https://ukraina.ru/20230822/1048864427.html

Генерал-майор Сергей Липовой о создании бункеров на Украине: Киев готовится к сдаче территорий

Генерал-майор Сергей Липовой о создании бункеров на Украине: Киев готовится к сдаче территорий - 22.08.2023 Украина.ру

Генерал-майор Сергей Липовой о создании бункеров на Украине: Киев готовится к сдаче территорий

Зачем на Украине создают новые заглубленные бункеры, в том числе в Одесской области, в интервью изданию Украина.ру рассказал Герой России, председатель президиума организации "Офицеры России", генерал-майор Сергей Липовой

2023-08-22T15:45

2023-08-22T15:45

2023-08-22T16:16

интервью

украина

россия

одесса

купянск

адольф гитлер

владимир зеленский

вс рф

всу

бункеры

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— Сергей Анатольевич, Главком вооружённых сил Украины Валерий Залужный и глава ГУР Кирилл Буданов осмотрели новые бункеры, которые построили под Одессой для объединённого командования НАТО и ВСУ. Об этом упоминается в телеграм-каналах. Почему эта информация появилась именно сейчас?— Во-первых, это не только разговоры, а конкретные действия. Во-вторых, это говорит о том, что киевский режим рассматривает вопрос о постепенном сжатии своей территории и передаче ее российским войскам. Вооруженные силы Украины понимают, что они не удержат эти территории, и Одессу тоже придётся отдавать русской армии.Однако просто так отдавать земли они не собираются, хотят нанести им максимальный ущерб. Заглубленные командные пункты — это пункты, которые остались ещё от советских стратегических укрытий. Сейчас ВСУ заранее готовят запасные варианты на случай, если придётся вести бои, в том числе за Одессу, подобные тем, что в данный момент идут за Купянск. Как мы видим, для киевского режима ничего святого не остаётся: им наплевать и на исторической город Одессу, и на местное население. Для Киева главное — поддерживать видимость [продуктивных] военных действий любой ценой, чтобы выпросить у своих хозяев какой-нибудь очередной транш. Они его разворуют, тихо сбегут и где-нибудь укроются в надежде, что правосудие не достанет.— О каких именно бункерах идет речь?— Это пункты управления, пункты принятия решения. То, что они там будут прятаться — это понятие относительное. Скорее всего в эти бункеры будут перенесены командные пункты управления киевским режимом, ВСУ и оттуда будут отдаваться преступные приказы. Украинские власти готовят это логово точно также, как в свое время Гитлер основал свое логово под Винницей и подобно тому, как в последние свои дни в апреле 1945 года гитлеровское руководство пряталось в углубленных командных пунктах непосредственно в Берлине, когда советские войска уже зашли туда.— Сообщается, что бункеры способны выдержать удары тактическим ядерным оружием и обеспечить автономность жизни на 45 суток. Означает ли это, что Украина и НАТО могут рассматривать возможность ядерной войны с Россией, в том числе за Одессу?— Они рассматривают все версии, они к этому готовятся. Вполне возможно, что они уже готовятся к тому, что осада со стороны ВС РФ будет длительной, и надеются там под землёй отсидеться.Однако, как показывает история и практика, какой бы бункер глубокий не был, всё равно оттуда рано или поздно придётся выйти — это вряд ли киевские власти и их генералов спасёт. Это просто затянет, замедлит их агонию и принесет дополнительные жертвы по разрушениям на украинской территории. Скорее всего, Одесса может при этом серьёзно пострадать.— Опять-таки, по сообщениям из телеграм-каналов, по Украине общее количество таких бункеров — 21. Располагаются они в Киеве, Одессе, Львове, Виннице, Николаеве и Ужгороде. Это реальная цифра?— Двадцать один бункер — это относительная цифра. Таких объектов на Украине может быть больше. Кроме того, часть бункеров до сих пор засекречена. Те углубленные пункты, информацию о которых журналистам удалось раскопать, скорее всего, не в рабочем состоянии, потому что за такими объектами необходимо тщательно следить.— Сколько стоит создать один бункер?— Конечно, это очень дорогостоящее занятие, очень финансово затратные объекты. Это миллиарды гривен. Но, как правило, все эти бункеры заново не отстраивались. Это то, что осталось от ещё с советского периода.— А у Зеленского есть личный бункер?— Вполне возможно, что он сейчас именно там скрывается.— Можем ли мы найти и уничтожить украинские бункеры? Какие у нас для этого есть силы и средства?— Это вопрос сложный. Но у нас есть такое оружие, которое может из-под земли достать любого преступника.— Межконтинентальные баллистические ракеты, планирующие авиабомбы?— Да, они могут достать [бункеры на Украине] точно так же, как и "Кинжалы", сверхзвуковое оружие, которое есть у нас. Также мы располагаем бетонобойным и бронебойным оружием. У нас имеются варианты вооружений для подземных взрывов, которые специально направлены на уничтожение загубленных командных пунктов. Все необходимое оружие у нас имеется.

https://ukraina.ru/20221111/1040751904.html

https://ukraina.ru/20230822/1048849235.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, россия, одесса, купянск, адольф гитлер, владимир зеленский, вс рф, всу, бункеры, ядерная война, киевский режим, вооружения