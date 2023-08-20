Помощь Запада может иссякнуть: Washington Post оценила перспективы наступления ВСУ - 20.08.2023 Украина.ру
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Помощь Запада может иссякнуть: Washington Post оценила перспективы наступления ВСУ
Помощь Запада может иссякнуть: Washington Post оценила перспективы наступления ВСУ - 20.08.2023 Украина.ру
Помощь Запада может иссякнуть: Washington Post оценила перспективы наступления ВСУ
Поражения украинской армии на поле боя в ход так называемого контрнаступления показывают, что о конфликт заходит в тупик и международная поддержка может ослабнуть. Такой вывод сделали авторы статьи в газете Washington Post, сообщает РИА Новости
2023-08-20T09:28
2023-08-20T09:28
новости
всу
запад
наступление
the washington post
украина
потери всу
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Тем не менее на Западе и на Украине призывают терпеливо ждать результатов наступления ВСУ, которое оборачивается огромными потерями среди украинских военнослужащих.Украинские войска перешли к активным наступательным действиям на заранее подготовленную оборону российской армии 4 июня. Уже к 4 августа, по данным Минобороны РФ, потери ВСУ составили 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.В том числе 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.Как заявил в интервью изданию Украина.ру белорусский военный эксперт Александр Тиханский, сейчас соотношение потерь для России благоприятное. В целом – 1к10, а на некоторых участках – 1к40. Как сохранить такое соотношение потерь при планировании таких больших операций – знают только в Генштабе ВС РФ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, запад, наступление, the washington post, украина, потери всу
Новости, ВСУ, Запад, наступление, The Washington Post, Украина, потери ВСУ

Помощь Запада может иссякнуть: Washington Post оценила перспективы наступления ВСУ

09:28 20.08.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы ЧВК "Вагнер" в освобожденной части Артемовска
Бойцы ЧВК Вагнер в освобожденной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Поражения украинской армии на поле боя в ход так называемого контрнаступления показывают, что о конфликт заходит в тупик и международная поддержка может ослабнуть. Такой вывод сделали авторы статьи в газете Washington Post, сообщает РИА Новости
"Похоже, что у Украины заканчиваются варианты в рамках контрнаступления, которое изначально рассматривалось чиновниками, как важнейшая операция Киева", - пишет издание.
Тем не менее на Западе и на Украине призывают терпеливо ждать результатов наступления ВСУ, которое оборачивается огромными потерями среди украинских военнослужащих.
Украинские войска перешли к активным наступательным действиям на заранее подготовленную оборону российской армии 4 июня. Уже к 4 августа, по данным Минобороны РФ, потери ВСУ составили 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.
В том числе 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Верховная рада украины заседание - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
Вчера, 14:02
Контрнаступление и никаких переговоров. Как Зеленский и кураторы его режима решают вопросы войны и мираСудя по всему, все заверения Запада о том, что возможность прекращения войны путём территориальных уступок не рассматривается, пропали втуне. Киевский режим не поверил. Впрочем, не поверил совершенно справедливо – территориальная целостность Украины интересует Запад в последнюю очередь
Как заявил в интервью изданию Украина.ру белорусский военный эксперт Александр Тиханский, сейчас соотношение потерь для России благоприятное. В целом – 1к10, а на некоторых участках – 1к40. Как сохранить такое соотношение потерь при планировании таких больших операций – знают только в Генштабе ВС РФ.
 
НовостиВСУЗападнаступлениеThe Washington PostУкраинапотери ВСУ
 
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