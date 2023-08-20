https://ukraina.ru/20230820/1048807709.html
Катастрофа для человечества: кандидат в президенты США высказался о поставках F-16 на Украину
Катастрофа для человечества: кандидат в президенты США высказался о поставках F-16 на Украину - 20.08.2023 Украина.ру
Катастрофа для человечества: кандидат в президенты США высказался о поставках F-16 на Украину
Поставки киевскому режиму истребителей F-16 - отличное решение для оборонной промышленности, но катастрофа для Украины и человечества. Об этом заявил кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший
2023-08-20T10:17
2023-08-20T10:17
2023-08-20T10:17
новости
президент
президент сша
истребители
f-16
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/1a/1042998463_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_511e8d6b8ab3709b940eb2564c4f7c23.jpg
По его словам, поставки истребителей F-16 не "остановят развал украинской армии". Политик также призвал к переговорам.Ранее Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Украинские пилоты в настоящее время проходят обучение за рубежом.Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что неудачное наступление ВСУ не останавливает авторов и вдохновителей "кровавой авантюры" на Украине. По его мнению, подготовка к отправке F-16, напоминает "несущийся на всех парах железнодорожный состав без тормозов".
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/1a/1042998463_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_bd05eaf17cc6f3dde38e7342e3caa4de.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, президент, президент сша, истребители, f-16, всу
Новости, президент, президент США, истребители, F-16, ВСУ
Катастрофа для человечества: кандидат в президенты США высказался о поставках F-16 на Украину
Поставки киевскому режиму истребителей F-16 - отличное решение для оборонной промышленности, но катастрофа для Украины и человечества. Об этом заявил кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший
По его словам, поставки истребителей F-16 не "остановят развал украинской армии". Политик также призвал к переговорам.
"Эти истребители требуют длительной подготовки и обслуживания. Это не кино", - отметил Кеннеди-младший в соцсети Х.
Ранее Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Украинские пилоты в настоящее время проходят обучение за рубежом.
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что неудачное наступление ВСУ не останавливает авторов и вдохновителей "кровавой авантюры" на Украине. По его мнению, подготовка к отправке F-16, напоминает "несущийся на всех парах железнодорожный состав без тормозов".