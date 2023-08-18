"Футбольные вандалы" повредили памятник Советской армии в Болгарии, несмотря на городок активистов - 18.08.2023 Украина.ру
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"Футбольные вандалы" повредили памятник Советской армии в Болгарии, несмотря на городок активистов
"Футбольные вандалы" повредили памятник Советской армии в Болгарии, несмотря на городок активистов - 18.08.2023 Украина.ру
"Футбольные вандалы" повредили памятник Советской армии в Болгарии, несмотря на городок активистов
В ночь на 18 августа футбольные фанаты повредили памятник Советской армии в столице Болгарии Софии. Попутно вандалы брызнули баллончиком в лицо женщине, пытавшейся защитить монумент и отобрали у нее сумочку. Об этом сообщило МВД страны на своем сайте
2023-08-18T15:00
2023-08-18T15:00
новости
болгария
памятник
вандалы
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Судя из сообщений местных СМИ, нападавших было куда больше, порядка 20-30 человек, и все они - футбольные фанаты футбольного клуба "Левски". Действовали они по привычной для фанатов схеме: бросали дымовые шашки и петарды в палаточный лагерь, где живут защитники монумента.Известно, что один из вандалов держал транспарант с надписью "Демонтаж", а позже написал на нем: "Хотим болгарский памятник". Также нападавшие разбили тяжелыми предметами гранитную плиту самого монумента и разрисовали подножие."Монумент, призванный увековечить подвиг сражавшихся за свободу от нацизма, давно стал заложником политических игр и личных амбиций", - отреагировали на произошедшее в посольстве России в Болгарии.Монумент в честь советских воинов-освободителей в Софии был установлен в 1954 году. Ветераны ежегодно празднуют перед ним День Победы. Однако в 1993 году местные власти под давлением партии "Союз демократических сил" приняли решение уничтожить памятник. Однако тогда общественности удалось его отстоять. С тех пор монумент многократно становился целью вандалов. В марте прошлого года комитет по культуре парламента Софии единогласно принял решение о демонтаже памятника. Власти намереваются переместить его в музей. Тогда же местные активисты разместили палатки у памятника, где и продолжают жить, круглосуточно защищая монумент от сноса.
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новости, болгария, памятник, вандалы
Новости, Болгария, памятник, вандалы

"Футбольные вандалы" повредили памятник Советской армии в Болгарии, несмотря на городок активистов

15:00 18.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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В ночь на 18 августа футбольные фанаты повредили памятник Советской армии в столице Болгарии Софии. Попутно вандалы брызнули баллончиком в лицо женщине, пытавшейся защитить монумент и отобрали у нее сумочку. Об этом сообщило МВД страны на своем сайте
"В результате оперативных действий полиции задержаны четверо болельщиков столичной футбольной команды - 26, 33 лет и двое 29 лет, одному из которых ранее предъявлено уголовное обвинение", - говорится в сообщении полиции.
Судя из сообщений местных СМИ, нападавших было куда больше, порядка 20-30 человек, и все они - футбольные фанаты футбольного клуба "Левски". Действовали они по привычной для фанатов схеме: бросали дымовые шашки и петарды в палаточный лагерь, где живут защитники монумента.
Известно, что один из вандалов держал транспарант с надписью "Демонтаж", а позже написал на нем: "Хотим болгарский памятник". Также нападавшие разбили тяжелыми предметами гранитную плиту самого монумента и разрисовали подножие.
"Монумент, призванный увековечить подвиг сражавшихся за свободу от нацизма, давно стал заложником политических игр и личных амбиций", - отреагировали на произошедшее в посольстве России в Болгарии.
Монумент в честь советских воинов-освободителей в Софии был установлен в 1954 году. Ветераны ежегодно празднуют перед ним День Победы. Однако в 1993 году местные власти под давлением партии "Союз демократических сил" приняли решение уничтожить памятник. Однако тогда общественности удалось его отстоять. С тех пор монумент многократно становился целью вандалов.
В марте прошлого года комитет по культуре парламента Софии единогласно принял решение о демонтаже памятника. Власти намереваются переместить его в музей. Тогда же местные активисты разместили палатки у памятника, где и продолжают жить, круглосуточно защищая монумент от сноса.
- РИА Новости, 1920, 18.08.2023
13:35
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