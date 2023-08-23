https://ukraina.ru/20230823/1048817093.html

Поэтесса Дари Нэ: Когда закончится война, закончатся мои грубые стихи

Поэтесса Дари Нэ: Когда закончится война, закончатся мои грубые стихи - 23.08.2023 Украина.ру

Поэтесса Дари Нэ: Когда закончится война, закончатся мои грубые стихи

Дари Нэ или Дарина Глебова - юный поэт из Докучаевска. Творческий псевдоним прижился к девушке со школьной скамьи. Да и менять она его не собирается - все-таки однажды девушка выйдет замуж и фамилию придется сменить.

2023-08-23T03:54

2023-08-23T03:54

2023-08-23T03:54

интервью

новые регионы

донецк

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Дари Нэ стала победителем общероссийского конкурса студенческих мини-сериалов, обошла 1200 участников. В интервью журналистам Украины.ру она рассказала о творчестве, любви к Родине.- Дарина, сейчас тебе 19 лет, а в 2014 году исполнилось 10, правильно? Расскажи, каково это быть ребенком войны?- Я скажу так. Все происходящее воспринимается как данность, будто так и должно быть. Нет такого, будто я чувствую себя какой-то особенной, что я будто больше своих сверстников выстрадала. Я наоборот, скорее, удивляюсь: а как вот так люди живут без этого, для них это не обыденно? В моем понимании, это не как быть каким-то особенным, а просто иметь больше жизненного опыта. Это - быть самым обыкновенным человеком. Ты знаешь технику безопасности, готов вдруг что упасть на пол, готов к обстрелам, живешь в понимании того, что может произойти что-то страшное. Но это уже настолько обыденность, особенно когда к этому привыкаешь с детства, и когда…В принципе, у меня получилось так, что война ко мне подбиралась потихоньку, не было - хоп - и резкие бомбежки. Она была в соседних городах, я слышала ее издалека, еще в Докучаевске было спокойно. Потом уже это все к нам пришло, начались более сильные обстрелы. Это было постепенно, по нарастающей. Сейчас это как обязательная часть жизни. Я не представляю себя без того опыта, что мне дала по сути война. Это часть моей личности.- Когда ты начала писать стихи?- Самые первые - стишки - еще до войны. Накануне. Это были какие-то детские стишки, про буковки алфавита, чем они занимаются. Самые такие примитивные. А более серьезно я начала писать лет в одиннадцать. Пробовала. Потом как-то перестала. А лет с четырнадцати я пишу постоянно.- Какие темы берешь? Как ты их выбираешь?- Пишу о том, что меня волнует. Любые мои эмоции могут вылиться в стихотворение. Последние полтора года меня волнует тема того, как люди относятся к теме войны, истории Донбасса, нашего происхождения - русские мы, не русские - все эти дилеммы.Понятно, что в 14-15 лет меня больше волновали темы любви, взаимоотношений между людьми, внутренних конфликтов. У меня иногда спрашивают: война кончится, о чем будешь писать? Думают, что мое творчество приковано к этой теме. На самом деле, меня сейчас это волнует. Потом я буду писать о том, что будет меня волновать потом.- Как происходит творческий процесс? Что-то щелкает, и ты хватаешься за ручку или телефон, или это осмысленный процесс? Как рождается стих?- Как правило, это эмоции или мысли, которые я могу прокручивать в голове. Как в жизни что-то может произойти, так и я сама о чем-то задумаюсь… Например, у меня есть стихотворение… Однажды мне мама прислала репортаж о том, как наш русский военный в боях за Мариуполь попал в плен, азовцы над ним издевались, подумали, что он умер, выкинули, а он чудом выжил. Потом, когда все азовцы сдались в плен, вызвали того самого мучителя солдата, который его резал, калечил. И наш боец с ним встретился.Меня это так взбудоражило! Я испытала настолько сильные эмоции, что они в тот же день изложились в стихотворение. Я записала его на видео, выложила в Интернет, и уже знакомые этого мужчины, нашего бойца, переслали ролик его жене. И он меня нашел в Телеграме, написал мне слова благодарности.Я могу буквально ехать на автобусе, и увидеть, как люди стоят на остановке. Мне картинка запомнилась: бабушка и дедушка - скорее всего супружеская пара, - и она в таком легеньком белом сарафанчике, он в белой рубашке. И я вот думаю: люди стоят на остановке, а на позициях безопаснее. На позициях военные хотя бы в бронежилетах и в окопах. А тут… В беленьком сарафанчике, тоненьком, и рубашке. И их ничего не защищает, это еще опаснее. Могу задуматься, а потом написать стихотворение. То есть, все, что угодно может меня вдохновить.Первые две-четыре строчки если в голове появляются, я их обязательно запишу. Либо я сразу пишу, либо оно должно полежать. Главное не упустить момент. Если я эти две-четыре строчки не запишу, я могу потом потерять мысль. Это всегда внезапно.Я бы не смогла сесть и осознанно написать: надо сесть и написать на такую-то тему. Мне это сложно. Даже если бы мне и хотелось, без натуральных эмоций ничего не получится.- Я знаю, что ты снимаешь видео, и в проекте федерального общества "Знание" обошла 1200 участников и выиграла конкурс "Умное кино. Студенты".- Вообще, я веду блог свой творческий. Публикую видео с прочтением своих стихотворений. Это любительское занятие, как хобби, которое перерастает во что-то более серьезное. Мне приносит удовольствие съемка видео.