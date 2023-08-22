https://ukraina.ru/20230822/1048860739.html

Власти Чехии придумали, как потихоньку отправить украинских беженцев домой

Власти Чехии придумали, как потихоньку отправить украинских беженцев домой - 22.08.2023 Украина.ру

Власти Чехии придумали, как потихоньку отправить украинских беженцев домой

Власти Чехии будут оказывать помощь по возвращению на родину украинских беженцев. Для этого они начали разрабатывать специальную программу. Об этом сообщило информационное агентство ЧТК со ссылкой на пресс-службу правительства Чехии

2023-08-22T14:24

2023-08-22T14:24

2023-08-22T14:24

новости

чехия

украинские беженцы

украина

правительство

социальная политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103407/34/1034073495_0:48:5238:2994_1920x0_80_0_0_860f7784f03b3a47f7ec1a173a11e184.jpg.webp

Правительство Чехии разрабатывает специальную программу поддержки добровольного возвращения домой проживающих в стране украинских беженцев, сообщило информационное агентство со ссылкой на документ. Правительство Республики окажет помощь украинским беженцам, желающим вернуться на территорию "незалежной" и возьмет на себя часть расходов. Государство оплатит билеты на поезд и обеспечит вывоз личных вещей беженцев, пишут авторы издания.В ближайшее время проект будет рассмотрен правительством. После его принятия будет создана необходимая финансовая база. Ранее правительство Чехии продлило на год пакет мер по временной защите украинских беженцев.На основании прошлогоднего решения чешского правительства украинские беженцы получают временный вид на жительство, который дает им право пользоваться системой социального и медицинского страхования. Украинские дети могут посещать местные школы, а у их родителей есть возможность устроиться на работу.С февраля прошлого года в Чехию прибыло более полумиллиона украинских беженцев. По данным Пражского министерства внутренних дел, на начало августа в Чехии все еще находилось 360 900 человек, в основном это женщины и дети. Комиссар ООН по делам беженцев призвал страны-члены не отправлять беженцев обратно в Украину силой, поскольку военный конфликт может затянуться.

https://ukraina.ru/20230802/1048410400.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, чехия, украинские беженцы, украина, правительство, социальная политика