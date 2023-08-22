https://ukraina.ru/20230822/1048852349.html

Тотальная или национально-освободительная. Запад предлагает Украине уничтожать Россию под корень

Тотальная или национально-освободительная. Запад предлагает Украине уничтожать Россию под корень - 22.08.2023 Украина.ру

Тотальная или национально-освободительная. Запад предлагает Украине уничтожать Россию под корень

Загнанная в угол крыса, как известно, может продемонстрировать чудеса отваги и самопожертвования. От безнадеги, безысходности и страха она готова на все, так как только это дает ей шанс выжить.

2023-08-22T09:37

2023-08-22T09:37

2023-08-22T09:38

эксклюзив

владимир скачко

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запад

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А что бывает с такой крысой, если ее перед этим воспитывать, как боевую собаку, прикармливать, натравливать, даже зубы чистить, чтобы в мослы врага впилась как можно глубже? Да, в состоянии аффекта, ужаса и безумия она действительно готова на самые непредсказуемые поступки. Особенно если их, эти поступки, ей подсказать со стороны. Как например, это сделал американский историк, экономист, специалист по международным отношениям и военной стратегии, советник 40-го президента США Рональда Рейгана, многолетний консультант Пентагона Эдвард Люттвак, который в колонке немецкой газеты Die Welt предложил Украине определиться, как же она хочет победить Россию в спецвоенной операции (СВО).Видимо, чтобы не выглядеть совсем уж идиотом, Люттвак говорит, что Украина вряд ли сможет сама победить Россию, но по-любому предлагает ей определиться, как же она может попытаться это сделать. То есть вести против России не СВО а или национально-освободительную, или тотальную войну "по старинке". То есть войну на полное истощение. И себя и врага. "Общая численность ВСУ может достигать 3 миллионов. Имея такую войсковую мощь, Украина могла бы освободить свою территорию старомодным способом – в войне на истощение", -- предложил американец с территории Германии, страны, которая впервые попробовала вести тотальную войну.18 февраля 1943 года к ведению тотальной войны против СССР призывал всю немецкую нацию ее министр народного просвещения и пропаганды Йозеф Геббельс. По его мнению, такую войну, только под названием "истребительная", против Германии вел советский лидер Иосиф Сталин, который еще 6 ноября 1941 года действительно призвал: "…Если немцы хотят иметь истребительную войну, они ее получат. Отныне наша задача, задача народов СССР, задача бойцов, командиров и политработников нашей армии и нашего флота будет состоять в том, чтобы истребить всех немцев до единого, пробравшихся на территорию нашей Родины в качестве ее оккупантов".Конечно, любые сравнения и аналогии между той Германией и нынешней Украиной хромают. Но то, что нынешний неонацистский режим фюрера украинского народа Владимира Зеленского точно так же, как "третий рейх" Адольфа Гитлера, загнан в угол и находится на грани тотального поражения, краха и неминуемой ответственности-расплаты, -- это неоспоримый факт. Проанализируйте, как ведет себя Зеленский. Как он от страха и безнадеги меняет поведение, стратегию, тактику и даже риторику. Как мечется по миру и то униженно попрошайничает, то истерически грозится, то маниакально обещает всех победить.И конечно, из Зеленского такой же Гитлер, как из биоотходов стрелковые боеприпасы. Но загнанный в угол общими поражениями, конкретным провалом в контрнаступе, неопределенностью в собственной судьбе, которая уже сейчас практически ломаного цента не стоит в базарный день, вынуждают Зеленского на самые страшные шаги. Он готов сжечь собственную страну в войне. И по ходу нарастания пораженчески-провальных тенденций его шаги действительно напоминают поведение гнусного зверька, о котором сказано в начале, в глухом углу. Он готов к тотальной войне на уничтожение вплоть до самоуничтожения Украины, из которого он лично, разумеется, планирует улизнуть.Он пытается превратить СВО в зону тотальной войны, в которой нет ни фронта, ни тыла не только для Украины, но и для России. Выжженная земля – вот его "идеал", заказанный на Западе и хорошо там же проплаченный и подготавливаемый уже сделанными и подготовленными или запланированными поставками вооружений. От кассетных боеприпасов и тяжелых танков "Леопард" и "Челленджер" до уже поставленных дальнобойных британо-французских "Шторм Шедоу" и "Скальп" и обещанных немецких "Таурусов", американских или "Абрамсов" и истребителей F-16, собранных по всему западному миру.