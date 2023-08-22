https://ukraina.ru/20230822/1048860151.html

В Пентагоне назвали два условия для передачи истребителей F-16 Украине

В Пентагоне назвали два условия для передачи истребителей F-16 Украине - 22.08.2023 Украина.ру

В Пентагоне назвали два условия для передачи истребителей F-16 Украине

До того, как власти США дадут согласие на передачу Украине истребителей F-16, она должна соответствовать строгим критериям. Об этом 22 августа заявила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх

2023-08-22T13:19

2023-08-22T13:19

2023-08-22T13:19

новости

истребители

пентагон

сша

f-16

украина

вооружение

обучение

логистика

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Для трансфера истребителей F-16 союзниками НАТО Украина должна соблюсти два строгих условия, заявили в американском военном ведомстве. Для этого Киев должен организовать логистику для передачи самолётов и обучить украинских военных английскому языку.При этом в Пентагоне подтвердили готовность помочь с обучением украинских военных, если европейские страны не успеют подготовить необходимое число летчиков.Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее предупредил европейских политиков о катастрофических последствиях решения передать Украине самолеты F-16. Он прокомментировал слова главы МИД ФРГ Аналены Бербок, которая назвала "хорошим днем" решение Нидерландов и Дании передать Украине истребители F-16."Ох, не заиграйтесь там в самолетики в своей песочнице, детки. Как бы один из следующих подобных "хороших дней" для Европы не стал ее последним днем", - написал политик.Премьер-министр Дании Метте Фредериксен пообещала, что страна направит Киеву 19 истребителей F-16, а по словам Владимира Зеленского Нидерланды передадут еще 42.

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новости, истребители, пентагон, сша, f-16, украина, вооружение, обучение, логистика