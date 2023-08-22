Forbes объяснил, зачем Украине крылатые ракеты JASSM - 22.08.2023 Украина.ру
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Forbes объяснил, зачем Украине крылатые ракеты JASSM
Forbes объяснил, зачем Украине крылатые ракеты JASSM - 22.08.2023 Украина.ру
Forbes объяснил, зачем Украине крылатые ракеты JASSM
Украина хочет получить от США американские крылатые ракеты JASSM, которые якобы могут помочь Киеву "захватить" Крым. Об этом 21 августа сообщает журнал Forbes
2023-08-22T10:04
2023-08-22T10:19
f-16
agm-158 jassm
ракеты
крым
украина
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В материале уточнили, что истребители F-16 "пока не совместимы с ракетами Storm Shadow или SCALP, но совместимы с JASSM". Таким образом, соединив F-16 с JASSM, украинские ВВС якобы смогут удвоить свои силы.Крылатые ракеты JASSM "находятся в списке желаний" Украины, подчеркнул журнал.Авторы также указали, что пройдет много времени прежде чем истребители F-16 поступят на вооружение Украины. При этом остаётся открытым вопрос, насколько они повлияют на исход конфликта.Как сообщало издание Украина.ру, высокопоставленный представитель администрации США на днях заявил, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов.Белый дом подтвердил, что Украина получит истребители после завершения подготовки ее летчиков.Как писала газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников и военных первая группа из шести украинских пилотов завершит обучение на F-16 не ранее следующего лета.При этом бывший разведчик США Скотт Риттер назвал старые истребители F-16 "ловушкой для самоубийц". Он заверил, что они не соответствуют современным стандартам и представляют опасность для пилотов Вооруженных сил Украины.Посол РФ в США Анатолий Антонов сравнил решение о передаче Украине американских истребителей с "несущимся на всех парах железнодорожным составом без тормозов".Как заверяет российская сторона, новая техника может помочь киевскому режиму поднять упавший боевой дух своих боевиков, но не изменит ситуацию на поле боя.
https://ukraina.ru/20230822/1048847923.html
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f-16, agm-158 jassm, ракеты, крым, украина
F-16, AGM-158 JASSM, ракеты, Крым, Украина

Forbes объяснил, зачем Украине крылатые ракеты JASSM

10:04 22.08.2023 (обновлено: 10:19 22.08.2023)
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© Фото : president.gov.ua
Читать в
Украина хочет получить от США американские крылатые ракеты JASSM, которые якобы могут помочь Киеву "захватить" Крым. Об этом 21 августа сообщает журнал Forbes
В материале уточнили, что истребители F-16 "пока не совместимы с ракетами Storm Shadow или SCALP, но совместимы с JASSM". Таким образом, соединив F-16 с JASSM, украинские ВВС якобы смогут удвоить свои силы.
Крылатые ракеты JASSM "находятся в списке желаний" Украины, подчеркнул журнал.
Авторы также указали, что пройдет много времени прежде чем истребители F-16 поступят на вооружение Украины. При этом остаётся открытым вопрос, насколько они повлияют на исход конфликта.
Как сообщало издание Украина.ру, высокопоставленный представитель администрации США на днях заявил, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов.
Белый дом подтвердил, что Украина получит истребители после завершения подготовки ее летчиков.
Как писала газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников и военных первая группа из шести украинских пилотов завершит обучение на F-16 не ранее следующего лета.
При этом бывший разведчик США Скотт Риттер назвал старые истребители F-16 "ловушкой для самоубийц". Он заверил, что они не соответствуют современным стандартам и представляют опасность для пилотов Вооруженных сил Украины.
Посол РФ в США Анатолий Антонов сравнил решение о передаче Украине американских истребителей с "несущимся на всех парах железнодорожным составом без тормозов".
Как заверяет российская сторона, новая техника может помочь киевскому режиму поднять упавший боевой дух своих боевиков, но не изменит ситуацию на поле боя.
F-16
03:41
Зеленский договорился об F-16. Помогут ли они ВСУ?Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Нидерланды согласились передать Киеву истребители F-16, которые он давно требовал. Вслед за Нидерландами готовность поставить украинской стороне F-16 выразила и Дании.
 
F-16AGM-158 JASSMракетыКрымУкраина
 
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