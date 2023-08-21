Дети украинских беженцев поставили на колени финскую девочку, свалив все на других мигрантов - 21.08.2023 Украина.ру
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Дети украинских беженцев поставили на колени финскую девочку, свалив все на других мигрантов
Дети украинских беженцев поставили на колени финскую девочку, свалив все на других мигрантов - 21.08.2023 Украина.ру
Дети украинских беженцев поставили на колени финскую девочку, свалив все на других мигрантов
В финских социальных сетях распространяется видео, на котором подростки издеваются над финской девочкой, заставляя ее встать на колени. Сначала в глумлении над ней обвинили детей выходцев с Ближнего Востока, однако позже выяснилось, что сделали это украинские подростки. Об этом 21 августа написал Телеграм-канал "Укропский фреш"
2023-08-21T11:32
2023-08-21T11:39
новости
финляндия
беженцы
украинские беженцы
украина
мигранты
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Интересно, что украиноязычных пользователей возмутило не поведение издевающихся над девочкой подростков, а тот факт, что юные украинцы дружат с арабскими детьми."Пока наши парни защищают наше право на существование, эти "украинцы" вошкаются с арабами. Класс, родители их отлично воспитали"; "Если они сбежали от войны, то пусть хотя бы подчеркивают, что они украинцы"; "Они бы еще с [русскими] стали лучшими друзьями", - отреагировали на ситуацию украинские пользователи.Украинские беженцы регулярно становятся фигурантами полицейских сводок в Европе. Так, буквально неделю назад за один день были арестованы два украинца. Один отправил в нокаут польских контролера, спросившего у него билет, второй - атаковал эстонского журналиста, ехавшего вместе с ним в автобусе.Все чаще украинцев упоминают в Европе и в контексте задержаний, связанных с пресечением деятельности преступных групп, организующих секс-услуги. Так, совсем недавно польская полиция задержала группу лиц, подозреваемых в организации сети секс-услуг, куда втягивали в том числе украинских женщин. Главарь банды оказался родом с Украины.
https://ukraina.ru/20230811/1048629741.html
https://ukraina.ru/20230811/1048627752.html
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новости, финляндия, беженцы, украинские беженцы, украина, мигранты
Новости, Финляндия, беженцы, украинские беженцы, Украина, мигранты

Дети украинских беженцев поставили на колени финскую девочку, свалив все на других мигрантов

11:32 21.08.2023 (обновлено: 11:39 21.08.2023)
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
В финских социальных сетях распространяется видео, на котором подростки издеваются над финской девочкой, заставляя ее встать на колени. Сначала в глумлении над ней обвинили детей выходцев с Ближнего Востока, однако позже выяснилось, что сделали это украинские подростки. Об этом 21 августа написал Телеграм-канал "Укропский фреш"
Интересно, что украиноязычных пользователей возмутило не поведение издевающихся над девочкой подростков, а тот факт, что юные украинцы дружат с арабскими детьми.
"Пока наши парни защищают наше право на существование, эти "украинцы" вошкаются с арабами. Класс, родители их отлично воспитали"; "Если они сбежали от войны, то пусть хотя бы подчеркивают, что они украинцы"; "Они бы еще с [русскими] стали лучшими друзьями", - отреагировали на ситуацию украинские пользователи.
"А что там органы опеки и ювенальная юстиция Финляндии? Или "это другое"?" - написала одна из подписчиц "Укропского фреша".
Украинские беженцы регулярно становятся фигурантами полицейских сводок в Европе. Так, буквально неделю назад за один день были арестованы два украинца. Один отправил в нокаут польских контролера, спросившего у него билет, второй - атаковал эстонского журналиста, ехавшего вместе с ним в автобусе.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
11 августа, 12:05
В Польше судят украинца, отправившего в нокаут контролера в автобусеУкраинскому беженцу грозит до двух лет тюрьмы в Польше. Причина - 18-летний парень, ехавший в местном рейсовом автобусе "зайцем", напал на контролеров, потребовавших у него билет. Об этом 11 августа сообщило украинское издание Znaj.ua
11 августа, 11:48
И все говорят по-русски: пьяный украинец атаковал эстонского журналиста в автобусе ТаллинаЭстонское издание Postimees 11 августа сообщило о происшествии в одном из рейсовых автобусов столицы. Прямо во время движения транспорта на местного журналиста напал нетрезвый украинец, кричавший, что таких, как этот эстонец "убивают на войне каждый день"
Все чаще украинцев упоминают в Европе и в контексте задержаний, связанных с пресечением деятельности преступных групп, организующих секс-услуги. Так, совсем недавно польская полиция задержала группу лиц, подозреваемых в организации сети секс-услуг, куда втягивали в том числе украинских женщин. Главарь банды оказался родом с Украины.
11 августа, 17:30
Преступники наладили в Польше сеть борделей с украинками Польская полиция задержала группу лиц, подозреваемых в организации сети секс-услуг, куда втягивали в том числе украинских женщин. Известно, что злоумышленники маскировали свою деятельность под фирму, специализирующуюся на аренде и уборке помещений. Об этом 10 августа сообщило польское издание onet.pl
Вера Грачева интервью
19 августа, 01:55
Вера Грачева об анатомии проституции и легализации порнографии на УкраинеОдна из самых уязвимых категорий для вовлечения в принудительную коммерческую проституцию и трудовую эксплуатацию – беженки, поэтому любые военные действия приводят к активизации торговли людьми.
 
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