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Более половины уголовных дел о порно на Украине касаются детей - прокуратура

Более половины уголовных дел о порно на Украине касаются детей - прокуратура - 18.08.2023 Украина.ру

Более половины уголовных дел о порно на Украине касаются детей - прокуратура

За семь месяцев 2023 года на Украине было зарегистрировано 1943 дела по статьям о порнографии. Чуть более 64% из них касались контента, связанного с детьми. Такие данные были опубликованы 18 августа Офисом генпрокурора Украины

2023-08-18T11:58

2023-08-18T11:58

2023-08-18T11:58

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В ведомстве отметили, что в 2021 и 2022 гг. среднемесячное количество таких дел увеличивалось на 27%, в текущем году этот показатель вырос на рекордные 77%.Тем временем в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий декриминализовать порно на Украине.Депутат Ярослав Железняк пояснил, что теперь уголовная ответственность останется только для тех, кто снимает порно без согласия "героев" таких роликов, привлекает к этой "работе" детей, а также распространяет экстремальное порно, то есть видео, где пропагандируются насилие, зоофилия и некрофилия.Этот законопроект - ответ на петицию, которая собрала на сайте президента страны необходимые 25 тысяч голосов, в итоге Владимир Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю изучить вопрос о легализации порно и эротики на Украине.

https://ukraina.ru/20230816/1048723867.html

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