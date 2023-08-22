https://ukraina.ru/20230822/1048863948.html

"Реальный марафон": Резников предсказал болезненные потери и долгую войну на Украине

"Реальный марафон": Резников предсказал болезненные потери и долгую войну на Украине - 22.08.2023 Украина.ру

"Реальный марафон": Резников предсказал болезненные потери и долгую войну на Украине

Война на Украине может быть продолжительной, страну ожидают большие и болезненные потери. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, пишут украинские СМИ

2023-08-22T15:17

2023-08-22T15:17

2023-08-22T15:17

новости

алексей резников

война

потери

всу

украина

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Война на Украине может быть продолжительной, потому что она превратилась марафон, сказал Резников. Армию ВСУ ожидают новые болезненные потери, добавил он.Резников назвал победу Украины очень сложной задачей, которую "многие в мире" считают невозможной. Он отметил, что в прошлом году Украине нужно было "добыть оружие", потому что без вооружения украинская армия "закончилась бы через несколько месяцев".Президент Украины Владимир Зеленский вернулся к рассмотрению вопроса об отставке министра обороны Алексея Резникова. Об этом 10 августа сообщило издание "Украинская правда".По данным издания, уже прошли переговоры с потенциальными кандидатами — вице-премьером по восстановлению Украины, министром инфраструктуры Александром Кубраковым и министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным.Источники отметили, что Резников, вероятно, может стать послом в Великобритании. Сам министр обороны не против нового назначения, но рассматривается ли такая возможность, пока неясно.

https://ukraina.ru/20230811/1048620782.html

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новости, алексей резников, война, потери, всу, украина