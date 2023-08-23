https://ukraina.ru/20230823/1048870860.html

Дмитрий Корнев: Если Россия без резеров забуксует у Купянска, у нее будет лишь один способ уничтожить ВСУ

Дмитрий Корнев: Если Россия без резеров забуксует у Купянска, у нее будет лишь один способ уничтожить ВСУ - 23.08.2023 Украина.ру

Дмитрий Корнев: Если Россия без резеров забуксует у Купянска, у нее будет лишь один способ уничтожить ВСУ

Если станет ясно, что мы не можем двигаться вперед и наши жернова не смогут перемолоть все, что поступает на Украину, то мы сможем включить рубильник ударов по... Украина.ру, 23.08.2023

2023-08-23T03:33

2023-08-23T03:33

2023-08-23T03:33

интервью

россия

всу

купянск

харьков

артиллерия

"ланцет"

ракеты

сша

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Если станет ясно, что мы не можем двигаться вперед и наши жернова не смогут перемолоть все, что поступает на Украину, то мы сможем включить рубильник ударов по транспортной инфраструктуре и по инфраструктуре двойного назначения, считает военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий КорневОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее в Сети появилась информация, что ВСУ начали подрывать мосты через реку Оскол, чтобы задержать российские войска на подступах к Купянску. Некоторые эксперты, при этом, сочли, что мосты начала уничтожать именно армия России, поскольку Киеву невыгодно взрывать мосты до того момента, как они эвакуируют левобережную группировку.- Дмитрий Николаевич, кто тут ближе к правде?- Мне все же кажется, что ВСУ взорвали этот мост, чтобы воспрепятствовать быстрому продвижению ВС РФ на другой берег. Судя по обнародованным видео, это был подготовленный взрыв. Маловероятно, что это был случайный снаряд или бомба. Это было большое количество взрывчатки, взорванное в одном месте. Для противника это логично с военной точки зрения.Если бы мы взорвали этот мост, то с нашей стороны это было бы нелогично. Зачем лишать самих себя возможности маневра и быстрого перехода через реку? Что касается снабжения остатков частей ВСУ, то этот вопрос можно решить менее разрушительными способами.- У нас в случае необходимости есть техническая возможность их взорвать?- Есть. Вопрос в том, каким образом.Если мы говорим о работе диверсионно-разведывательных групп, то в зоне боевых действий это сделать достаточно сложно и рискованно. Но мы можем решить этот вопрос артиллерией и авиацией. Это не какие-то там мосты высшей категории. Их уничтожить можно и артиллерийскими, и авиационными боеприпасами.С авиационными боеприпасами есть проблема. Если это будут обычные бомбы, то их придется очень много кидать, чтобы его уничтожить. А если это будет бомба с "умным" УМПК (крылатым и самонаводящимся), вполне вероятно, что за один-два вылета о мостах можно будет забыть.- Если это ВСУ начали взрывать мосты, означает ли это, что они готовы оставить нам левобережную часть Купянска? Или они будут держаться до последнего?- Надо понимать, что все изменения на Купянском направлении пока не носят стратегического характера. Речь идет лишь о нашем продвижении на единицы километров. А если ВС РФ упрутся в водную преграду, то это будет серьезная проблема, потому что она станет оборонительным рубежом для ВСУ. Противник уже перебросил туда резервы две-три недели назад и продолжит это делать. ВСУ сделают все для купирования нашего прорыва.- Может быть, такая ситуация для нас тоже выгодна, потому что мы эти резервы растягиваем?- Все зависит от того, есть ли резервы у нас. Если у нас их нет, то ситуация не очень хорошая. Получается, что у нас наметился некий прорыв, но мы не можем его поддержать, потому что наши силы находятся на других участках, где наступательные действия ведет Украина.Если же у нас есть эти резервы, то сейчас складывается благоприятная ситуация, чтобы бросить их в бой. Может быть, нужно выждать какое-то время, чтобы перемолоть украинские резервы, а потом вводить в бой как можно больше сил, чтобы обеспечить прорыв и выйти к Купянску, чтобы потом двинуться в сторону Харькова.Такие действия были бы понятны и правильны. Проблема в другом.Купянск – это относительно маленький город. Допустим, мы его возьмем. Хватит ли у нас сил дойти до Харькова? Харьков – это очень крупная агломерация. Может быть, мы до него и дойдем. А что дальше делать? Его надо либо обходить, либо окружать.Если город не будет окружен, то мы его можем брать очень долго. Маленький Артемовск мы брали полгода. Нужна ли нам вообще битва за Харьков?Ответов на эти вопросы я пока не нахожу. Их знает только высшее военно-политическое руководство России.- Вы вообще разделяете теорию, что у нас где-то есть ну очень большой резерв, который можно использовать для очень крупного наступления?- Надеюсь, что большой резерв у нас есть. Все-таки мы провели мобилизацию, а также объявили набор контрактников и добровольцев. Как минимум, этого должно хватить на два корпуса. Если эти силы слаженные и вооруженные, то ситуация может кардинально измениться в любой момент. Если этих сил резервов нет, то все наши наступательные действия обернутся авантюрой.- Правду ли говорят, что от взятия Харькова будет зависеть исход этой кампании?- Ситуацию надо будет наблюдать в динамике. Если мы возьмем Купянск, мы можем двинуться не только на Харьков. Мы можем пойти на Днепропетровск. Только в зависимости от того, какое мы встретим сопротивление, мы можем делать какие-то прикидки.Повторюсь, если мы пойдем на Харьков, не имея больших резервов, то мы туда и не дойдем. ВСУ ведут оборонительные действия на этом направлении. А оборона всегда требует меньшего количества ресурсов, чем наступление. Соотношение может быть 1к3, когда один солдат ВСУ может сдерживать трех наших солдат.А без количественного превосходства нас не спасет господство в воздухе. Да, мы будем утюжить позиции противника. Но любой авианалет можно пережить, а по контрбатарейной борьбе у нас счет 1:1.Так что нам нужно больше сухопутных войск и превосходства на земле.- Вы сказали про соотношение сил 1к3. Каково сейчас оно на Южном направлении, где мы держим оборону?- Такой информации в открытых источниках пока нет. Мы держим оборону и, судя по всему, успешно. Да, со стороны ВСУ есть незначительные продвижения. Но это связано с тем, что они однозначно бросили в бой последние резервы. Неясно только, ушли ли в бой из этого резерва батальонные группы, или целые бригады.Мы ведем на юге успешную оборонительную операцию. Но, согласно западным данным, мы туда подтягиваем все новые и новые бригады. Поэтому нельзя сказать, что у нас там все хорошо. Идет напряженная борьба.Даже если там соотношение сил поровну, то в чем-то ВСУ могут брать верх, потому что у них есть определенное продвижение.Возможно, сыграло то, что у противника есть дальнобойная артиллерия, "Хаймарсы" и много переносных противотанковых комплексов. И у ВСУ появилась бронетехника, которой не было раньше.Все это в комплексе позволяет ВСУ медленно продвигаться на отдельных участках, несмотря на потери.- Изначально был прогноз, что у Украины хватит сил наступать до сентября. Теперь высказывается другой прогноз, что они будут наступать до осенней распутицы в середине октября. Какой максимум они смогут выжать до этого момента?- Все зависит от того, какими силами они располагают. Если по расположению наших бригад Киев дает какую-то информацию, то информация о расположении бригад ВСУ носит отрывочный характер. Силы у Украины еще есть. Но они в любой момент могут исчерпаться и в августе, и в сентябре. Октябрь – это пока слишком дальний горизонт планирования. До изменения погодных условий в зоне СВО обстановка еще может поменяться.- Вы сказали, что у нас по контрбатарейной борьбе с противником счет 1:1. Что вы имеете в виду?- Эту проблему отмечало даже высшее военное руководство России. Приведу простой и показательный пример. Хотя и неприятный.Дальность стрельбы 155-мм американских гаубиц на вооружении Украины составляет 30-44 километра. Дальность стрельбы нашей самоходной гаубицы "Мста-С" (хорошая, практичная, освоена в серийном производстве) – 28 километров. Она не может вести контрбатарейную борьбу, потому что она не достает своими снарядами позиции противника.А контрбатарейная борьба как раз требует накрытия позиций противника собственной артиллерией. Это самый эффективный простой способ. Но мы для этого привлекаем вертолеты и самолеты. У самолетов есть более важные цели, а вертолеты мы начинаем терять. Такие случаи были за последние недели.Повторюсь, контрбатарейной борьбой должна заниматься артиллерия. Даже если у нас решается вопрос оснащения орудий специальными радарами, которые определяют местоположение вражеских батарей, без увеличения дальности стрельбы наших стволов проблему не решить. А этот вопрос нельзя решить моментально.Мы уже запустили в серийное производство новую самоходку "Коалиция" с новым орудием, у которого дальность действия близка к желаемому. Но когда они появятся в зоне СВО? Только в сентябре-октябре. А сейчас, когда линия фронта стабильна, именно контрбатарейная борьба является основной работой вооруженных сил в том числе по сдерживанию потенциальных прорывов противника.