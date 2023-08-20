Запад безуспешно предлагает грандиозные сделки по остановке конфликта на Украине - СМИ - 20.08.2023 Украина.ру
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Запад безуспешно предлагает грандиозные сделки по остановке конфликта на Украине - СМИ
Запад безуспешно предлагает грандиозные сделки по остановке конфликта на Украине - СМИ - 20.08.2023 Украина.ру
Запад безуспешно предлагает грандиозные сделки по остановке конфликта на Украине - СМИ
Различные варианты урегулирования конфликта на Украине, которые прорабатываются на Западе, не устраивают ни Москву, ни Киев. Об этом сообщила газета Wall Street Journal
2023-08-20T12:32
2023-08-20T12:32
новости
запад
сми
конфликт
украина
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Главную же цель Киева – вернуть "утраченные" территории - авторы статьи называют отдаленной перспективой. Все дело, считают они, в неуверенности союзников Киева – США и Германии, которые опасаются излишних затрат и рисков.Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что неудачное наступление ВСУ не останавливает авторов и вдохновителей "кровавой авантюры" на Украине. По его мнению, подготовка к отправке F-16, напоминает "несущийся на всех парах железнодорожный состав без тормозов".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запад, сми, конфликт, украина
Новости, Запад, СМИ, конфликт, Украина

Запад безуспешно предлагает грандиозные сделки по остановке конфликта на Украине - СМИ

12:32 20.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов РСЗО БМ-21 "Град" ЦВО на Краснолиманском направлении в ЛНР
Работа артиллерийских расчетов РСЗО БМ-21 Град ЦВО на Краснолиманском направлении в ЛНР - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Различные варианты урегулирования конфликта на Украине, которые прорабатываются на Западе, не устраивают ни Москву, ни Киев. Об этом сообщила газета Wall Street Journal
"Некоторые западные официальные лица разрабатывают грандиозные сделки по прекращению войны, но они не соответствуют целям как Киева, так и Москвы", - утверждают журналисты.
Главную же цель Киева – вернуть "утраченные" территории - авторы статьи называют отдаленной перспективой.
Все дело, считают они, в неуверенности союзников Киева – США и Германии, которые опасаются излишних затрат и рисков.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что неудачное наступление ВСУ не останавливает авторов и вдохновителей "кровавой авантюры" на Украине. По его мнению, подготовка к отправке F-16, напоминает "несущийся на всех парах железнодорожный состав без тормозов".
- РИА Новости, 1920, 19.08.2023
Вчера, 09:06
Обещали победу, а победы нет. Эксперты в Киеве заговорили об усталости от войны Заявления представителей украинской власти о том, что война надолго, что в перспективе воевать придется всем мужчинам, вызвали неоднозначную реакцию в стране. И без того регулярно появляется информация о росте количества украинцев, пытающихся выехать за границу, не желающих попасть под призыв.
 
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