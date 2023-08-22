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На Украине призвали не забирать у граждан право на экстренное избавление от потомства

На Украине призвали не забирать у граждан право на экстренное избавление от потомства - 22.08.2023 Украина.ру

На Украине призвали не забирать у граждан право на экстренное избавление от потомства

Свободный доступ населения к безрецептурной экстренной контрацепции на период боевых действий нужно сохранить. С таким призывом к властям Украины обратилась заведующая акушерским отделением медцентра "Аист" Лариса Захурдаева, ее слова 22 августа процитировало агентство "Интерфакс-Украина"

2023-08-22T12:06

2023-08-22T12:06

2023-08-22T12:06

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В то же время, оговорилась Захурдаева, слишком частое использование экстренной контрацепции "чрезвычайно агрессивно и имеет существенный вред для здоровья женщин, поэтому неприемлемо для Украины"."Вопрос не имеет однозначного решения", - резюмировала эксперт.Вопрос о сохранении безрецептурной продажи экстренной контрацепции пришел на рассмотрение Кабинета Министров после того, как соответствующая петиция набрала необходимые 25 тысяч голосов.Одной из причин этой инициативы стали участившиеся случаи сексуального насилия в стране. По состоянию на конец июня органы прокуратуры Украины зафиксировали 208 фактов сексуального насилия.Кроме того, в мае текущего года французский сайт Euractiv, ссылаясь на исследование Центра репродуктивных прав, написал о том, что украинским беженкам приходится ездить из Европы домой для того, чтобы сделать аборт, так как эта процедура на Украине стоит значительно дешевле.

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