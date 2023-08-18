https://ukraina.ru/20230818/1048778996.html

В России запустили приложение, оповещающее об атаках беспилотников

В России запустили приложение, оповещающее об атаках беспилотников - 18.08.2023 Украина.ру

В России запустили приложение, оповещающее об атаках беспилотников

Народный фронт презентовал приложение "Радар", который поможет гражданам узнать о возможной чрезвычайной ситуации или беспилотниках

2023-08-18T11:21

2023-08-18T11:21

2023-08-18T11:21

беспилотник

режим чс

приложение

новости

россия

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Приложение имеет возрастную пометку "3+" и позволяет в два нажатия сообщать о ЧС.Согласно описанию, если пользователи приложения заметят беспилотники, ракеты, взрывы, подозрительные группы людей, они могут сообщить об этом через приложение.Приложение моментально сфотографирует пролетающий объект, после чего сигнал пользователя будет направлен в ответственные федеральные службы для проверки и принятия мер."Радар" можно установить на смартфоны системы Android, а для скачивания оно доступно на площадках GooglePlay и RuStore.

https://ukraina.ru/20230818/1048772735.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

беспилотник, режим чс, приложение, новости, россия