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В Донецке осудили "азовцев"*, расстрелявших машину с гражданскими в Мариуполе

В Донецке осудили "азовцев"*, расстрелявших машину с гражданскими в Мариуполе - 21.08.2023 Украина.ру

В Донецке осудили "азовцев"*, расстрелявших машину с гражданскими в Мариуполе

Трое боевиков нацбата "Азов"*, ранившие трех мирных жителей Мариуполя, получили длительные сроки заключения. Такое решение 21 августа вынес Верховный суд Донецкой Народной Республики, сообщили в прокуратуре региона

2023-08-21T18:22

2023-08-21T18:22

2023-08-21T18:22

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На скамье подсудимых оказались 26-летний Андрей Клементовичй, 24-летний Иван Мельникович и 31-летнего Артур Сивицкий, военнослужащие особого отряда специального назначения "Азов" 12-й бригады оперативного назначения восточного территориального объединения Национальной гвардии Украины. Суд признал их виновными в "покушении на убийство двух и более лиц организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти" и "применении запрещенных средств и методов ведения войны". Клементович получил 20 лет лишения свободы, Мельникович и Сивицкий - по 18 лет, которые они проведут в исправительной колонии строгого режима.Обвинению удалось доказать, что осужденные получили приказ не выпускать мирных граждан из города, а также убивать людей, оказавшихся вблизи боевых позиций.Основываясь на этом приказе боевики "Азова", открыли огонь по легковушке, в которой находились двое человек. В машину выстрелили не менее 52 раз, однако находившиеся внутри местные жители чудом остались живы, получив множественные ранения.Позже один из осужденных трижды выстрелил из автомата по другому гражданскому. Мужчина также был ранен, жизнь ему спасли местные жители.Аналогичные судебные решения уже выносились на территории Российской Федерации. Например, в начале августа Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор военнослужащим ВСУ, застрелившим в Мариуполе троих мирных жителей.А в конце мая по 25 лет строгого режима получили два боевика "Азова", расстрелявшие двух мирных граждан в Мариуполе, чтобы запугать местное население.Также в мае текущего года Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор "азовцу" Алексею Кыркалову с позывным "Фриц" к пожизненному сроку в тюрьме за расстрел российского военнопленного в Мариуполе.Следствие установило, что 12 апреля 2022 года украинские боевики взяли в плен в Мариуполе двух российских военных. Их держали в подвале в наручниках и с завязанными глазами. Через несколько дней - 15 апреля - на контрольный пункт, где находились российские военнопленные, приехал "Фриц". Одного из них он расстрелял из пистолета в затылок.*-Признан в РФ террористической организацией.

https://ukraina.ru/20230807/1048543523.html

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новости, суд, донецк, приговор, "азов", мариуполь, ранение, ненависть