Более половины уголовных дел о порно на Украине касаются детей - прокуратура - 18.08.2023 Украина.ру
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Более половины уголовных дел о порно на Украине касаются детей - прокуратура
Более половины уголовных дел о порно на Украине касаются детей - прокуратура - 18.08.2023 Украина.ру
Более половины уголовных дел о порно на Украине касаются детей - прокуратура
За семь месяцев 2023 года на Украине было зарегистрировано 1943 дела по статьям о порнографии. Чуть более 64% из них касались контента, связанного с детьми. Такие данные были опубликованы 18 августа Офисом генпрокурора Украины
2023-08-18T11:58
2023-08-18T11:58
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В ведомстве отметили, что в 2021 и 2022 гг. среднемесячное количество таких дел увеличивалось на 27%, в текущем году этот показатель вырос на рекордные 77%.Тем временем в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий декриминализовать порно на Украине.Депутат Ярослав Железняк пояснил, что теперь уголовная ответственность останется только для тех, кто снимает порно без согласия "героев" таких роликов, привлекает к этой "работе" детей, а также распространяет экстремальное порно, то есть видео, где пропагандируются насилие, зоофилия и некрофилия.Этот законопроект - ответ на петицию, которая собрала на сайте президента страны необходимые 25 тысяч голосов, в итоге Владимир Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю изучить вопрос о легализации порно и эротики на Украине.
https://ukraina.ru/20230816/1048723867.html
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Новости, Новости Украины, Украина

Более половины уголовных дел о порно на Украине касаются детей - прокуратура

11:58 18.08.2023
 
© Открытые источникиребенок смотрит телевизор
ребенок смотрит телевизор
© Открытые источники
Читать в
За семь месяцев 2023 года на Украине было зарегистрировано 1943 дела по статьям о порнографии. Чуть более 64% из них касались контента, связанного с детьми. Такие данные были опубликованы 18 августа Офисом генпрокурора Украины
В ведомстве отметили, что в 2021 и 2022 гг. среднемесячное количество таких дел увеличивалось на 27%, в текущем году этот показатель вырос на рекордные 77%.
Тем временем в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий декриминализовать порно на Украине.
Депутат Ярослав Железняк пояснил, что теперь уголовная ответственность останется только для тех, кто снимает порно без согласия "героев" таких роликов, привлекает к этой "работе" детей, а также распространяет экстремальное порно, то есть видео, где пропагандируются насилие, зоофилия и некрофилия.
Этот законопроект - ответ на петицию, которая собрала на сайте президента страны необходимые 25 тысяч голосов, в итоге Владимир Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю изучить вопрос о легализации порно и эротики на Украине.
16 августа, 13:02
Порно и наркотики. Какую Украину строит ЗеленскийВо вторник, 15 августа, украинский депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что на Украине собираются легализовать порнографию
16 августа, 17:30
Военнослужащим ВСУ, ставшими инвалидами, предлагают работу в порноНа фоне декриминализации порнографии на Украине на популярных сайтах поиска работы в стране появились оригинальные вакансии. Например, для съемок эротических фильмов "специфического жанра" требуются ставшие инвалидами боевики ВСУ. Об этом 16 августа сообщил Телеграм-канал "Укропский фреш"
 
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