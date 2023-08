https://ukraina.ru/20230822/1048849527.html

Хроника энергетической войны. Пиратский захват иранской нефти и Westinghouse в Болгарии

США рассматривают возможность размещения вооруженного персонала на танкерах, проходящих через Ормузский пролив, для защиты их от возможного нападения со стороны Ирана. Грядёт новая "танкерная война"?

2023-08-22T04:23

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103405/78/1034057869_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_c3f7e51c03c56679debacc86fbbc68d7.jpg

Западные компании продолжают покупать российскую нефть дороже ценового потолкаЗападные компании продолжают работать с российской нефтью марки Urals после того, как ее стоимость преодолела потолок цен $60 за баррель, установленный странами G7 и ЕС, сообщило 21 августа американское агентство Bloomberg. При этом власти США утверждают, что потолок цен работает, говорится в материале.Агентство проанализировало данные судов, которые заходят в российские порты Балтийского и Чёрного морей. Около 40% из них принадлежат компаниям из стран, которые должны соблюдать потолок цен. Количество таких судов немного сократилось с начала июля 2023 года, когда стоимость Urals ещё не поднялась выше ограничения, пишет агентство. Тогда доля западных судов составляла около половины. Кроме того, значительная часть судов все еще страхуется через Лондон, отмечает Bloomberg.Формально западные компании могут работать с российской нефтью, только если её стоимость ниже $60 за баррель. Но на практике им достаточно получить письменное обязательство, что груз был куплен дешевле этого порога, пишет агентство. Неясно, как отдельные судовладельцы и страховщики проводят дополнительную проверку грузов, и по каким причинам продолжают предоставлять услуги, отмечает издание. По данным Bloomberg, они давно утверждают, что не могут знать точную цену, по которой продается нефть, поскольку стоимость при долгосрочных сделках может отличаться от краткосрочных рыночных цен.В последние недели судовладельцы и страховщики пытались прояснить, достаточно ли подтверждения того, что груз куплен по стоимости ниже $60, в то время как агентство Argus с середины июля указывает цены на Urals выше этого уровня, пишет Bloomberg. По данным Argus, 18 августа стоимость нефти Urals в российских портах Балтийского и Чёрного морей составляла около $71 за баррель.При этом представитель Минфина США Меган Аппер заявила, что потолок цен на российскую нефть работает, и нефтяные доходы России упали почти на 50% по сравнению с 2022 годом. Действительно, об этом в июле 2023-го сообщал Минфин России. По его данным, нефтегазовые доходы бюджета РФ в январе – июне 2023 года составили 3,38 триллиона рублей, то есть снизились на 47% по сравнению с прошлым годом. Министерство связывало это с высокой базой сравнения 2022 года, снижением котировок цен на нефть марки Urals, а также снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа.Что же касается нефтяных котировок, то по информации Минфина РФ средняя цена нефти Urals с 15 июля по 14 августа 2023 года составила $70,33 за баррель. В июле она сложилась на уровне $64,37 за баррель, что в 1,2 раз ниже, чем в июле 2022 года ($78,41 за баррель), однако выше установленного странами G7 ценового потолка. В январе – июле 2023 года средняя цена за баррель Urals была ниже ценового потолка и составляла $53,94.Иран готовит ответ на захват американцами танкера с его нефтьюИран ответит на захват США танкеров, перевозящих его нефть. Об этом на еженедельной пресс-конференции заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, сообщило 21 августа агентство Fars.Речь идет о танкере Suez Rajan, захваченном США несколько месяцев назад. 20 августа 2023 года американские СМИ сообщили о том, что у побережья Техаса начата перегрузка партии иранской нефти с танкера Suez Rajan на судно MR Euphrates. Иранский дипломат не подтвердил и не опроверг сообщения об этом, но предупредил, что Иран ответит на акты пиратского захвата танкеров, перевозящих его нефть.По словам Канаани, действия по захвату танкеров, перевозящих иранскую нефть, – яркий пример морского пиратства и нарушения международных положений и правил морских перевозок, и в этом вопросе Иран не будет сидеть сложа руки. "Чиновники американского правительства понимают, что эпоха "бей и беги" закончилась, Иран не останется безучастным по отношению к любым нападкам на права иранского народа где бы то ни было, и ответит" – заявил официальный представитель МИД Ирана.США в апреле 2023 года задержали танкер Suez Rajan, ходящий под флагом Маршалловых островов и управляемый греческим оператором Empire Navigation, по подозрению в перевозках иранской нефти. Обстоятельства задержания не раскрываются.По данным агентства Associated Press (АР), 16 апреля 2022 года в Южно-Китайском море к северо-востоку от Сингапура Suez Rajan принимал нефть с танкера Virgo под флагом Панамы, которая была загружена на терминале на иранском острове Харг. В течение нескольких месяцев судно находилось в Южно-Китайском море у северо-восточного побережья Сингапура, а затем внезапно отправилось в Мексиканский залив без объяснения причин. Financial Times писала, что первоначально партия иранской нефти предназначалась для Китая.18 июля 2023 года издание Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники сообщило, что власти США не могут провести аукцион по продаже 800 тысяч баррелей захваченной иранской нефти, находящейся на танкере Suez Rajan у берегов штата Техас. Причиной было названо сопротивление американских компаний, опасающихся ответных действий со стороны Тегерана.