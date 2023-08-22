https://ukraina.ru/20230822/1048847105.html

Винченцо Ларуссо: Мы привезли детям в ЛНР пиццу, а в этот момент моя страна отправляла против них оружие

Винченцо Ларуссо: Мы привезли детям в ЛНР пиццу, а в этот момент моя страна отправляла против них оружие - 22.08.2023 Украина.ру

Винченцо Ларуссо: Мы привезли детям в ЛНР пиццу, а в этот момент моя страна отправляла против них оружие

С начала конфликта в Донбассе в 2014 году, на территории народных республик работали журналисты из разных стран, в том числе – граждане Евросоюза. То, что они видят в Донецке и других городах – переворачивает из сознание, но достучаться до своим, отечественным СМИ и сограждан им практически невозможно

2023-08-22T03:48

2023-08-22T03:48

2023-08-22T03:48

интервью

италия

журналист

лнр

дети

донбасс

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, автор телеграм-канала Donbass italia Винченцо Ларуссо.– Винченцо, расскажите, как вы впервые оказались в Донбассе? Почему тема конфликта на Украине заинтересовала вас?– Я был в Донбассе несколько раз: моя история с Донбассом началась в 2014, так как моя жена родилась там. В один день, в июле 2014, я увидел ее очень взволнованной, и она объяснила мне, что не может дозвониться до своей матери. Телефон был отключен, не было ни связи, ни интернета в ее городе.– Какой это город?– Красный Луч, в ЛНР. Моя жена пыталась дозвониться до знакомых и соседей, но это было невозможно: украинская армия обстреливала город. Это был шок для меня, я бросился искать новости об этой бомбежке – и – ничего. Итальянская пресса не писала ничего, итальянское телевидение – молчало.Я был в шоке. До 2014 года я думал, что жил в демократии, где главенствует свобода СМИ, но это оказалось неправдой. И моя жизнь раскололась.В этом году я побывал в Донбассе много раз – в Мариуполе, Донецке, Стаханове, конечно же, в Красном Луче, где живет моя теща.Я помню мой первый раз там: первый город, в котором я побывал – Лутугино. Это тоже город в ЛНР, очень близкий к Луганску. Тогда, в январе, я попал в лугутинский детский дом (школу-интернат). Это были невероятные впечатления: эти дети приветствовали нас фантастически, они организовали для нас рождественское шоу с поэзией, песнями. Мои итальянские друзья живут в Луганске и держат пиццерию, так что мы купили пиццу для этих детей, и они так меня благодарили, так говорили "Спасибо"!..И я подумал: в тот момент, когда эти дети говорят мне "спасибо", правительство моей страны, Италии, отправляет оружие для украинской армии, а украинская армия использует это оружие против этих детей.Я побывал там снова в феврале, апреле, июле, и теперь Донбасс – мой мир. Моя цель – принести правду в Европу, в Италию.– Что именно вы хотели бы донести до своих сограждан?– Ситуация в том, что итальянскому журналисту, который делает материалы о Донбассе, или живет в Донбассе, очень тяжело опубликовать что-либо в итальянской прессе. Мы, конечно, стараемся публиковать что-нибудь на интернет-ресурсах, в том числе, на моем телеграм-канале Donbass Italia и YouTube-канале.Те же газеты, которые берут наши материалы – это совсем небольшие местные издания, или маленькие ТВ-каналы, не попадающие в общий итальянский мейнстрим.Кроме того, я получал угрозы: украинцы, которые живут в Италии, писали мне, что хотят меня убить.– Это были только угрозы в интернете?– Да, они писали мне в Twitter. Кто-то даже опубликовал мой адрес, и люди писали, что я "должен умереть".– В чем они вас обвинили? Почему угрожали, как вам кажется?– Просто потому что я записывал видео, делал интервью в Донбассе – с местными жителями, с военными. Писали мне не только украинцы, но и итальянцы, которые с ними общаются. В целом, все они обвиняли меня в работе на российскую пропаганду, но я не работаю на Россию, я работаю на правду.16 июня 2022 Красный Луч был в очередной раз обстрелян, и моя теща потеряла дом, он был полностью разрушен. Обстрел велся из Himars, то есть из западного, европейского оружия. Не знаю, стоит ли мне упоминать в этом контексте итальянскую армию, но это оружие покупается, в том числе, на деньги итальянцев. Это, конечно, преступление.