Более половины уголовных дел о порно на Украине касаются детей - прокуратура
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За семь месяцев 2023 года на Украине было зарегистрировано 1943 дела по статьям о порнографии. Чуть более 64% из них касались контента, связанного с детьми. Такие данные были опубликованы 18 августа Офисом генпрокурора Украины
В ведомстве отметили, что в 2021 и 2022 гг. среднемесячное количество таких дел увеличивалось на 27%, в текущем году этот показатель вырос на рекордные 77%.
Тем временем в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий декриминализовать порно на Украине.
Депутат Ярослав Железняк пояснил, что теперь уголовная ответственность останется только для тех, кто снимает порно без согласия "героев" таких роликов, привлекает к этой "работе" детей, а также распространяет экстремальное порно, то есть видео, где пропагандируются насилие, зоофилия и некрофилия.
Этот законопроект - ответ на петицию, которая собрала на сайте президента страны необходимые 25 тысяч голосов, в итоге Владимир Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю изучить вопрос о легализации порно и эротики на Украине.
16 августа, 17:30Военнослужащим ВСУ, ставшими инвалидами, предлагают работу в порноНа фоне декриминализации порнографии на Украине на популярных сайтах поиска работы в стране появились оригинальные вакансии. Например, для съемок эротических фильмов "специфического жанра" требуются ставшие инвалидами боевики ВСУ. Об этом 16 августа сообщил Телеграм-канал "Укропский фреш"