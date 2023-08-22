В США предрекли скорое исчезновение ВСУ - 22.08.2023 Украина.ру
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В США предрекли скорое исчезновение ВСУ
В США предрекли скорое исчезновение ВСУ - 22.08.2023 Украина.ру
В США предрекли скорое исчезновение ВСУ
Бойцы ВСУ массово сдаются в плен русским, так как знают, что с ними там не будут поступать плохо, рассказал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор
2023-08-22T10:13
2023-08-22T10:13
новости
всу
пленные
контрнаступление
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) таят на глазах в ходе контрнаступления. Такое мнение высказал бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованному на странице Карлсона в соцсетях."Думаю, мы увидим, как эта армия, на которую мы потратили столько денег, со временем растает", — заявил Макгрегор.По словам американского военного, это произойдет из-за массовой сдачи украинцев в плен и большого количества раненых.Также Макгергор отметил, что украинцам известна гуманность российской армии к военнопленным."Они знают, что с ними не будут обращаться плохо, что в будущем их могут обменять на российских пленных", — добавил полковник.
https://ukraina.ru/20230821/1048837619.html
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новости, всу, пленные, контрнаступление
Новости, ВСУ, Пленные, контрнаступление

В США предрекли скорое исчезновение ВСУ

10:13 22.08.2023
 
© AP / LIBKOS
- РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© AP / LIBKOS
Читать в
Бойцы ВСУ массово сдаются в плен русским, так как знают, что с ними там не будут поступать плохо, рассказал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор
Вооруженные силы Украины (ВСУ) таят на глазах в ходе контрнаступления. Такое мнение высказал бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованному на странице Карлсона в соцсетях.
"Думаю, мы увидим, как эта армия, на которую мы потратили столько денег, со временем растает", — заявил Макгрегор.
По словам американского военного, это произойдет из-за массовой сдачи украинцев в плен и большого количества раненых.
Также Макгергор отметил, что украинцам известна гуманность российской армии к военнопленным.
"Они знают, что с ними не будут обращаться плохо, что в будущем их могут обменять на российских пленных", — добавил полковник.
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