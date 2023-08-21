https://ukraina.ru/20230821/1048836243.html

Купянск остался без газа - Минэнерго Украины

Купянск остался без газа - Минэнерго Украины - 21.08.2023 Украина.ру

Купянск остался без газа - Минэнерго Украины

Город Купянск Харьковской области полностью остался без газоснабжения из-за повреждения магистральной инфраструктуры. Об этом 21 августа сообщило министерство энергетики Украины

2023-08-21T12:15

2023-08-21T12:15

2023-08-21T12:15

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"В Харьковской области в результате боевых действий поврежден газопровод. Прекращено газоснабжение города Купянск, без газа – около 4,5 тысячи абонентов. Работы по восстановлению газовой сети продолжаются", - говорится в телеграм-канале ведомства.По данным Минэнерго, кроме того, без электричества остались 11 тысяч абонентов в Волчанске и близлежащих селах Харьковской области.Ранее глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на фоне продвижения на этом направлении российских войск сообщал, что из Купянского района с 9 августа эвакуированы более 200 людей.

https://ukraina.ru/20230817/1048704539.html

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купянск, новости, украина, газ, электричество