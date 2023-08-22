Власти Чехии придумали, как потихоньку отправить украинских беженцев домой - 22.08.2023 Украина.ру
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Власти Чехии придумали, как потихоньку отправить украинских беженцев домой
Власти Чехии придумали, как потихоньку отправить украинских беженцев домой - 22.08.2023 Украина.ру
Власти Чехии придумали, как потихоньку отправить украинских беженцев домой
Власти Чехии будут оказывать помощь по возвращению на родину украинских беженцев. Для этого они начали разрабатывать специальную программу. Об этом сообщило информационное агентство ЧТК со ссылкой на пресс-службу правительства Чехии
2023-08-22T14:24
2023-08-22T14:24
новости
чехия
украинские беженцы
украина
правительство
социальная политика
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Правительство Чехии разрабатывает специальную программу поддержки добровольного возвращения домой проживающих в стране украинских беженцев, сообщило информационное агентство со ссылкой на документ. Правительство Республики окажет помощь украинским беженцам, желающим вернуться на территорию "незалежной" и возьмет на себя часть расходов. Государство оплатит билеты на поезд и обеспечит вывоз личных вещей беженцев, пишут авторы издания.В ближайшее время проект будет рассмотрен правительством. После его принятия будет создана необходимая финансовая база. Ранее правительство Чехии продлило на год пакет мер по временной защите украинских беженцев.На основании прошлогоднего решения чешского правительства украинские беженцы получают временный вид на жительство, который дает им право пользоваться системой социального и медицинского страхования. Украинские дети могут посещать местные школы, а у их родителей есть возможность устроиться на работу.С февраля прошлого года в Чехию прибыло более полумиллиона украинских беженцев. По данным Пражского министерства внутренних дел, на начало августа в Чехии все еще находилось 360 900 человек, в основном это женщины и дети. Комиссар ООН по делам беженцев призвал страны-члены не отправлять беженцев обратно в Украину силой, поскольку военный конфликт может затянуться.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, чехия, украинские беженцы, украина, правительство, социальная политика
Новости, Чехия, украинские беженцы, Украина, правительство, социальная политика

Власти Чехии придумали, как потихоньку отправить украинских беженцев домой

14:24 22.08.2023
 
© AP / Martin MeissnerУкраинские беженцы в Германии
Украинские беженцы в Германии - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AP / Martin Meissner
Читать в
Власти Чехии будут оказывать помощь по возвращению на родину украинских беженцев. Для этого они начали разрабатывать специальную программу. Об этом сообщило информационное агентство ЧТК со ссылкой на пресс-службу правительства Чехии
Правительство Чехии разрабатывает специальную программу поддержки добровольного возвращения домой проживающих в стране украинских беженцев, сообщило информационное агентство со ссылкой на документ.
Правительство Республики окажет помощь украинским беженцам, желающим вернуться на территорию "незалежной" и возьмет на себя часть расходов. Государство оплатит билеты на поезд и обеспечит вывоз личных вещей беженцев, пишут авторы издания.
В ближайшее время проект будет рассмотрен правительством. После его принятия будет создана необходимая финансовая база. Ранее правительство Чехии продлило на год пакет мер по временной защите украинских беженцев.
На основании прошлогоднего решения чешского правительства украинские беженцы получают временный вид на жительство, который дает им право пользоваться системой социального и медицинского страхования. Украинские дети могут посещать местные школы, а у их родителей есть возможность устроиться на работу.
С февраля прошлого года в Чехию прибыло более полумиллиона украинских беженцев. По данным Пражского министерства внутренних дел, на начало августа в Чехии все еще находилось 360 900 человек, в основном это женщины и дети.
Комиссар ООН по делам беженцев призвал страны-члены не отправлять беженцев обратно в Украину силой, поскольку военный конфликт может затянуться.
Лариса Шеслер интервью - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
2 августа, 08:00
Лариса Шеслер: Жители Таджикистана получили больше российских паспортов, чем беженцы из УкраиныУказ о получение российского гражданства беженцами из Украины составлен так, что многие люди не из новых регионов РФ не могут получить российский паспорт. О причине такой недоработки и о том, как ее исправить, мы поговорили с председателем "Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины" Ларисой Шеслер.
 
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