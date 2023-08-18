https://ukraina.ru/20230818/1048788026.html
Вучич ожидает новую волну давления на Сербию из-за России
Вучич ожидает новую волну давления на Сербию из-за России - 18.08.2023 Украина.ру
Вучич ожидает новую волну давления на Сербию из-за России
Президент Сербии Александр Вучич со следующей недели ожидает "самое сильное давление" со стороны международного сообщества с целью заставить руководство страны присоединиться к антироссийским санкциям. Об этом он заявил 18 августа в эфире национального телеканала РТС
2023-08-18T14:55
2023-08-18T14:55
2023-08-18T14:55
новости
сербия
александр вучич
антироссийские санкции
запад
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Вучич отметил, что Сербия попытается сохранить свою политику по отношению к санкциям против России."Перед нами самый тяжелый период, будет сложнее чем когда-либо. Я ожидаю, что много того будет решаться в течение следующих тридцати дней. Мы сделаем все, чтобы продолжить вести ту политику, которую мы ведем сейчас", - заявил президент Сербии.Пик давления Вучич ожидает в конце августа и в начале сентября.Официальный Белград отказалась присоединиться к санкциям, которые Запад ввел против России. Так как Сербия является кандидатом на вступление в Евросоюз, Брюссель постоянно напоминает ее руководству, что нужно согласовать внешнюю политику с политикой ЕС и ввести санкции против России.Президент Вучич неоднократно подчеркивал, что давление Запада на Сербию из-за неприсоединения к антироссийским санкциям усиливается.
https://ukraina.ru/20230804/1048492208.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сербия, александр вучич, антироссийские санкции, запад
Новости, Сербия, Александр Вучич, антироссийские санкции, Запад
Вучич ожидает новую волну давления на Сербию из-за России
Президент Сербии Александр Вучич со следующей недели ожидает "самое сильное давление" со стороны международного сообщества с целью заставить руководство страны присоединиться к антироссийским санкциям. Об этом он заявил 18 августа в эфире национального телеканала РТС
Вучич отметил, что Сербия попытается сохранить свою политику по отношению к санкциям против России.
"Перед нами самый тяжелый период, будет сложнее чем когда-либо. Я ожидаю, что много того будет решаться в течение следующих тридцати дней. Мы сделаем все, чтобы продолжить вести ту политику, которую мы ведем сейчас", - заявил президент Сербии.
Пик давления Вучич ожидает в конце августа и в начале сентября.
Официальный Белград отказалась присоединиться к санкциям, которые Запад ввел против России. Так как Сербия является кандидатом на вступление в Евросоюз, Брюссель постоянно напоминает ее руководству, что нужно согласовать внешнюю политику с политикой ЕС и ввести санкции против России.
Президент Вучич неоднократно подчеркивал, что давление Запада на Сербию из-за неприсоединения к антироссийским санкциям усиливается.