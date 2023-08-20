Катастрофа для человечества: кандидат в президенты США высказался о поставках F-16 на Украину - 20.08.2023 Украина.ру
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Катастрофа для человечества: кандидат в президенты США высказался о поставках F-16 на Украину
Катастрофа для человечества: кандидат в президенты США высказался о поставках F-16 на Украину - 20.08.2023 Украина.ру
Катастрофа для человечества: кандидат в президенты США высказался о поставках F-16 на Украину
Поставки киевскому режиму истребителей F-16 - отличное решение для оборонной промышленности, но катастрофа для Украины и человечества. Об этом заявил кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший
2023-08-20T10:17
2023-08-20T10:17
новости
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истребители
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По его словам, поставки истребителей F-16 не "остановят развал украинской армии". Политик также призвал к переговорам.Ранее Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Украинские пилоты в настоящее время проходят обучение за рубежом.Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что неудачное наступление ВСУ не останавливает авторов и вдохновителей "кровавой авантюры" на Украине. По его мнению, подготовка к отправке F-16, напоминает "несущийся на всех парах железнодорожный состав без тормозов".
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новости, президент, президент сша, истребители, f-16, всу
Новости, президент, президент США, истребители, F-16, ВСУ

Катастрофа для человечества: кандидат в президенты США высказался о поставках F-16 на Украину

10:17 20.08.2023
 
© Public domainF-16
F-16
© Public domain
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Поставки киевскому режиму истребителей F-16 - отличное решение для оборонной промышленности, но катастрофа для Украины и человечества. Об этом заявил кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший
По его словам, поставки истребителей F-16 не "остановят развал украинской армии". Политик также призвал к переговорам.
"Эти истребители требуют длительной подготовки и обслуживания. Это не кино", - отметил Кеннеди-младший в соцсети Х.
Ранее Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Украинские пилоты в настоящее время проходят обучение за рубежом.
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что неудачное наступление ВСУ не останавливает авторов и вдохновителей "кровавой авантюры" на Украине. По его мнению, подготовка к отправке F-16, напоминает "несущийся на всех парах железнодорожный состав без тормозов".
 
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