https://ukraina.ru/20230818/1048785271.html

Александр Тиханский: Россия довела ВСУ до истерики, оставила Польшу без танков и готовит удар на Харьков

Александр Тиханский: Россия довела ВСУ до истерики, оставила Польшу без танков и готовит удар на Харьков - 18.08.2023 Украина.ру

Александр Тиханский: Россия довела ВСУ до истерики, оставила Польшу без танков и готовит удар на Харьков

Украина еще полгода назад заминировала все погранпереходы и всю границу с Белоруссией, а также подорвала все мосты на свой территории. Более того, с украинской стороны постоянно идет усиление

2023-08-18T13:59

2023-08-18T13:59

2023-08-18T13:59

интервью

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Сначала там было 5 тысяч военнослужащих, не считая погранвойск. Потом – 10 тысяч. Потом вместе с сумской бригадой их стало 15 тысяч. Но в целом сейчас никакой логистики для наступления ни с украинской, ни с белорусской стороны там нет, считает военно-политический аналитик (Белоруссия), полковник запаса, профессор Академии военных наук РФ Александр Тиханский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее командующий Объединенными силами Украины генерал Сергей Наев заявил, что Киев намерен повысить стойкость обороны и усилить огневое поражение в районе Волынской области на границе с Белоруссией. При этом, по словам военачальника, ситуация на этом направлении – спокойная и контролируемая.- Александр Иванович, зачем Украине понадобилось сейчас об этом объявлять публично, если, по их же собственным словам, угроза российского вторжения из России остается гипотетической?- Я согласен, что эта угроза – очень гипотетическая.Сейчас на украинской границе белорусских войск и войск союзной группировки почти нет. Если там что-то есть, эти силы используют только полигоны для учений.Но Украина еще полгода назад заминировала все погранпереходы и всю границу с Беларусью, а также подорвала все мосты на свой территории. Более того, с украинской стороны постоянно идет усиление. Сначала там было 5 тысяч военнослужащих, не считая погранвойск. Потом – 10 тысяч. Потом вместе с сумской бригадой их стало 15 тысяч.Но в целом сейчас никакой логистики для наступления ни с украинской, ни с белорусской стороны там нет.Поэтому заявление Наева я вижу только как политическую истерию и попытку отвлечь внимание от проблем, с которыми столкнулись ВСУ на фронте, когда их "контрнаступ" не то, что медленно двигается, а уже покатился в обратную сторону.- Есть ли примерная информация, какова сейчас общая численность российских войск в Белоруссии?- Я не открою военной тайны, если скажу, что это около 2,5-3 тысяч, не считая авиации. А региональная группировка сил, которая в полном масштабе находится в боевой готовности, стоят на северо-западе Белоруссии.Минск очень тревожит ситуация, которая создает Польша на границе с республикой. Варшава использует любой повод, чтобы увеличить свою региональную группировку.Появились инструкторы "Вагнера" - поляки сразу тысячу военнослужащих перебросили. Прилетел Лукашенко в Беловежскую Пущу – "ох, его вертолет на два метра залетел за польскую границу" – еще тысячу военнослужащих перебросили.Отмечу также, что сейчас увеличивается группировка американских военнослужащих в Польше. Более того, сейчас Варшава уже не просит, а требует переноса у США переноса с базы "Рамштайн" в Германии тактического ядерного оружия на территорию Польши.- Почему вы думаете, что России объективно нет смысла штурмовать Ковель, чтобы попытаться перекрыть польско-украинскую границу и оставить Киев без западного оружия?- Основная военная логистика находится гораздо южнее в районе Жешува. Перекрытие гражданских путей сообщения в военном отношении пока смысла не имеет. Смысл появится только в том случае, если Киев начнет их использовать ее как военную инфраструктуру. Но это вопрос одних-двух суток, чтобы это дело перекрыть. Украина это понимает, поэтому не пытается использовать инфраструктуру, которая находится севернее.- Вы сказали, что на украинской границе сейчас нет никаких крупных белорусских или российских сил, поэтому Киев непонятно зачем усиливает это направление. Может быть, они его усиливают, чтобы спровоцировать нас на вторжение, использовав это как предлог для прямого вмешательства Польши в конфликт?- Возможно.Министр обороны Беларуси Хренин прямо сказал, что милитаризация НАТО возле белорусской границы создает все условия не только для вторжения Польши в Белоруссию, но и в Калининградскую область. Об этом говорит формирование трех дивизий напротив Калининграда, Гродно и Бреста. Там создаются ударные кулаки.Только у поляков есть одна проблема. Они остались без танков. Они все танки передали Украине. Да, они закупили тысячу машин в Южной Корее. Но это вопрос длительный. Они 200 танков получат только к 2025 году. У них нет бронированного кулака. Польша надеется на Америку. Но передача "Абрамсов" тоже не будет быстрой.Поэтому ни в этом, ни в следующем году поляки технически ничего не смогут сделать, потому что у них нет брони.Более того, вопрос с передачей Украине F-16 перенесен аж на лето 2024 года. Потому что это технически сложная процедура. Можно получить любое оружие. А кто его будет обслуживать? Доходило до того, что американские гаубицы М-777 делали по пять-семь выстрелов и выходили из строя. Вроде бы это простое оружие. Но все равно надо знать систему и как ее правильно обслуживать.Общая проблемы Украины, Литвы и Польши, которые надеются на западное оружие – насколько их ремонтные базы готовы обслуживать натовские системы. Иногда эта проблема решается годами.- Можем ли мы рассчитывать, что СВО завершится победой России до 2025 года, когда все эти военные приготовления Польши вообще не будут иметь никакого смысла?- Я очень на это надеюсь.Дело в том, что в победе России не сомневаются ни мы, ни враг. Вопрос только во времени, а также в силах и средствах.Мне кажется, что нам придется провести удары по Харькову и по Киеву. Вопрос только в том, каковы будут наши потери.Сейчас соотношение потерь для России благоприятное. В целом – 1к10, а на некоторых участках – 1к40. Украинцы несут очень большие потери. Как сохранить такое соотношение потерь при планировании таких больших операций – знают только в Генштабе ВС РФ.

https://ukraina.ru/20230804/1048464888.html

https://ukraina.ru/20230818/1048781417.html

https://ukraina.ru/20230818/1048770550.html

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2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, украина, белоруссия, польша, сша, танки, киев, харьков, волынь