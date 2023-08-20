Запад безуспешно предлагает грандиозные сделки по остановке конфликта на Украине - СМИ

Обещали победу, а победы нет. Эксперты в Киеве заговорили об усталости от войны Заявления представителей украинской власти о том, что война надолго, что в перспективе воевать придется всем мужчинам, вызвали неоднозначную реакцию в стране. И без того регулярно появляется информация о росте количества украинцев, пытающихся выехать за границу, не желающих попасть под призыв.