https://ukraina.ru/20230819/1048800283.html

Politico: власти США не считают ошибкой контрнаступление Украины

Politico: власти США не считают ошибкой контрнаступление Украины - 19.08.2023 Украина.ру

Politico: власти США не считают ошибкой контрнаступление Украины

Власти США не считают ошибкой контрнаступление ВСУ, Украина продолжает получать сильную поддержку со стороны Запада. Об этом сообщает газета Politico 18 августа со ссылкой на неназванного американского чиновника

2023-08-19T10:14

2023-08-19T10:14

2023-08-19T10:19

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наступление

марк милли

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переговоры

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Американский чиновник, который не хотел идти вразрез с администрацией президента Джо Байдена, сообщил, что реалии контрнаступления Украины начинают доходить до Вашингтона, пишет издание.При этом ни один высокопоставленный американский лидер не считает, что контрнаступление ВСУ было ошибочным, учитывая, что Украина сохраняет полную поддержку со стороны Запада, сказал собеседник Politico.Тем не менее, чиновник сказал, что согласен с мнением председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марк Милли, который в ноябре заявлял, что военная позиция Украины и предстоящий зимний сезон в совокупности дают хорошее время для рассмотрения мирных переговоров.Собеседник издания отметил, что "операции по вытеснению российских войск со всей Украины", как этого хотел президент Украины Владимир Зеленский, "имели мизерные шансы на успех".Хотя США по-прежнему поддерживают Украину, чиновник добавил: "Возможно, мы упустили возможность настаивать на более ранних переговорах". Он также подчеркнул, что мало кто верит, что Москва вообще серьезно относится к переговорам с самого начала войны.

https://ukraina.ru/20230818/1048774638.html

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новости, сша, украина, наступление, марк милли, владимир зеленский, сво, переговоры