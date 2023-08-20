https://ukraina.ru/20230820/1048807926.html

Старовойт заявил об экстренной эвакуации во время атаки БПЛА на вокзал в Курске

Старовойт заявил об экстренной эвакуации во время атаки БПЛА на вокзал в Курске - 20.08.2023 Украина.ру

Старовойт заявил об экстренной эвакуации во время атаки БПЛА на вокзал в Курске

В ночь на воскресенье украинский беспилотник атаковал здание железнодорожного вокзала в Курске, пять человек получили легкие ранения, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт

2023-08-20T10:36

2023-08-20T10:36

2023-08-20T10:36

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Аппарат врезался в крышуздания железнодорожного вокзала, из-за чего вспыхнул пожар. В здании находилось 50 пассажиров, они были оперативно эвакуированы. Пятеро человек пострадали от разлетевшихся осколков стекла.Ка рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт по БПЛА Алексей Чадаев, главная задача атак украинских дронов - вскрытие и проверка районных ПВО. Это способ понимать, как устроена оборона того или иного объекта.

https://ukraina.ru/20230818/1048781417.html

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2023

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новости, бпла, курск