В Пентагоне назвали два условия для передачи истребителей F-16 Украине - 22.08.2023 Украина.ру
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В Пентагоне назвали два условия для передачи истребителей F-16 Украине
В Пентагоне назвали два условия для передачи истребителей F-16 Украине - 22.08.2023 Украина.ру
В Пентагоне назвали два условия для передачи истребителей F-16 Украине
До того, как власти США дадут согласие на передачу Украине истребителей F-16, она должна соответствовать строгим критериям. Об этом 22 августа заявила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх
2023-08-22T13:19
2023-08-22T13:19
новости
истребители
пентагон
сша
f-16
украина
вооружение
обучение
логистика
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Для трансфера истребителей F-16 союзниками НАТО Украина должна соблюсти два строгих условия, заявили в американском военном ведомстве. Для этого Киев должен организовать логистику для передачи самолётов и обучить украинских военных английскому языку.При этом в Пентагоне подтвердили готовность помочь с обучением украинских военных, если европейские страны не успеют подготовить необходимое число летчиков.Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее предупредил европейских политиков о катастрофических последствиях решения передать Украине самолеты F-16. Он прокомментировал слова главы МИД ФРГ Аналены Бербок, которая назвала "хорошим днем" решение Нидерландов и Дании передать Украине истребители F-16."Ох, не заиграйтесь там в самолетики в своей песочнице, детки. Как бы один из следующих подобных "хороших дней" для Европы не стал ее последним днем", - написал политик.Премьер-министр Дании Метте Фредериксен пообещала, что страна направит Киеву 19 истребителей F-16, а по словам Владимира Зеленского Нидерланды передадут еще 42.
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новости, истребители, пентагон, сша, f-16, украина, вооружение, обучение, логистика
Новости, истребители, Пентагон, США, F-16, Украина, вооружение, обучение, логистика

В Пентагоне назвали два условия для передачи истребителей F-16 Украине

13:19 22.08.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныF-16
F-16
© Пресс-служба президента Украины
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До того, как власти США дадут согласие на передачу Украине истребителей F-16, она должна соответствовать строгим критериям. Об этом 22 августа заявила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх
Для трансфера истребителей F-16 союзниками НАТО Украина должна соблюсти два строгих условия, заявили в американском военном ведомстве. Для этого Киев должен организовать логистику для передачи самолётов и обучить украинских военных английскому языку.
"Чтобы трансфер [истребителей F-16] третьей стороне был выполнен, должны быть соблюдены определенные критерии, включая обучение английскому языку и другие вещи, например логистика на земле", — сказала Сингх.
При этом в Пентагоне подтвердили готовность помочь с обучением украинских военных, если европейские страны не успеют подготовить необходимое число летчиков.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее предупредил европейских политиков о катастрофических последствиях решения передать Украине самолеты F-16. Он прокомментировал слова главы МИД ФРГ Аналены Бербок, которая назвала "хорошим днем" решение Нидерландов и Дании передать Украине истребители F-16.
"Ох, не заиграйтесь там в самолетики в своей песочнице, детки. Как бы один из следующих подобных "хороших дней" для Европы не стал ее последним днем", - написал политик.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен пообещала, что страна направит Киеву 19 истребителей F-16, а по словам Владимира Зеленского Нидерланды передадут еще 42.
F-16
03:41
Зеленский договорился об F-16. Помогут ли они ВСУ?Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Нидерланды согласились передать Киеву истребители F-16, которые он давно требовал. Вслед за Нидерландами готовность поставить украинской стороне F-16 выразила и Дании.
 
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