https://ukraina.ru/20230821/1048836095.html
В НАТО рассказали, при каких условиях Украина может использовать F-16
В НАТО рассказали, при каких условиях Украина может использовать F-16 - 21.08.2023 Украина.ру
В НАТО рассказали, при каких условиях Украина может использовать F-16
Министр обороны Дании уточнил, что это условие распространяется на все виды натовских вооружений
2023-08-21T11:55
2023-08-21T11:55
2023-08-21T11:55
новости
нато
украина
f-16
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Американских истребителей F-16 Украина может использовать только на своей территории. Об этом 21 августа заявил министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен."Мы жертвуем оружие только при условии, что оно будет использовано для вытеснения противника с территории Украины", — процитировало агентство Reuters словам главы оборонного ведомства Дании.Эллеманн-Йенсен уточнил, что это правило распространяется на все виды вооружений, поставленные НАТО.Министерство обороны Дании 20 августа сообщило, что Копенгаген готов передать Киеву 19 истребителей F-16. Планируется, что шесть первых боевых самолетов поступят на Украину до конца 2023 года. Вместе с Нидерландами Дания возглавит создание "международной учебной коалиции по боевым самолетам F-16", рассказали в оборонном ведомстве этой страны.
https://ukraina.ru/20230821/1048833162.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, нато, украина, f-16
В НАТО рассказали, при каких условиях Украина может использовать F-16
Министр обороны Дании уточнил, что это условие распространяется на все виды натовских вооружений
Американских истребителей F-16 Украина может использовать только на своей территории. Об этом 21 августа заявил министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен.
"Мы жертвуем оружие только при условии, что оно будет использовано для вытеснения противника с территории Украины", — процитировало агентство Reuters словам главы оборонного ведомства Дании.
Эллеманн-Йенсен уточнил, что это правило распространяется на все виды вооружений, поставленные НАТО.
Министерство обороны Дании 20 августа сообщило, что Копенгаген готов передать Киеву 19 истребителей F-16. Планируется, что шесть первых боевых самолетов поступят на Украину до конца 2023 года. Вместе с Нидерландами Дания возглавит создание "международной учебной коалиции по боевым самолетам F-16", рассказали в оборонном ведомстве этой страны.