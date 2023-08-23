https://ukraina.ru/20230823/1048880227.html

Саммит БРИКС: неизбежность альтернативы

Саммит БРИКС: неизбежность альтернативы - 23.08.2023 Украина.ру

Саммит БРИКС: неизбежность альтернативы

Пятнадцатый саммит БРИКС, который проходит сейчас в Южной Африке, стал главным событием мировых новостей – включая информационное пространство коллективного Запада.

2023-08-23T10:42

2023-08-23T10:42

2023-08-23T10:42

эксклюзив

брикс

саудовская аравия

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Игнорировать такое событие, или даже просто преуменьшать его важность, нельзя. Официальное участие в саммите подтвердила 41 страна мира, а 23 государства уже подали официальные заявки на вступление в состав БРИКСа – включая Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Сенегал, Алжир, Эфиопию, Индонезию, Аргентину.Объединение, которое основали в 2006 году, на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, превратилось в самый влиятельный мировой клуб. Совокупная экономическая мощь его членов уже сейчас превосходит соответствующие показатели "Большой Семерки", в которую входят США и ее ближайшие сателлиты. А в процессе расширения БРИКСа этот очевидный дисбаланс будет только расти.На закрытой сессии, которая откроет сегодня основную часть саммита в Южной Африке, члены делегаций обсудят между собой ключевые пункты глобальной повестки – политические отношения, финансово-экономические проблемы, а также вопросы безопасности – в первую очередь, перспективы скорейшего урегулирования украинского кризиса.Затем начнется открытая сессия, где будут обсуждаться вопросы деятельности Нового банка развития – кредитно-финансовой структуры, сформированной в рамках БРИКС, с целью экономической поддержки развивающихся стран мира. На ней планируются предметный разговор по поводу введения единой валюты для взаиморасчетов в рамках объединения – о чем заранее предупредила министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.Президент Бразилии Инасиу Лула да Силва уже выступил по этому поводу с заявлением, поддерживая введение единой расчетной валюты БРИКСа. Он также заявил, что эта межгосударственная структура должна "организовать страны Глобального Юга", чтобы эти государства могли проводить независимую экономическую политику в своих собственных интересах.Подобные намерения носят исключительно мирный характер – в отличие от постоянных санкционных угроз, которые озвучиваются на саммитах проамериканского блока. Лидеры объединения практически не упоминали в своих заявлениях ни Вашингтон, ни Брюссель, и не пытались бросить им публичные вызовы.Тем не менее, планы участников БРИКС вызывают на западе настоящую панику. Потому что ее растущее влияние само по себе подразумевает снижение влияния США. А планы создания единой валюты для взаимных расчетов ускоряют процесс делолларизации мировой экономики.Заголовки сегодняшних выпусков немецких СМИ отражают настроения в кругах американской и европейской элиты, которые рассуждают о грядущей смене мирового порядка. Хотя на саммите в Южной Африке никто не произносил по этому поводу никаких заявлений."Грядет новый мировой порядок?", – тревожно спрашивает журнал Spiеgel."Саммит в Южной Африке: страны БРИКС – новая сила против Запада?", – вторит ему телеканал ZDF."Против "диктатуры Запада": государства БРИКС вступают в борьбу за альтренативный мировой порядок", – рассказывает о планах объединения специализированный коммерческий канал N-TV."Встреча стран БРИКС: создается антидолларовый картель", – утверждает издание RND."Новые индустриальные страны требуют нового геополитического порядка", – приходит к итоговому выводу Deutschlandfunk.Это утверждение лучше всего отражает происходящее в Южной Африке. Ведущие глобальные экономики из стран Глобального Юга больше не желают оставаться сырьевым придатком и сборочным цехом Запада, и не хотят оставаться на второстепенных ролях, которые уготованы для них в несправедливом миропорядке, установленном под руководством США."Объективная потребность в объединении формата БРИКС никогда не была столь велика. Многосторонние организации (Запада) – это не то место, куда мы можем обратиться за справедливым и инклюзивным результатом", – говорит об этом влиятельный южноафриканский политик и экономист Роб Дэвис, бывший министр торговли ЮАР.Развивающиеся страны уже не так бояться окриков из Белого Дома – потому что формат БРИКС указывает на возможности успешного прогресса без содействия со стороны США, и вопреки их политическому диктату. А плюсы взаимного сотрудничества в рамках БРИКСа превышают бонусы от безоговорочного подчинения Западу.На это лучше всего указывает позиция Саудовской Аравии, которая еще недавно считалась самым послушным союзником США на Ближнем Востоке, а теперь перешла к многовекторной международной политике."Представляя свою кандидатуру для вступления в БРИКС, Саудовская Аравия, крупнейший в мире производитель нефти, демонстрирует свое стремление стать самостоятельным игроком на мировой арене. И Эр-Рияд уже показал всю серьезность этого своего желания, отказавшись осуждать Москву по поводу конфликта на Украине.Вашингтон стал слабее, и саудовцы развивают сотрудничество с Россией в нефтяной отрасли и с Китаем в торговле. Также ведутся переговоры о присоединении королевства к Новому банку развития, призванному конкурировать с подконтрольной Западу структурой – Всемирным банком", – пишет французская газета Le Figaro.Саммит БРИКС в Южной Африке указывает на неизбежность альтернативы "порядку, основанному на правилах", под которым понимается глобальный диктат Соединенных Штатов Америки и группы их привелигированных сателлитов.Практически все основные государства планеты недвусмысленно показали, что они не согласны мириться с подобным положением дел. Они не хотят существовать в мире войн и санкций, которые постоянно провоцирует подрывная деятельность США.Диктатуре Запада действительно приходит конец – хотя процесс изменения глобального политического баланса не будет быстрым, растянется не многие годы и приведет к многим драматичным событиям.

https://ukraina.ru/20230822/1048764566.html

https://ukraina.ru/20230823/1048867500.html

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Сергей Котвицкий

Сергей Котвицкий

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эксклюзив, брикс, саудовская аравия