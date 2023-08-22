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Швейцария расследует попытку продажи танков Leopard ради Украины
Швейцария расследует попытку продажи танков Leopard ради Украины - 22.08.2023 Украина.ру
Швейцария расследует попытку продажи танков Leopard ради Украины
Власти Швейцарии обратились к внешним аудиторам с просьбой провести расследование в отношении государственного оборонного производителя Ruag AG. Причиной послужила информация о том, что Ruag попытался продать 96 танков Leopard немецкой Rheinmetall с целью дальнейшей отправки машин ВСУ. Об этом 22 августа сообщило американское издание Bloomberg
2023-08-22T10:59
2023-08-22T10:59
2023-08-22T10:59
новости
швейцария
leopard-2 (танк)
продажа
расследование
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В феврале 2023 года министр обороны Германии Борис Писториус и вице-канцлер, министр экономики Роберт Хабек обратились к министру обороны Швейцарии Виоле Амхерд с просьбой разрешить продажу Leopard 2 концерну Rheinmetall. Они заверили, что эта техника не будет передана Киеву.В марте швейцарская газета Blick написала, что речь пойдет о 96-ти списанных машинах, которые позволят "заделать брешь" в ЕС и НАТО из-за поставок на Украину.В то же время другая швейцарская газета - Tages-Anzeiger - написала, что Rheinmetall на самом деле купит для ВСУ 96 старых танков Leopard 1, не готовых к эксплуатации, которые Ruag закупила в Италии в 2016 году.Результат - власти Швейцарии оценили происходящее как ситуацию, угрожающую нейтралитету страны, отменили сделку по продаже танков и инициировали соответствующее расследование.В заявлении руководства страны говорится, что по результатам расследования с большой долей вероятности будут пересмотрены отношения властей и Ruag.Между тем, первые изменения уже произошли. Бывший генеральный директор Ruag Бригит Бек была вынуждена уйти в отставку после того, как предложила европейским странам отправить на Украину оружие швейцарского производства.Швейцария держит нейтралитет с 1815 года, однако в начале июня большинство членов сената страны поддержали поправку, разрешающую передачу вооружений Украине.Однако несколько депутатов все же высказались против. Это значит, что вопрос будет обсуждаться повторно.
https://ukraina.ru/20230623/1047524285.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, швейцария, leopard-2 (танк), продажа, расследование
Швейцария расследует попытку продажи танков Leopard ради Украины
Власти Швейцарии обратились к внешним аудиторам с просьбой провести расследование в отношении государственного оборонного производителя Ruag AG. Причиной послужила информация о том, что Ruag попытался продать 96 танков Leopard немецкой Rheinmetall с целью дальнейшей отправки машин ВСУ. Об этом 22 августа сообщило американское издание Bloomberg
В феврале 2023 года министр обороны Германии Борис Писториус и вице-канцлер, министр экономики Роберт Хабек обратились к министру обороны Швейцарии Виоле Амхерд с просьбой разрешить продажу Leopard 2 концерну Rheinmetall. Они заверили, что эта техника не будет передана Киеву.
В марте швейцарская газета Blick написала, что речь пойдет о 96-ти списанных машинах, которые позволят "заделать брешь" в ЕС и НАТО из-за поставок на Украину.
В то же время другая швейцарская газета - Tages-Anzeiger - написала, что Rheinmetall на самом деле купит для ВСУ 96 старых танков Leopard 1, не готовых к эксплуатации, которые Ruag закупила в Италии в 2016 году.
Результат - власти Швейцарии оценили происходящее как ситуацию, угрожающую нейтралитету страны, отменили сделку по продаже танков и инициировали соответствующее расследование.
В заявлении руководства страны говорится, что по результатам расследования с большой долей вероятности будут пересмотрены отношения властей и Ruag.
Между тем, первые изменения уже произошли. Бывший генеральный директор Ruag Бригит Бек была вынуждена уйти в отставку после того, как предложила европейским странам отправить на Украину оружие швейцарского производства.
Швейцария держит нейтралитет с 1815 года, однако в начале июня большинство членов сената страны поддержали поправку, разрешающую передачу вооружений Украине.
Однако несколько депутатов все же высказались против. Это значит, что вопрос будет обсуждаться повторно.