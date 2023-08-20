Евросоюз накажет Польшу из-за украинского зерна – СМИ - 20.08.2023 Украина.ру
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Евросоюз накажет Польшу из-за украинского зерна – СМИ
Евросоюз накажет Польшу из-за украинского зерна – СМИ - 20.08.2023 Украина.ру
Евросоюз накажет Польшу из-за украинского зерна – СМИ
Страны Евросоюза могут наложить санкции на Польшу, если Варшава не снимет ограничения на импорт украинского зерна после 15 сентября. Об этом сообщило издание RMF
2023-08-20T11:52
2023-08-20T14:06
новости
зерно
евросоюз
польша
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Ранее власти Польши пригрозили в одностороннем порядке продлить запрет на импорт сельхозпродукции с Украины, если это не сделает ЕС.Но в таком случае Варшава нарушит законодательство Евросоюза и окажется под штрафными санкциями.В продлении запрета на ввоз украинских зерновых культур заинтересованы фермеры Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии.Ранее Минсельхоз Словакии сообщил, что аграрии страны, чей бизнес пострадал от импорта украинского зерна, получат финансовую помощь в размере 15,7 миллиона евро.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, зерно, евросоюз, польша
Новости, зерно, Евросоюз, Польша

Евросоюз накажет Польшу из-за украинского зерна – СМИ

11:52 20.08.2023 (обновлено: 14:06 20.08.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУборка зерновых в Донецкой и Луганской областях, поле, зерно
Уборка зерновых в Донецкой и Луганской областях, поле, зерно - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Страны Евросоюза могут наложить санкции на Польшу, если Варшава не снимет ограничения на импорт украинского зерна после 15 сентября. Об этом сообщило издание RMF
Ранее власти Польши пригрозили в одностороннем порядке продлить запрет на импорт сельхозпродукции с Украины, если это не сделает ЕС.
Но в таком случае Варшава нарушит законодательство Евросоюза и окажется под штрафными санкциями.
"Согласно нашим источникам, существует опасение ответных мер в торговле, которые могут ввести отдельные страны ЕС", - говорится в сообщении.
В продлении запрета на ввоз украинских зерновых культур заинтересованы фермеры Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии.
Ранее Минсельхоз Словакии сообщил, что аграрии страны, чей бизнес пострадал от импорта украинского зерна, получат финансовую помощь в размере 15,7 миллиона евро.
 
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