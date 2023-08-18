https://ukraina.ru/20230818/1048778996.html
В России запустили приложение, оповещающее об атаках беспилотников
В России запустили приложение, оповещающее об атаках беспилотников - 18.08.2023 Украина.ру
В России запустили приложение, оповещающее об атаках беспилотников
Народный фронт презентовал приложение "Радар", который поможет гражданам узнать о возможной чрезвычайной ситуации или беспилотниках
2023-08-18T11:21
2023-08-18T11:21
2023-08-18T11:21
беспилотник
режим чс
приложение
новости
россия
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Приложение имеет возрастную пометку "3+" и позволяет в два нажатия сообщать о ЧС.Согласно описанию, если пользователи приложения заметят беспилотники, ракеты, взрывы, подозрительные группы людей, они могут сообщить об этом через приложение.Приложение моментально сфотографирует пролетающий объект, после чего сигнал пользователя будет направлен в ответственные федеральные службы для проверки и принятия мер."Радар" можно установить на смартфоны системы Android, а для скачивания оно доступно на площадках GooglePlay и RuStore.
https://ukraina.ru/20230818/1048772735.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
беспилотник, режим чс, приложение, новости, россия
беспилотник, режим ЧС, приложение, Новости, Россия
В России запустили приложение, оповещающее об атаках беспилотников
Народный фронт презентовал приложение "Радар", который поможет гражданам узнать о возможной чрезвычайной ситуации или беспилотниках
Приложение имеет возрастную пометку "3+" и позволяет в два нажатия сообщать о ЧС.
Согласно описанию, если пользователи приложения заметят беспилотники, ракеты, взрывы, подозрительные группы людей, они могут сообщить об этом через приложение.
"Он (пользователь) может просто открыть приложение, расположить свой телефон по направлению движения объекта и выбрать, что он увидел, и нажать кнопку "сообщить"", - рассказали создатели приложения.
Приложение моментально сфотографирует пролетающий объект, после чего сигнал пользователя будет направлен в ответственные федеральные службы для проверки и принятия мер.
"Радар" можно установить на смартфоны системы Android, а для скачивания оно доступно на площадках GooglePlay и RuStore.