная структура должна "организовать страны Глобального Юга", чтобы эти государства могли проводить независимую экономическую политику в своих собственных интересах.
Подобные намерения носят исключительно мирный характер – в отличие от постоянных санкционных угроз, которые озвучиваются на саммитах проамериканского блока. Лидеры объединения практически не упоминали в своих заявлениях ни Вашингтон, ни Брюссель, и не пытались бросить им публичные вызовы.
Тем не менее, планы участников БРИКС вызывают на западе настоящую панику. Потому что ее растущее влияние само по себе подразумевает снижение влияния США. А планы создания единой валюты для взаимных расчетов ускоряют процесс делолларизации мировой экономики.
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Заголовки сегодняшних выпусков немецких СМИ отражают настроения в кругах американской и европейской элиты, которые рассуждают о грядущей смене мирового порядка. Хотя на саммите в Южной Африке никто не произносил по этому поводу никаких заявлений.
"Грядет новый мировой порядок?", – тревожно спрашивает журнал Spiеgel.
"Саммит в Южной Африке: страны БРИКС – новая сила против Запада?", – вторит ему телеканал ZDF.
"Против "диктатуры Запада": государства БРИКС вступают в борьбу за альтренативный мировой порядок", – рассказывает о планах объединения специализированный коммерческий канал N-TV.
"Встреча стран БРИКС: создается антидолларовый картель", – утверждает издание RND.
"Новые индустриальные страны требуют нового геополитического порядка", – приходит к итоговому выводу Deutschlandfunk.
Это утверждение лучше всего отражает происходящее в Южной Африке. Ведущие глобальные экономики из стран Глобального Юга больше не желают оставаться сырьевым придатком и сборочным цехом Запада, и не хотят оставаться на второстепенных ролях, которые уготованы для них в несправедливом миропорядке, установленном под руководством США.
"Объективная потребность в объединении формата БРИКС никогда не была столь велика. Многосторонние организации (Запада) – это не то место, куда мы можем обратиться за справедливым и инклюзивным результатом", – говорит об этом влиятельный южноафриканский политик и экономист Роб Дэвис, бывший министр торговли ЮАР.
Развивающиеся страны уже не так бояться окриков из Белого Дома – потому что формат БРИКС указывает на возможности успешного прогресса без содействия со стороны США, и вопреки их политическому диктату. А плюсы взаимного сотрудничества в рамках БРИКСа превышают бонусы от безоговорочного подчинения Западу.
21 августа, 04:43"Эммануэль Макрон, выйди вон!" Почему президент Франции хочет в БРИКС, а его не пускаютВ ЮАР с 22 по 24 августа пройдёт саммит БРИКС, крупнейшего объединения стран не западного мира. Будут обсуждаться такие вопросы, как создание единой валюты БРИКС, единой платежной системы стран БРИКС, расширение состава союза.
На это лучше всего указывает позиция Саудовской Аравии, которая еще недавно считалась самым послушным союзником США на Ближнем Востоке, а теперь перешла к многовекторной международной политике.
"Представляя свою кандидатуру для вступления в БРИКС, Саудовская Аравия, крупнейший в мире производитель нефти, демонстрирует свое стремление стать самостоятельным игроком на мировой арене. И Эр-Рияд уже показал всю серьезность этого своего желания, отказавшись осуждать Москву по поводу конфликта на Украине.
Вашингтон стал слабее, и саудовцы развивают сотрудничество с Россией в нефтяной отрасли и с Китаем в торговле. Также ведутся переговоры о присоединении королевства к Новому банку развития, призванному конкурировать с подконтрольной Западу структурой – Всемирным банком", – пишет французская газета Le Figaro.
Саммит БРИКС в Южной Африке указывает на неизбежность альтернативы "порядку, основанному на правилах", под которым понимается глобальный диктат Соединенных Штатов Америки и группы их привелигированных сателлитов.
Практически все основные государства планеты недвусмысленно показали, что они не согласны мириться с подобным положением дел. Они не хотят существовать в мире войн и санкций, которые постоянно провоцирует подрывная деятельность США.
Диктатуре Запада действительно приходит конец – хотя процесс изменения глобального политического баланса не будет быстрым, растянется не многие годы и приведет к многим драматичным событиям.