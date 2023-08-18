https://ukraina.ru/20230818/1048787216.html

"Футбольные вандалы" повредили памятник Советской армии в Болгарии, несмотря на городок активистов

"Футбольные вандалы" повредили памятник Советской армии в Болгарии, несмотря на городок активистов - 18.08.2023 Украина.ру

"Футбольные вандалы" повредили памятник Советской армии в Болгарии, несмотря на городок активистов

В ночь на 18 августа футбольные фанаты повредили памятник Советской армии в столице Болгарии Софии. Попутно вандалы брызнули баллончиком в лицо женщине, пытавшейся защитить монумент и отобрали у нее сумочку. Об этом сообщило МВД страны на своем сайте

2023-08-18T15:00

2023-08-18T15:00

2023-08-18T15:00

новости

болгария

памятник

вандалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048786407_0:0:3174:1786_1920x0_80_0_0_c3708030bbc3f7ea45b76a2f319e87b7.jpg

Судя из сообщений местных СМИ, нападавших было куда больше, порядка 20-30 человек, и все они - футбольные фанаты футбольного клуба "Левски". Действовали они по привычной для фанатов схеме: бросали дымовые шашки и петарды в палаточный лагерь, где живут защитники монумента.Известно, что один из вандалов держал транспарант с надписью "Демонтаж", а позже написал на нем: "Хотим болгарский памятник". Также нападавшие разбили тяжелыми предметами гранитную плиту самого монумента и разрисовали подножие."Монумент, призванный увековечить подвиг сражавшихся за свободу от нацизма, давно стал заложником политических игр и личных амбиций", - отреагировали на произошедшее в посольстве России в Болгарии.Монумент в честь советских воинов-освободителей в Софии был установлен в 1954 году. Ветераны ежегодно празднуют перед ним День Победы. Однако в 1993 году местные власти под давлением партии "Союз демократических сил" приняли решение уничтожить памятник. Однако тогда общественности удалось его отстоять. С тех пор монумент многократно становился целью вандалов. В марте прошлого года комитет по культуре парламента Софии единогласно принял решение о демонтаже памятника. Власти намереваются переместить его в музей. Тогда же местные активисты разместили палатки у памятника, где и продолжают жить, круглосуточно защищая монумент от сноса.

https://ukraina.ru/20230818/1048784308.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, болгария, памятник, вандалы