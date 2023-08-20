https://ukraina.ru/20230820/1048808916.html

Евросоюз накажет Польшу из-за украинского зерна – СМИ

Евросоюз накажет Польшу из-за украинского зерна – СМИ - 20.08.2023 Украина.ру

Евросоюз накажет Польшу из-за украинского зерна – СМИ

Страны Евросоюза могут наложить санкции на Польшу, если Варшава не снимет ограничения на импорт украинского зерна после 15 сентября. Об этом сообщило издание RMF

2023-08-20T11:52

2023-08-20T11:52

2023-08-20T14:06

новости

зерно

евросоюз

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103389/41/1033894171_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_892fc8fb76b04a003b5cffeaaac6bd3f.jpg

Ранее власти Польши пригрозили в одностороннем порядке продлить запрет на импорт сельхозпродукции с Украины, если это не сделает ЕС.Но в таком случае Варшава нарушит законодательство Евросоюза и окажется под штрафными санкциями.В продлении запрета на ввоз украинских зерновых культур заинтересованы фермеры Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии.Ранее Минсельхоз Словакии сообщил, что аграрии страны, чей бизнес пострадал от импорта украинского зерна, получат финансовую помощь в размере 15,7 миллиона евро.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, зерно, евросоюз, польша