https://ukraina.ru/20230822/1048853613.html

В США предрекли скорое исчезновение ВСУ

В США предрекли скорое исчезновение ВСУ - 22.08.2023 Украина.ру

В США предрекли скорое исчезновение ВСУ

Бойцы ВСУ массово сдаются в плен русским, так как знают, что с ними там не будут поступать плохо, рассказал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор

2023-08-22T10:13

2023-08-22T10:13

2023-08-22T10:13

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контрнаступление

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) таят на глазах в ходе контрнаступления. Такое мнение высказал бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованному на странице Карлсона в соцсетях."Думаю, мы увидим, как эта армия, на которую мы потратили столько денег, со временем растает", — заявил Макгрегор.По словам американского военного, это произойдет из-за массовой сдачи украинцев в плен и большого количества раненых.Также Макгергор отметил, что украинцам известна гуманность российской армии к военнопленным."Они знают, что с ними не будут обращаться плохо, что в будущем их могут обменять на российских пленных", — добавил полковник.

https://ukraina.ru/20230821/1048837619.html

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новости, всу, пленные, контрнаступление