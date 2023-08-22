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Болгария передаст Украине 100 единиц советской бронетехники - СМИ
Болгария передаст Украине 100 единиц советской бронетехники - СМИ - 22.08.2023 Украина.ру
Болгария передаст Украине 100 единиц советской бронетехники - СМИ
Осенью Болгария планирует передать Украине около 100 единиц бронетехники. Об этом заявил министр обороны страны Тодор Тагарев во время визита в Одессу, сообщает украинское издание "Страна.ua" 22 августа
2023-08-22T12:36
2023-08-22T12:36
2023-08-22T12:36
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Передача советской бронетехники Украине может начаться в конце сентября-начале октября, после того как ее одобрит парламент Болгарии, сообщил Тагарев.Он отметил, что Болгария продолжает оказывать целостную политическую, военную и гуманитарную помощь Украине.В июне Тагарев сообщал, что Болгария готовит очередную отправку военной помощи Украине. "Мы вывезем со складов вещи, которые находятся в рабочем состоянии и имеют необходимый ресурс для использования, но были изготовлены 30-40 лет назад", - заявил глава военного ведомства.На днях премьер Украины Денис Шмыгаль просил Румынию, Болгарию и другие страны НАТО создать "защиту" для зернового коридора в Черном море, чтобы Киев мог продолжать экспортировать зерновые. Правительство Украины создало специальный фонд в размере 547 миллионов долларов для страхования судов, которые будут перевозить зерно по Черному морю.В свою очередь Министерство обороны РФ предупредило, что Москва будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения.
https://ukraina.ru/20230819/1048795569.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, болгария, украина, бронетехника, поставки, вооружение, танки
Новости, Болгария, Украина, бронетехника, поставки, вооружение, танки
Болгария передаст Украине 100 единиц советской бронетехники - СМИ
Осенью Болгария планирует передать Украине около 100 единиц бронетехники. Об этом заявил министр обороны страны Тодор Тагарев во время визита в Одессу, сообщает украинское издание "Страна.ua" 22 августа
Передача советской бронетехники Украине может начаться в конце сентября-начале октября, после того как ее одобрит парламент Болгарии, сообщил Тагарев.
"Как только в сентябре парламент [Болгарии] вернется на свои заседания, я считаю, что это (передача Украине бронетехники. - Ред.) будет одной из приоритетных задач. И к концу сентября, к началу октября, мы будем уже иметь ратификацию этого соглашения. И я думаю, что тогда сможет начаться передача", – добавил министр обороны.
Он отметил, что Болгария продолжает оказывать целостную политическую, военную и гуманитарную помощь Украине.
В июне Тагарев сообщал, что Болгария готовит очередную отправку военной помощи Украине. "Мы вывезем со складов вещи, которые находятся в рабочем состоянии и имеют необходимый ресурс для использования, но были изготовлены 30-40 лет назад", - заявил глава военного ведомства.
На днях премьер Украины Денис Шмыгаль просил Румынию, Болгарию и другие страны НАТО создать "защиту" для зернового коридора в Черном море, чтобы Киев мог продолжать экспортировать зерновые. Правительство Украины создало специальный фонд в размере 547 миллионов долларов для страхования судов, которые будут перевозить зерно по Черному морю.
В свою очередь Министерство обороны РФ предупредило, что Москва будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения.