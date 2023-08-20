https://ukraina.ru/20230820/1048807709.html

Катастрофа для человечества: кандидат в президенты США высказался о поставках F-16 на Украину

Катастрофа для человечества: кандидат в президенты США высказался о поставках F-16 на Украину - 20.08.2023 Украина.ру

Катастрофа для человечества: кандидат в президенты США высказался о поставках F-16 на Украину

Поставки киевскому режиму истребителей F-16 - отличное решение для оборонной промышленности, но катастрофа для Украины и человечества. Об этом заявил кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший

2023-08-20T10:17

2023-08-20T10:17

2023-08-20T10:17

новости

президент

президент сша

истребители

f-16

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/1a/1042998463_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_511e8d6b8ab3709b940eb2564c4f7c23.jpg

По его словам, поставки истребителей F-16 не "остановят развал украинской армии". Политик также призвал к переговорам.Ранее Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Украинские пилоты в настоящее время проходят обучение за рубежом.Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что неудачное наступление ВСУ не останавливает авторов и вдохновителей "кровавой авантюры" на Украине. По его мнению, подготовка к отправке F-16, напоминает "несущийся на всех парах железнодорожный состав без тормозов".

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, президент, президент сша, истребители, f-16, всу