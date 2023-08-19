Politico: власти США не считают ошибкой контрнаступление Украины - 19.08.2023 Украина.ру
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Politico: власти США не считают ошибкой контрнаступление Украины
Politico: власти США не считают ошибкой контрнаступление Украины - 19.08.2023 Украина.ру
Politico: власти США не считают ошибкой контрнаступление Украины
Власти США не считают ошибкой контрнаступление ВСУ, Украина продолжает получать сильную поддержку со стороны Запада. Об этом сообщает газета Politico 18 августа со ссылкой на неназванного американского чиновника
2023-08-19T10:14
2023-08-19T10:19
новости
сша
украина
наступление
марк милли
владимир зеленский
сво
переговоры
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Американский чиновник, который не хотел идти вразрез с администрацией президента Джо Байдена, сообщил, что реалии контрнаступления Украины начинают доходить до Вашингтона, пишет издание.При этом ни один высокопоставленный американский лидер не считает, что контрнаступление ВСУ было ошибочным, учитывая, что Украина сохраняет полную поддержку со стороны Запада, сказал собеседник Politico.Тем не менее, чиновник сказал, что согласен с мнением председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марк Милли, который в ноябре заявлял, что военная позиция Украины и предстоящий зимний сезон в совокупности дают хорошее время для рассмотрения мирных переговоров.Собеседник издания отметил, что "операции по вытеснению российских войск со всей Украины", как этого хотел президент Украины Владимир Зеленский, "имели мизерные шансы на успех".Хотя США по-прежнему поддерживают Украину, чиновник добавил: "Возможно, мы упустили возможность настаивать на более ранних переговорах". Он также подчеркнул, что мало кто верит, что Москва вообще серьезно относится к переговорам с самого начала войны.
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новости, сша, украина, наступление, марк милли, владимир зеленский, сво, переговоры
Новости, США, Украина, наступление, Марк Милли, Владимир Зеленский, СВО, переговоры

Politico: власти США не считают ошибкой контрнаступление Украины

10:14 19.08.2023 (обновлено: 10:19 19.08.2023)
 
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США.
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости . Игорь Михалев
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Власти США не считают ошибкой контрнаступление ВСУ, Украина продолжает получать сильную поддержку со стороны Запада. Об этом сообщает газета Politico 18 августа со ссылкой на неназванного американского чиновника
Американский чиновник, который не хотел идти вразрез с администрацией президента Джо Байдена, сообщил, что реалии контрнаступления Украины начинают доходить до Вашингтона, пишет издание.
"Тактика Украины по сохранению войск и техники, окопавшиеся позиции России и борьба на нескольких фронтах привели к медленному продвижению вперед, отодвигая возможный прорыв на более отдаленное будущее", - сказал собеседник издания.
При этом ни один высокопоставленный американский лидер не считает, что контрнаступление ВСУ было ошибочным, учитывая, что Украина сохраняет полную поддержку со стороны Запада, сказал собеседник Politico.
Тем не менее, чиновник сказал, что согласен с мнением председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марк Милли, который в ноябре заявлял, что военная позиция Украины и предстоящий зимний сезон в совокупности дают хорошее время для рассмотрения мирных переговоров.
Собеседник издания отметил, что "операции по вытеснению российских войск со всей Украины", как этого хотел президент Украины Владимир Зеленский, "имели мизерные шансы на успех".
Хотя США по-прежнему поддерживают Украину, чиновник добавил: "Возможно, мы упустили возможность настаивать на более ранних переговорах". Он также подчеркнул, что мало кто верит, что Москва вообще серьезно относится к переговорам с самого начала войны.
- РИА Новости, 1920, 18.08.2023
Вчера, 09:56
Вместо Блинкена Бернс? США в поисках виноватых за провалы в УкраинеУтром раненько, 18 августа 2023 года, Москву опять выборочно трясло от украинских БПЛА. Один из них после работы по нему ПВО упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы
 
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