https://ukraina.ru/20230822/1048859384.html

Болгария передаст Украине 100 единиц советской бронетехники - СМИ

Болгария передаст Украине 100 единиц советской бронетехники - СМИ - 22.08.2023 Украина.ру

Болгария передаст Украине 100 единиц советской бронетехники - СМИ

Осенью Болгария планирует передать Украине около 100 единиц бронетехники. Об этом заявил министр обороны страны Тодор Тагарев во время визита в Одессу, сообщает украинское издание "Страна.ua" 22 августа

2023-08-22T12:36

2023-08-22T12:36

2023-08-22T12:36

новости

болгария

украина

бронетехника

поставки

вооружение

танки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038910623_0:0:3155:1775_1920x0_80_0_0_3cfb441b83a5519a1763af3c3e8e2343.jpg

Передача советской бронетехники Украине может начаться в конце сентября-начале октября, после того как ее одобрит парламент Болгарии, сообщил Тагарев.Он отметил, что Болгария продолжает оказывать целостную политическую, военную и гуманитарную помощь Украине.В июне Тагарев сообщал, что Болгария готовит очередную отправку военной помощи Украине. "Мы вывезем со складов вещи, которые находятся в рабочем состоянии и имеют необходимый ресурс для использования, но были изготовлены 30-40 лет назад", - заявил глава военного ведомства.На днях премьер Украины Денис Шмыгаль просил Румынию, Болгарию и другие страны НАТО создать "защиту" для зернового коридора в Черном море, чтобы Киев мог продолжать экспортировать зерновые. Правительство Украины создало специальный фонд в размере 547 миллионов долларов для страхования судов, которые будут перевозить зерно по Черному морю.В свою очередь Министерство обороны РФ предупредило, что Москва будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения.

https://ukraina.ru/20230819/1048795569.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, болгария, украина, бронетехника, поставки, вооружение, танки