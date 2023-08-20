Старовойт заявил об экстренной эвакуации во время атаки БПЛА на вокзал в Курске
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчения Тихоокеанского флота в Приморье. День второй
В ночь на воскресенье украинский беспилотник атаковал здание железнодорожного вокзала в Курске, пять человек получили легкие ранения, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт
Аппарат врезался в крышуздания железнодорожного вокзала, из-за чего вспыхнул пожар. В здании находилось 50 пассажиров, они были оперативно эвакуированы. Пятеро человек пострадали от разлетевшихся осколков стекла.
"Из пяти пострадавших от осколков двое отказались от медицинской помощи, трое направлены для осмотра в Курскую областную больницу и уже отпущены домой. Желаю им скорейшего выздоровления!", - рассказал глава региона.
Ка рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт по БПЛА Алексей Чадаев, главная задача атак украинских дронов - вскрытие и проверка районных ПВО. Это способ понимать, как устроена оборона того или иного объекта.
18 августа, 13:03Алексей Чадаев: Украинские БПЛА над Москвой – ударный инструмент для создания паникиИ в России, и на Украине активно работают над созданием и усовершенствованием БПЛА. Но все понимают, что для достижения военного превосходства нельзя ограничиваться только летающими беспилотниками. Нужны и плавающие, и ездящие, и даже роющие, считает политолог и эксперт по БПЛА Алексей Чадаев