Болгария передаст Украине 100 единиц советской бронетехники - СМИ - 22.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230822/1048859384.html
Болгария передаст Украине 100 единиц советской бронетехники - СМИ
Болгария передаст Украине 100 единиц советской бронетехники - СМИ - 22.08.2023 Украина.ру
Болгария передаст Украине 100 единиц советской бронетехники - СМИ
Осенью Болгария планирует передать Украине около 100 единиц бронетехники. Об этом заявил министр обороны страны Тодор Тагарев во время визита в Одессу, сообщает украинское издание "Страна.ua" 22 августа
2023-08-22T12:36
2023-08-22T12:36
новости
болгария
украина
бронетехника
поставки
вооружение
танки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038910623_0:0:3155:1775_1920x0_80_0_0_3cfb441b83a5519a1763af3c3e8e2343.jpg
Передача советской бронетехники Украине может начаться в конце сентября-начале октября, после того как ее одобрит парламент Болгарии, сообщил Тагарев.Он отметил, что Болгария продолжает оказывать целостную политическую, военную и гуманитарную помощь Украине.В июне Тагарев сообщал, что Болгария готовит очередную отправку военной помощи Украине. "Мы вывезем со складов вещи, которые находятся в рабочем состоянии и имеют необходимый ресурс для использования, но были изготовлены 30-40 лет назад", - заявил глава военного ведомства.На днях премьер Украины Денис Шмыгаль просил Румынию, Болгарию и другие страны НАТО создать "защиту" для зернового коридора в Черном море, чтобы Киев мог продолжать экспортировать зерновые. Правительство Украины создало специальный фонд в размере 547 миллионов долларов для страхования судов, которые будут перевозить зерно по Черному морю.В свою очередь Министерство обороны РФ предупредило, что Москва будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения.
https://ukraina.ru/20230819/1048795569.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038910623_399:0:3130:2048_1920x0_80_0_0_37583b8834f5c6ce05fa626da9447de9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, болгария, украина, бронетехника, поставки, вооружение, танки
Новости, Болгария, Украина, бронетехника, поставки, вооружение, танки

Болгария передаст Украине 100 единиц советской бронетехники - СМИ

12:36 22.08.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВооруженные силы РФ подбили танк Т-72 ВСУ
Вооруженные силы РФ подбили танк Т-72 ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Осенью Болгария планирует передать Украине около 100 единиц бронетехники. Об этом заявил министр обороны страны Тодор Тагарев во время визита в Одессу, сообщает украинское издание "Страна.ua" 22 августа
Передача советской бронетехники Украине может начаться в конце сентября-начале октября, после того как ее одобрит парламент Болгарии, сообщил Тагарев.

"Как только в сентябре парламент [Болгарии] вернется на свои заседания, я считаю, что это (передача Украине бронетехники. - Ред.) будет одной из приоритетных задач. И к концу сентября, к началу октября, мы будем уже иметь ратификацию этого соглашения. И я думаю, что тогда сможет начаться передача", – добавил министр обороны.

Он отметил, что Болгария продолжает оказывать целостную политическую, военную и гуманитарную помощь Украине.
В июне Тагарев сообщал, что Болгария готовит очередную отправку военной помощи Украине. "Мы вывезем со складов вещи, которые находятся в рабочем состоянии и имеют необходимый ресурс для использования, но были изготовлены 30-40 лет назад", - заявил глава военного ведомства.
На днях премьер Украины Денис Шмыгаль просил Румынию, Болгарию и другие страны НАТО создать "защиту" для зернового коридора в Черном море, чтобы Киев мог продолжать экспортировать зерновые. Правительство Украины создало специальный фонд в размере 547 миллионов долларов для страхования судов, которые будут перевозить зерно по Черному морю.
В свою очередь Министерство обороны РФ предупредило, что Москва будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения.
- РИА Новости, 1920, 19.08.2023
19 августа, 01:37
Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту осквернения памятника Советской армии в БолгарииГруппа футбольных фанатов напала на активистов, защищающих монумент от сноса и повредила плиту в основании памятника
 
НовостиБолгарияУкраинабронетехникапоставкивооружениетанки
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:19В Пентагоне назвали два условия для передачи истребителей F-16 Украине
13:04На Украине открывают выставку в честь декоммунизированного монумента "Родина-мать"
12:54Буданов пообещал новый теракт на Крымском мосту, украинцы отреагировали
12:46Анатолий Вассерман: С фальшивкой "Украина – не Россия" пора заканчивать
12:36Болгария передаст Украине 100 единиц советской бронетехники - СМИ
12:31Украинский военный получил срок за соучастие в убийстве жителя Мариуполя
12:29Вучич рассказал, почему он подписал декларацию, осуждающую действия России на Украине
12:25"Хороший разговор": Зеленский пообщался с Вучичем о будущем сербов и украинцев
12:06На Украине призвали не забирать у граждан право на экстренное избавление от потомства
12:00Балканские лидеры подписали декларацию в поддержку Украины
11:58Украинские раскольники захватили храмы канонической церкви в Хмельницкой области
11:57В Киеве задержали банду наркоторговцев с контрабандой на 100 млн гривен
11:47В Большом театре пройдет премьера "Донбасс оперы"
11:44Отпросись у Залужного: Киев запретил журналистам доступ на фронт
11:28Марочко: на Купянском направлении ВСУ устраивают "радиоигры" и строят ложные позиции
11:27Евросоюз вложил в Украину больше 77 миллиардов евро
11:24Кто и зачем подрывает мосты через Оскол и почему для взятия Харькова нужна мобилизация - Евсеев. Видео
10:59Швейцария расследует попытку продажи танков Leopard ради Украины
10:47Депутат Шеремет предложил приравнять участников "Крымской платформы" к военным преступникам
10:46Патрушев: США бесцеремонно приближают военную инфраструктуру к границам России и Китая
Лента новостейМолния