Если же мы будем обстреливать только передний край, то постепенно нашу артиллерию выбьют. И нам уже не так просто восстанавливать орудия. Мы перебрасываем какие-то резервы из глубины страны, но сколько это может продолжаться? Это количественное решение качественной проблемы. А для этого нужна комплексная государственная программа. Нужны новые орудия, нужны радары, нужны специалисты и слаженная работа всех родов войск.Резюмирую. Пока за счет количества стволов, авиации и ракетных войск ситуация по контрбатарейной борьбе у нас 1:1. Но на локальных участках фронта без поддержки авиации и ракетных войск ситуация в пользу противника.- Насколько "Ланцетам" удается перекрыть наши текущие потребности в контрбатарейной борьбе? В интернете много роликов, как они поражают американские гаубицы.- Судя по всему, "Ланцеты" применяются десятками единиц в неделю. Этого все равно недостаточно. Артиллерия могла бы выпускать тысячи снарядов в неделю. А такого количества "Ланцетов" мы сейчас не можем производить."Ланцеты" сейчас распределяются по разным участкам фронта. За ними стоит очередь.Мы можем увеличить их производство. Но не надо думать, что для этого достаточно просто много денег. "Ланцеты" завязаны на импортные комплектующие и на импортозамещение этих комплектующих. Эти процессы идут, но они тоже небыстрые. Достаточно "Ланцетов" у нас будут только в 2024 году. А контрбатарейная борьба идет сейчас.- Если говорить о проблемах противника, то лично мне уже немного надоело обсуждать характеристики "Челленджеров", "Абрамсов", а также гадать над тем, дадут ли Украине F-16. Могут ли Киеву поставить еще более мощное оружие и научить его совсем уж неожиданной тактике, с которой мы еще не сталкивались?- Понятно, что не может быть такого оружия, которое позволит Украине победить. Но появление на фронте тех или иных систем, а также слаженное их использование в рамках военной школы НАТО, то туда уже можно запихивать самые разные образцы техники, которые будут эффективно использоваться.Самый неприятный момент на земле – в бой пошли "Челленджеры" в районе Работино. И я пока не слышал, что мы их побили. Вероятно, в сентябре мы увидим "Абрамсы".По F-16 мы слышали новости об поставке 42 истребителей из Нидерландов. Но в Голландии всего 42 таких машины. Понятно, что Амстердам не поставит Украине столько экземпляров. Максимум – 12 штук. Резников говорил, что ВСУ получат F-16 через шесть-семь месяцев с украинскими летчиками. Решение принято, но сколько их будет всего – вопрос. Плюс, на Западе ведется дискуссия, можно ли использовать эти самолеты для удара по "старой" российской территории. Они будут, но нескоро.Зато на днях может решиться вопрос о поставке германских авиационных ракет Taurus. Неприятная ракета. У нее 500 килограммовая боевая часть. Одна боевая часть – бетонобойная, другая – кассетная. И то, и другое нам не климатит. Причем их могут запускать те же самолеты, которые запускают Storm Shadowи SCALP. Это неприятно.Но надо понимать, что их не будет сотни. В лучшем случае эти ракеты будут поставляться десятками.Еще противнику могут передать американские ракеты ATACMS для РСЗО типа "Хаймарс" и MLRS. Они стреляют на 300 километров, сбить их сложно.Но самое неприятное в этой истории не конкретный вид оружие, а то, что с завидной регулярностью США объявляют о новом пакете военной помощи Украине. В эти поставки входят боеприпасы и восполнение потерь БМП, БТР и зенитно-ракетных комплексов. Туда уже входит NASAMS и может войти Patriot. Мы давно о них не слышали, но США поставляют ракеты и для "Патриота".Надеюсь, что наша разведка отслеживает все эти поставки и знает об их опасности.- Мы долго дискутировали о том, есть ли у нас технические и политические возможности для нанесения ударов по транспортной инфраструктуре Украины, чтобы пресечь эти поставки с Запада. Возможно ли, что Киеву дадут какое-то очень опасное оружие, чтобы мы все же решились на такой шаг?- Дело не в том, что Киеву дадут очень опасное оружие. Это будет зависеть от обстановки на линии соприкосновения.Если станет ясно, что мы не можем двигаться вперед и наши жернова не смогут перемолоть все, что поступает на Украину, то мы сможем включить рубильник ударов по транспортной инфраструктуре и по инфраструктуре двойного назначения.По складам мы и так наносим удары десятками ракет. Возможно, мы начнем стрелять какими-то другими ракетами и бить еще чаще.Но это тоже риторический вопрос, ответ на который знает только высшее военно-политическое руководство.

https://ukraina.ru/20221217/1041877894.html

https://ukraina.ru/20230822/1048849235.html

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https://ukraina.ru/20230821/1048806583.html

https://ukraina.ru/20230821/1048843498.html

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Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, купянск, харьков, артиллерия, "ланцет", ракеты, сша