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На Украине призвали не забирать у граждан право на экстренное избавление от потомства
На Украине призвали не забирать у граждан право на экстренное избавление от потомства - 22.08.2023 Украина.ру
На Украине призвали не забирать у граждан право на экстренное избавление от потомства
Свободный доступ населения к безрецептурной экстренной контрацепции на период боевых действий нужно сохранить. С таким призывом к властям Украины обратилась заведующая акушерским отделением медцентра "Аист" Лариса Захурдаева, ее слова 22 августа процитировало агентство "Интерфакс-Украина"
2023-08-22T12:06
2023-08-22T12:06
2023-08-22T12:06
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В то же время, оговорилась Захурдаева, слишком частое использование экстренной контрацепции "чрезвычайно агрессивно и имеет существенный вред для здоровья женщин, поэтому неприемлемо для Украины"."Вопрос не имеет однозначного решения", - резюмировала эксперт.Вопрос о сохранении безрецептурной продажи экстренной контрацепции пришел на рассмотрение Кабинета Министров после того, как соответствующая петиция набрала необходимые 25 тысяч голосов.Одной из причин этой инициативы стали участившиеся случаи сексуального насилия в стране. По состоянию на конец июня органы прокуратуры Украины зафиксировали 208 фактов сексуального насилия.Кроме того, в мае текущего года французский сайт Euractiv, ссылаясь на исследование Центра репродуктивных прав, написал о том, что украинским беженкам приходится ездить из Европы домой для того, чтобы сделать аборт, так как эта процедура на Украине стоит значительно дешевле.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, украина
На Украине призвали не забирать у граждан право на экстренное избавление от потомства
Свободный доступ населения к безрецептурной экстренной контрацепции на период боевых действий нужно сохранить. С таким призывом к властям Украины обратилась заведующая акушерским отделением медцентра "Аист" Лариса Захурдаева, ее слова 22 августа процитировало агентство "Интерфакс-Украина"
"В условиях ограниченного доступа к медицинской помощи, высокому риску насилия во время военных действий, внутренней и внешней миграции, по моему внутреннему убеждению, оставить возможность безрецептурной покупки препаратов экстренной контрацепции является существенно более приемлемым решением", - считает она.
В то же время, оговорилась Захурдаева, слишком частое использование экстренной контрацепции "чрезвычайно агрессивно и имеет существенный вред для здоровья женщин, поэтому неприемлемо для Украины".
"Вопрос не имеет однозначного решения", - резюмировала эксперт.
Вопрос о сохранении безрецептурной продажи экстренной контрацепции пришел на рассмотрение Кабинета Министров после того, как соответствующая петиция набрала необходимые 25 тысяч голосов.
Одной из причин этой инициативы стали участившиеся случаи сексуального насилия в стране. По состоянию на конец июня органы прокуратуры Украины зафиксировали 208 фактов сексуального насилия.
Кроме того, в мае текущего года французский сайт Euractiv, ссылаясь на исследование Центра репродуктивных прав, написал о том, что украинским беженкам приходится ездить из Европы домой для того, чтобы сделать аборт, так как эта процедура на Украине стоит значительно дешевле.