Не все еще в России это поняли и не хотят понимать, но вот только сводки за пару прошедшую ночь:- ВСУ атаковали дронами аэродром Шайковка под Калугой: гражданский коптер с приделанной самодельной бомбой заметили и сбили без особого вреда с его стороны;- пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами: два БПЛА обнаружены средствами ПВО и подавлены комплексами РЭБ, потерпели крушение над территорией Брянской области;- два БПЛА обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Московской области;- сбитый ПВО беспилотник рухнул на Пятницком шоссе в Москве. Одна из многоэтажек получила повреждения – выбиты стекла на нескольких этажах, и частично действует план "Ковер", по которому полностью не принимает и не выпускает самолеты аэропорт "Внуково", "Шереметьево" работает на прием лайнеров, а "Домодедово" только возобновил работу. В Красногорске обломки БПЛА частично повредили жилой дом, и, слава богу, информации о пострадавших пока нет.А что было до этого от ударов по Кремлю до атак на "Москва-Сити". И это в Москве. А что творится на новых и старых приграничных землях России и говорить не приходится: мест, до которых не достать, в европейской части России становится все меньше и меньше.И это не паника, а прагматичный подход: лучше перебдеть, чем недобдеть, а потом плакаться и жаловаться в привычном режиме" "кто же знал".С военной точки зрения, как утверждают спецы, все эти удары по "материковой" России ничтожны. И нанести России тотальное или, как на Западе планируют, "стратегическое поражение" не смогут. Но перед ними и стоят совсем другие главные задачи – это хворост в пламя будущей тотальной войны, которую планируют поджечь.Во-первых, этими нападениями непосредственно на Россию режим Зеленского перед Западом, точнее в глазах его общественного мнения подтверждает свою дееспособность и получает возможность и дальше требовать поставки вооружений, наращивая его смертоносный характер. Начали с банальных "стингеров" и "джавелинов", а сегодня говорят о тактическом ядерном оружии. Для "защиты демократии", ясное дело.Во-вторых, удары по России – отличный мобилизационный ресурс и подспорье режиму внутри Украины для, с одной стороны, сплочения патриотической части общества, с другой – отвлечения внимания от тотальных поражений в СВО и контрнаступе. Это возгонка примитивного патриотизма, щедро приправленного ненавистью и русофобией, тем, что сплачивается сегодня ВСУ в зоне СВО и вызывает такое ожесточенное украинское сопротивление, которое удивляет многих.В-третьих, нападения на российский тыл – это вольное или невольное провоцирование паники, неуверенности, страха, паники и в конечном итоге нестабильности и смуты в умах российского общества. Но Запада-то надеется, причем откровенно, на смуту не только в умах, но и в действиях. "Смена путинского режима руками россиян" -- вот голубая шизофреническая мечта западных стратегов и тактиков.И, наконец, в-четвертых, эти удары по российским городам и весям – это чудесная провокация или попытки провокации ответных "ударов возмездия" со стороны России. Это запуск того "красного колеса" смертей и провокаций, которые затем вызовут ответную украинскую реакцию, потом опять российскую, снова украинскую, и так по кругу до бесконечности с нарастающими все более кровавыми последствиями на каждом витке.Каждая из этих задач тоже мало осуществима и потому ничтожна. Но в комплексе и взаимосвязанности вырисовывается очень большая проблема, в которой каждая мелочь может обернутся трагедией. Стать той последней каплей перед волнениями. Посеять неуверенность людей в своей судьбе и недоверие к способностям властей держать ситуацию под контролем (скажем так мягко). И все -- на деньги Запада, западным оружием, но руками украинцев, которых не жалко.И вывод просто: кувшин по капельке наполняется. А Лао Цзы вообще утверждал, что путешествие в тысячу ли начинается с одного первого шага. А Китай сегодня – это стратегический союзник России, и там знают толк, как сохранять свое государство почти 5 тысяч лет, хотя и не считают себя умней одесского раввина...

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

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эксклюзив, владимир скачко, россия, зарубежье, украина, запад