Также по данным WSJ, поздно вечером 19 августа 2023 года началась перегрузка нефти с Suez Rajan на танкер MR Euphrates под флагом Либерии. Операция проходила недалеко от Галвестона (штат Техас), примерно в 70 км к юго-востоку от города Хьюстон. Сервисы отслеживания судов подтверждают, что MR Euphrates находился борт-о-борт с Suez Rajan, и покинул судно рано утром 21 августа.В настоящее время MR Euphrates вошёл в судоходный канал и следует в Хьюстон. Для перевозки всей партии нефти с борта Suez Rajan потребуется несколько рейсов, поскольку этот танкер относится к типоразмеру Suezmax, а заходить в порт Хьюстон могут лишь менее крупные танкеры Handymax.В ответ на захват танкеров, перевозящих его нефть, Иран обычно отвечает симметрично. В периоды обострения "танкерных войн", Иран задерживает танкеры, следующие через Ормузский пролив, через который проходит 20% всей сырой нефти мира. Ситуация повторяется и в этот раз.Спустя несколько дней после захвата Suez Rajan, 27 апреля 2023 года, иранские военные задержали в Оманском заливе танкер Advantage Sweet под флагом Маршалловых островов, следующий из Кувейта в США. В качестве причины задержания Иран назвал попытку Advantage Sweet скрыться с места происшествия после столкновения с неназванным иранским судном. А 3 мая Иран задержал еще один танкер Niovi под флагом Панамы, когда судно вышло из сухого дока в Дубае (ОАЭ) и направлялось в Фуджейру на восточном побережье ОАЭ. Оба танкера были доставлены в район порта Бандар-Аббас и находятся под присмотром военных с иранской военно-морской базы.5 июля 2023 года ВМС Ирана попытались задержать у берегов Омана танкер VLCC Richmond Voyager под флагом Багамских островов по подозрению в попытке покинуть место столкновения с иранским судном, но на место инцидента прибыл эсминец США Макфол, после чего корабль ВМС Ирана удалился. А за несколько часов до этого ВМС США аналогично отреагировали на инцидент с танкером под флагом Маршалловых островов TRF Moss в том же регионе.6 июля стало известно, что ВМС Ирана примерно в 95 км к северо-востоку от порта Даммам (Саудовская Аравия), в международных водах Персидского залива, задержали танкер под танзанийским флагом по подозрению в контрабанде нефтью. ВМС США отслеживали ситуацию, но не предприняли ответных действий.При этом 6 августа в регион прибыли более трех тысяч морских пехотинцев и моряков США на борту десантных кораблей USS Bataan и USS Carter Hall. Кампания направлена на защиту коммерческих судов от возможного нападения со стороны Ирана. При этом американские военные рассматривают возможность размещения вооруженного персонала на коммерческих судах, проходящих через Ормузский пролив, сообщили четыре американских чиновника Associated Press.Если такое решение будет принято, оно станет беспрецедентной мерой. США не пошли на такой шаг даже во время так называемой "танкерной войны", кульминацией которой стало однодневное морское сражение ВМС США и Ирана в апреле 1988 года – крупнейшая баталия такого рода со времен Второй Мировой войны.Болгарской АЭС не разрешили перейти на топливо WestinghouseРуководство АЭС Козлодуй в Болгарии не предоставило документы, требуемые Агентством по ядерному регулированию (АЯР) для замены российского ядерного топлива на американское. Речь идёт о топливных сборках производства компании Westinghouse, которые с 2005 года в экспериментальном режиме используются на Украине.АЯР завершило проверку заявки АЭС Козлодуй на выдачу разрешения на использование нового топлива от Westinghouse для энергоблока №5. В ходе проверки было обнаружено, что АЭС не предоставила "два важных документа, связанных с безопасностью", сообщила пресс-служба агентства 16 августа.Эти документы необходимы для оценки влияния предлагаемых изменений на безопасность эксплуатации блока. АЯР дало руководству АЭС срок до 15 октября 2023 года для предоставления этих документов. В противном случае АЭС Козлодуй может быть отказано в выдаче лицензии на использование нового ядерного топлива.В настоящее время на энергоблоке №5 АЭС Козлодуй используется российское ядерное топливо. В 2022 году парламент Болгарии обязал правительство страны обеспечить лицензирование альтернативного ядерного топлива, чтобы получить разрешение на его доставку и использование в 2024-м. 20 октября 2022 года власти Болгарии разрешили поставки ядерного топлива для реакторов ВВЭР-1000 из России и других стран, но только при соблюдении стандартов безопасности.Напомним, первой страной в мире, где на реакторах российского типа в экспериментальном режиме начали использовать ядерное топливо от Westinghouse, в 2005 году стала Украина. По состоянию на начало прошлого года семь энергоблоков украинских АЭС были полностью переведены на топливо американской Westinghouse Electric Sweden AB, в том числе четыре энергоблока на Запорожской АЭС, которая находится под контролем РФ с конца февраля 2022-го. Украинский оператор АЭС "Энергоатом" в марте текущего года заявил, что все энергоблоки на территории Украины с 2024 года будут работать на топливе компании Westinghouse.

2023

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

Олег Хавич

