В НАТО рассказали, при каких условиях Украина может использовать F-16 - 21.08.2023 Украина.ру
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В НАТО рассказали, при каких условиях Украина может использовать F-16
В НАТО рассказали, при каких условиях Украина может использовать F-16 - 21.08.2023 Украина.ру
В НАТО рассказали, при каких условиях Украина может использовать F-16
Министр обороны Дании уточнил, что это условие распространяется на все виды натовских вооружений
2023-08-21T11:55
2023-08-21T11:55
новости
нато
украина
f-16
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Американских истребителей F-16 Украина может использовать только на своей территории. Об этом 21 августа заявил министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен."Мы жертвуем оружие только при условии, что оно будет использовано для вытеснения противника с территории Украины", — процитировало агентство Reuters словам главы оборонного ведомства Дании.Эллеманн-Йенсен уточнил, что это правило распространяется на все виды вооружений, поставленные НАТО.Министерство обороны Дании 20 августа сообщило, что Копенгаген готов передать Киеву 19 истребителей F-16. Планируется, что шесть первых боевых самолетов поступят на Украину до конца 2023 года. Вместе с Нидерландами Дания возглавит создание "международной учебной коалиции по боевым самолетам F-16", рассказали в оборонном ведомстве этой страны.
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новости, нато, украина, f-16
Новости, НАТО, Украина, F-16

В НАТО рассказали, при каких условиях Украина может использовать F-16

11:55 21.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийИстребители F16 военно-воздушных сил Польши (слева) и Eurofighter Typhoon ВВС Германии во время показательных полетов пилотажных групп в рамках саммита НАТО в Варшаве
Истребители F16 военно-воздушных сил Польши (слева) и Eurofighter Typhoon ВВС Германии во время показательных полетов пилотажных групп в рамках саммита НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Министр обороны Дании уточнил, что это условие распространяется на все виды натовских вооружений
Американских истребителей F-16 Украина может использовать только на своей территории. Об этом 21 августа заявил министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен.
"Мы жертвуем оружие только при условии, что оно будет использовано для вытеснения противника с территории Украины", — процитировало агентство Reuters словам главы оборонного ведомства Дании.
Эллеманн-Йенсен уточнил, что это правило распространяется на все виды вооружений, поставленные НАТО.
Министерство обороны Дании 20 августа сообщило, что Копенгаген готов передать Киеву 19 истребителей F-16. Планируется, что шесть первых боевых самолетов поступят на Украину до конца 2023 года. Вместе с Нидерландами Дания возглавит создание "международной учебной коалиции по боевым самолетам F-16", рассказали в оборонном ведомстве этой страны.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
10:11
"ВС РФ знают, что делать": Пушилин прокомментировал поставки F-16 КиевуПоставки Украине истребителей F-16 создадут дополнительные сложности, но российские военные понимают, что делать с этими самолетами. Об этом заявил 21 августа временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"
 
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