– А на Украине вы когда-нибудь бывали?– В 2022 году, за месяц до начала специальной военной операции мы с женой побывали в Киеве, а за полгода до этого – во Львове. Там я увидел то, что было для меня непостижимо: памятник [Степану] Бандере в центре города, очень большой памятник нацисту в самом центре города. И горожане не видят в этом ничего "такого".Там мы посетили католическую церковь (львовский костёл греко-католической церкви Святых Петра и Павла, сейчас выполняет функцию гарнизонного храма – ред.). Внутри этой церкви была икона, на которой был изображен солдат, погибший в Донбассе. Это невероятно! И это была не просто фотография, это была икона, а рядом – флаг УПА. Внутри церкви, в Европе. Никто и нигде не рассказывал о таком.С нами был еще один итальянский журналист, мы хотели написать об этом, чтобы итальянцы знали: правительство Украины – нацисты, и жители Донбасса не хотят иметь с ними ничего общего. Они хотят быть с Россией, которая их не бомбит.А тем временем итальянская газета написала, что российская армия бомбит Донецк…Я хочу, чтобы все европейцы, итальянцы, которые отправляют украинской армии оружие, побывали в Донецке, на Аллее Ангелов. Я хочу увидеть в Донецке Джорджу Мелони, чтобы она имя за именем прочла имена детей, написанные там на монументе, а потом пообщалась с их родителями, и рассказала о том, как отправляет оружие украинской армии.– Когда она заняла пост премьер-министра, ее относили к условно пророссийским политикам среди других европейских лидеров.– Во время своей предвыборной компании она транслировала совсем не те идеи, которые транслирует сейчас. Я думаю, это потому, что правительство Италии делает только то, что хочет правительство США. Так что, если ты хочешь быть лидером, премьер-министром, ты должен занимать те же позиции. И вот, с моей точки зрения, это – не демократия.– Как в Италии относятся к беженцам с Украины? Есть ли государственные программы поддержки? Насколько знаю я, помощь там значительно меньше, чем в странах Восточной и Северной Европы.– Это хороший вопрос. Если ты приехал с запада Украины и оформляешь беженство – у тебя сложится хорошая ситуация, правительство будет тебе помогать, получить вид на жительство будет нетрудно, особенно, если ты приехал после начала спецоперации. Но если ты приехал из Донбасса – все не так.Кроме того, россияне в Италии подвергаются дискриминации: я знаю одну женщину, которой из-за санкций заблокировали банковский счет, хотя она не имела никакого отношения к крупным компаниям, попавшим под ограничения, она просто имеет двойное гражданство. Так что, "цветущий сад" Жозепа Борреля – это не правда. Европа – абсолютно антироссийская, но я говорю о правительстве, о властях, но не о людях.– У вас были какие-нибудь проблемы с законом в Италии из-за вашей журналистской деятельности в Донбассе?– Нет, никаких проблем с законом у меня не было. Когда я вернулся из Донбасса впервые, в Нарве, в Эстонии у меня очень тщательно проверяли документы и отправили на беседу в полицию. Они хотели, чтобы я покинул Эстонию как можно скорее, и я не понял – в чем причина? Я – гражданин Евросоюза, могу находится в Таллине столько, сколько захочу. Потом я понял, почему нас проверяли – мой коллега, тоже журналист, был на украинском сайте "Миротворец".Но все это – не главное. Моя цель, моя миссия – рассказать правду о людях в Донбассе, потому что я видел их глаза.

https://ukraina.ru/20230722/1048161790.html

https://ukraina.ru/20230408/1045119842.html

https://ukraina.ru/20230706/1047857304.html

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Мария Лихограй

Мария Лихограй

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Лихограй

интервью, италия, журналист, лнр, дети, донбасс