"Реальный марафон": Резников предсказал болезненные потери и долгую войну на Украине - 22.08.2023 Украина.ру
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"Реальный марафон": Резников предсказал болезненные потери и долгую войну на Украине
"Реальный марафон": Резников предсказал болезненные потери и долгую войну на Украине - 22.08.2023 Украина.ру
"Реальный марафон": Резников предсказал болезненные потери и долгую войну на Украине
Война на Украине может быть продолжительной, страну ожидают большие и болезненные потери. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, пишут украинские СМИ
2023-08-22T15:17
2023-08-22T15:17
новости
алексей резников
война
потери
всу
украина
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Война на Украине может быть продолжительной, потому что она превратилась марафон, сказал Резников. Армию ВСУ ожидают новые болезненные потери, добавил он.Резников назвал победу Украины очень сложной задачей, которую "многие в мире" считают невозможной. Он отметил, что в прошлом году Украине нужно было "добыть оружие", потому что без вооружения украинская армия "закончилась бы через несколько месяцев".Президент Украины Владимир Зеленский вернулся к рассмотрению вопроса об отставке министра обороны Алексея Резникова. Об этом 10 августа сообщило издание "Украинская правда".По данным издания, уже прошли переговоры с потенциальными кандидатами — вице-премьером по восстановлению Украины, министром инфраструктуры Александром Кубраковым и министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным.Источники отметили, что Резников, вероятно, может стать послом в Великобритании. Сам министр обороны не против нового назначения, но рассматривается ли такая возможность, пока неясно.
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новости, алексей резников, война, потери, всу, украина
Новости, Алексей Резников, война, потери, ВСУ, Украина

"Реальный марафон": Резников предсказал болезненные потери и долгую войну на Украине

15:17 22.08.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбстрелян Киевский район Донецка
Обстрелян Киевский район Донецка - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Война на Украине может быть продолжительной, страну ожидают большие и болезненные потери. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, пишут украинские СМИ
Война на Украине может быть продолжительной, потому что она превратилась марафон, сказал Резников. Армию ВСУ ожидают новые болезненные потери, добавил он.
"У нас сильный коварный враг и война может быть продолжительной, потому что это реальный марафон. У нас будут еще болезненные потери, и чтобы одолеть россиян, мы должны осознать, что главное для победы", - подчеркнул министр.
Резников назвал победу Украины очень сложной задачей, которую "многие в мире" считают невозможной.
Он отметил, что в прошлом году Украине нужно было "добыть оружие", потому что без вооружения украинская армия "закончилась бы через несколько месяцев".
Президент Украины Владимир Зеленский вернулся к рассмотрению вопроса об отставке министра обороны Алексея Резникова. Об этом 10 августа сообщило издание "Украинская правда".
По данным издания, уже прошли переговоры с потенциальными кандидатами — вице-премьером по восстановлению Украины, министром инфраструктуры Александром Кубраковым и министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным.
Источники отметили, что Резников, вероятно, может стать послом в Великобритании. Сам министр обороны не против нового назначения, но рассматривается ли такая возможность, пока неясно.
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
11 августа, 07:23
Зеленский ищет замену министру обороны Резникову — СМИПрезидент Украины Владимир Зеленский вернулся к рассмотрению вопроса об отставке министра обороны Алексея Резникова. Об этом 10 августа сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники
 
НовостиАлексей РезниковвойнапотериВСУУкраина
 
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