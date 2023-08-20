Евросоюз накажет Польшу из-за украинского зерна – СМИ
11:52 20.08.2023 (обновлено: 14:06 20.08.2023)
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУборка зерновых в Донецкой и Луганской областях, поле, зерно
Страны Евросоюза могут наложить санкции на Польшу, если Варшава не снимет ограничения на импорт украинского зерна после 15 сентября. Об этом сообщило издание RMF
Ранее власти Польши пригрозили в одностороннем порядке продлить запрет на импорт сельхозпродукции с Украины, если это не сделает ЕС.
Но в таком случае Варшава нарушит законодательство Евросоюза и окажется под штрафными санкциями.
"Согласно нашим источникам, существует опасение ответных мер в торговле, которые могут ввести отдельные страны ЕС", - говорится в сообщении.
В продлении запрета на ввоз украинских зерновых культур заинтересованы фермеры Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии.
Ранее Минсельхоз Словакии сообщил, что аграрии страны, чей бизнес пострадал от импорта украинского зерна, получат финансовую помощь в размере 15,7 миллиона евро.