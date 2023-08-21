https://ukraina.ru/20230821/1048836095.html

В НАТО рассказали, при каких условиях Украина может использовать F-16

В НАТО рассказали, при каких условиях Украина может использовать F-16 - 21.08.2023 Украина.ру

В НАТО рассказали, при каких условиях Украина может использовать F-16

Министр обороны Дании уточнил, что это условие распространяется на все виды натовских вооружений

2023-08-21T11:55

2023-08-21T11:55

2023-08-21T11:55

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нато

украина

f-16

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Американских истребителей F-16 Украина может использовать только на своей территории. Об этом 21 августа заявил министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен."Мы жертвуем оружие только при условии, что оно будет использовано для вытеснения противника с территории Украины", — процитировало агентство Reuters словам главы оборонного ведомства Дании.Эллеманн-Йенсен уточнил, что это правило распространяется на все виды вооружений, поставленные НАТО.Министерство обороны Дании 20 августа сообщило, что Копенгаген готов передать Киеву 19 истребителей F-16. Планируется, что шесть первых боевых самолетов поступят на Украину до конца 2023 года. Вместе с Нидерландами Дания возглавит создание "международной учебной коалиции по боевым самолетам F-16", рассказали в оборонном ведомстве этой страны.

https://ukraina.ru/20230821/1048833162.html

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новости, нато, украина, f-16