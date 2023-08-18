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Вучич ожидает новую волну давления на Сербию из-за России

Вучич ожидает новую волну давления на Сербию из-за России - 18.08.2023 Украина.ру

Вучич ожидает новую волну давления на Сербию из-за России

Президент Сербии Александр Вучич со следующей недели ожидает "самое сильное давление" со стороны международного сообщества с целью заставить руководство страны присоединиться к антироссийским санкциям. Об этом он заявил 18 августа в эфире национального телеканала РТС

2023-08-18T14:55

2023-08-18T14:55

2023-08-18T14:55

новости

сербия

александр вучич

антироссийские санкции

запад

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Вучич отметил, что Сербия попытается сохранить свою политику по отношению к санкциям против России."Перед нами самый тяжелый период, будет сложнее чем когда-либо. Я ожидаю, что много того будет решаться в течение следующих тридцати дней. Мы сделаем все, чтобы продолжить вести ту политику, которую мы ведем сейчас", - заявил президент Сербии.Пик давления Вучич ожидает в конце августа и в начале сентября.Официальный Белград отказалась присоединиться к санкциям, которые Запад ввел против России. Так как Сербия является кандидатом на вступление в Евросоюз, Брюссель постоянно напоминает ее руководству, что нужно согласовать внешнюю политику с политикой ЕС и ввести санкции против России.Президент Вучич неоднократно подчеркивал, что давление Запада на Сербию из-за неприсоединения к антироссийским санкциям усиливается.

https://ukraina.ru/20230804/1048492208.html

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новости, сербия, александр вучич, антироссийские санкции, запад