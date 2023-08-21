Купянск остался без газа - Минэнерго Украины - 21.08.2023 Украина.ру
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Купянск остался без газа - Минэнерго Украины
Купянск остался без газа - Минэнерго Украины - 21.08.2023 Украина.ру
Купянск остался без газа - Минэнерго Украины
Город Купянск Харьковской области полностью остался без газоснабжения из-за повреждения магистральной инфраструктуры. Об этом 21 августа сообщило министерство энергетики Украины
2023-08-21T12:15
2023-08-21T12:15
купянск
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газ
электричество
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"В Харьковской области в результате боевых действий поврежден газопровод. Прекращено газоснабжение города Купянск, без газа – около 4,5 тысячи абонентов. Работы по восстановлению газовой сети продолжаются", - говорится в телеграм-канале ведомства.По данным Минэнерго, кроме того, без электричества остались 11 тысяч абонентов в Волчанске и близлежащих селах Харьковской области.Ранее глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на фоне продвижения на этом направлении российских войск сообщал, что из Купянского района с 9 августа эвакуированы более 200 людей.
https://ukraina.ru/20230817/1048704539.html
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купянск, новости, украина, газ, электричество
Купянск, Новости, Украина, газ, электричество

Купянск остался без газа - Минэнерго Украины

12:15 21.08.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Город Купянск Харьковской области полностью остался без газоснабжения из-за повреждения магистральной инфраструктуры. Об этом 21 августа сообщило министерство энергетики Украины
"В Харьковской области в результате боевых действий поврежден газопровод. Прекращено газоснабжение города Купянск, без газа – около 4,5 тысячи абонентов. Работы по восстановлению газовой сети продолжаются", - говорится в телеграм-канале ведомства.
По данным Минэнерго, кроме того, без электричества остались 11 тысяч абонентов в Волчанске и близлежащих селах Харьковской области.
Ранее глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на фоне продвижения на этом направлении российских войск сообщал, что из Купянского района с 9 августа эвакуированы более 200 людей.
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