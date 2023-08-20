Помощь Запада может иссякнуть: Washington Post оценила перспективы наступления ВСУ
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы ЧВК "Вагнер" в освобожденной части Артемовска
Поражения украинской армии на поле боя в ход так называемого контрнаступления показывают, что о конфликт заходит в тупик и международная поддержка может ослабнуть. Такой вывод сделали авторы статьи в газете Washington Post, сообщает РИА Новости
"Похоже, что у Украины заканчиваются варианты в рамках контрнаступления, которое изначально рассматривалось чиновниками, как важнейшая операция Киева", - пишет издание.
Тем не менее на Западе и на Украине призывают терпеливо ждать результатов наступления ВСУ, которое оборачивается огромными потерями среди украинских военнослужащих.
Украинские войска перешли к активным наступательным действиям на заранее подготовленную оборону российской армии 4 июня. Уже к 4 августа, по данным Минобороны РФ, потери ВСУ составили 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.
В том числе 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
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