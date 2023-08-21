https://ukraina.ru/20230821/1048835265.html

Дети украинских беженцев поставили на колени финскую девочку, свалив все на других мигрантов

Дети украинских беженцев поставили на колени финскую девочку, свалив все на других мигрантов - 21.08.2023 Украина.ру

Дети украинских беженцев поставили на колени финскую девочку, свалив все на других мигрантов

В финских социальных сетях распространяется видео, на котором подростки издеваются над финской девочкой, заставляя ее встать на колени. Сначала в глумлении над ней обвинили детей выходцев с Ближнего Востока, однако позже выяснилось, что сделали это украинские подростки. Об этом 21 августа написал Телеграм-канал "Укропский фреш"

2023-08-21T11:32

2023-08-21T11:32

2023-08-21T11:39

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Интересно, что украиноязычных пользователей возмутило не поведение издевающихся над девочкой подростков, а тот факт, что юные украинцы дружат с арабскими детьми."Пока наши парни защищают наше право на существование, эти "украинцы" вошкаются с арабами. Класс, родители их отлично воспитали"; "Если они сбежали от войны, то пусть хотя бы подчеркивают, что они украинцы"; "Они бы еще с [русскими] стали лучшими друзьями", - отреагировали на ситуацию украинские пользователи.Украинские беженцы регулярно становятся фигурантами полицейских сводок в Европе. Так, буквально неделю назад за один день были арестованы два украинца. Один отправил в нокаут польских контролера, спросившего у него билет, второй - атаковал эстонского журналиста, ехавшего вместе с ним в автобусе.Все чаще украинцев упоминают в Европе и в контексте задержаний, связанных с пресечением деятельности преступных групп, организующих секс-услуги. Так, совсем недавно польская полиция задержала группу лиц, подозреваемых в организации сети секс-услуг, куда втягивали в том числе украинских женщин. Главарь банды оказался родом с Украины.

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новости, финляндия, беженцы, украинские беженцы, украина, мигранты