Почти год назад мне предложили поучаствовать от университета в конкурсе. Нужно было создать просветительский короткометражный сериал из четырех эпизодов. А чем я занимаюсь в своем блоге? Я рассказываю своим творчеством о том, как важно знать историю, чтить, ценить и беречь Родину, как это значимо в жизни человека. Мне захотелось затронуть тему истории и снять мини-сериал. Я его назвала "Гойда". Рассказываю о великих исторических личностях в истории России. Сначала я сняла первую серию, долго шел набор участников. Потом узнала, что попала в число финалистов и продолжила снимать. Одиннадцать отобранных финалистов пригласили в Москву. Я была рада, что уже оказалась в этом числе, и даже не претендовала особо на победу. И на VK-фесте, где проходила церемония награждения, я узнала, что стала абсолютным победителем.Мне помогло что я уже умела снимать себя и говорить на камеру. Плюс я получила опыт, пока работала над сериалом, и теперь, возможно, веду свой блог более качественно.- Скажи, что ты думаешь о спецоперации?- Мой молодой человек служит. Ему исполнилось 18 лет в 2020 году, он пошел служить. Еще тогда он говорил, что рано или поздно начнется что-то серьезное. Тогда у нас был как бы застой - вроде война, а вроде и все стоит на месте. И по сути он был прав. Думаю, это для всех, кто в этой сфере, было очевидно.Какое у меня может быть отношение? Докучаевск все эти восемь лет находился на линии разграничения. Село ближайшее - Николаевка, в которое ехать десять минут, уже было под Украиной. То есть, если бы не началась спецоперация, если бы не наши пошли в наступление, мне страшно было бы представить, что было бы с моим поселком на окраине Докучаевска, моим городом, если бы Украина пошла бы первой в наступление. Возможно, я бы сейчас и не давала бы это интервью. Однозначно я понимаю, что были предприняты все действия, чтобы сохранить жизни людей. Да, и сейчас происходят страшные вещи, гибнут бойцы и мирные, но я уверена, что без СВО жертв было бы гораздо больше.Я поддерживаю СВО, президента…- Как тебе удается сохранять спокойствие в этих условиях?- Когда мой молодой человек пошел служить, ему много что рассказывали сослуживцы - они, в основном, ему в отцы годятся, служат с 2014 года. Там даже мужчины, которые с территории Украины приехали в 14-м за идею. Они давали ему много наставлений, какую-то часть он мне рассказывал. Например, очень важно сохранять холодную голову, холодный ум. Нельзя допускать горячей мысли эмоциональной о чем-то плохом. Тогда он мне четко дал понять, что все происходит так, как должно быть, все будет хорошо, и никаких женских переживаний и истерик. Тогда я себе это зарубила на носу и до сих пор у меня железобетонная уверенность, что все будет нормально с ним. Он обученный военный. Я за него не переживаю, даже если он не звонит и не пишет. Бывали случаи, когда он не выходил на связь долгое время, меня терзали страшные мысли. Но я всегда уверена: все будет хорошо, иначе я не могу позволить себе думать.Точно также касательно и подхода в жизни. Понятно, что нужно думать о том, что если обстановка, если район слишком опасный, то я не поеду туда без острой необходимости. Нужно голову включать и не ехать гулять в Донецк, если там идет обстрел. Тем не менее, я всегда опираюсь на свои внутренние ощущения, на веру в Бога. Это мне помогает оставаться спокойной.- Без веры в Донецке - никак. Я очень много верующих здесь встречал.- Не бывает на войне атеистов. Знаете, вот семьи вроде у нас с парнем обычные, все крещеные, но чтобы глубоко религиозные - такого нет. А он тоже мне рассказывает, что молитв не помнит, но в тяжелых ситуациях проговаривает: Господи, спаси и сохрани. Иначе себе никак не поможешь.- Ты учишься? Чем занимаются твои сверстники из Докучаевска?- Да, я учусь на филологическом факультете. Сначала хотела на журналистику, но филология все-таки шире. А сверстники - кто-то уехал в большую Россию, другие города. К одной однокласснице я собираюсь на свадьбу сейчас. Жизнь продолжается! И ее жениха с начала спецоперации мобилизовали. И друг моего парня - меньше года назад мы свадьбу отгуляли… Недавно одну подругу встречали из роддома.Среди моих друзей нет творческих личностей, да и мне всегда хотелось выделяться. Уже нет в компании такого скептического отношения к моему роду деятельности. Сначала понятно, что все говорили: ой, да что там она видео снимает, стишки какие-то. Сейчас уже все называют Дари Нэ, с уважением.- Когда сборник издашь?- Да я не планирую, хотя на сборник, наверное, уже набралось. Хотелось бы еще поднабрать. Возможно, хотелось бы выпустить сборник уже когда война закончится. Чтобы у этого периода жизни было логическое завершение. Вообще, я надеюсь, что у меня закончатся тогда грубые и серьезные стихотворения - чтобы они все остались в одном сборнике.- Что бы ты хотела сказать от Донбасса сверстникам из большой России?- Если затрагивать простые вещи, не углубляться, я хотела бы сказать, что нет ничего невозможного. Несмотря на обстановку, события в жизни, всего модно достичь. Когда у нас есть какие-то проблемы, то как бы они нам не казались какими-то глобальными, это все мелочи. Важно, когда мы живы, просыпаемся утром и если у нас есть самый большой дар - жизнь - у нас есть все, чтобы двигаться дальше. Никогда нельзя опускать руки и отчаиваться. А еще я лично очень не люблю нытья человеческого. Не когда это слезы из-за чувственности, а когда это нытье, люди всем недовольны и жалуются. Этого я не переношу.Особенно когда такой человек как я приезжает в Москву, а люди там еще и жалуются. Мы живем эту жизнь, и она прекрасна. Конечно, на войне гораздо больше понимают ее ценность. Поэтому… Мне легче осознавать, что это классно - мы живем, все в наших руках.

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Алексей Туманов

Алексей Туманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов

интервью, новые регионы, донецк