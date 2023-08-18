Вместо Блинкена Бернс? США в поисках виноватых за провалы в Украине - 18.08.2023 Украина.ру
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Вместо Блинкена Бернс? США в поисках виноватых за провалы в Украине
Вместо Блинкена Бернс? США в поисках виноватых за провалы в Украине - 18.08.2023 Украина.ру
Вместо Блинкена Бернс? США в поисках виноватых за провалы в Украине
Утром раненько, 18 августа 2023 года, Москву опять выборочно трясло от украинских БПЛА. Один из них после работы по нему ПВО упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы.
2023-08-18T09:56
2023-08-18T09:57
эксклюзив
мнения
владимир скачко
зарубежье
сша
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Это центр города. И утверждают, что жертв и возгораний нет, но пострадавшее здание несколько обрушилось.Но знаменателен сам факт прилета. Это однозначное продолжение перехода Украины и ее западных кураторов к террористическим методам войны. И с одной стороны, это демонстрация возможностей неонацистского режима: дескать, смотрите, что мы можем – держим в напряжении Кремль.С другой – это свидетельство военно-технического и, следовательно, политического бессилия Украины на фронтах спецвоенной операции (СВО). Террор – это ведь не только устрашение, но и отвлечение внимания от грандиозных провалов в главном. А главное в СВО – это приближающееся поражение Украины после окончательного провала так называемого контрнаступа.Во всяком случае экс-разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom уже напророчил стратегическое поражение уже к концу лета или в начале осени: "Украинская линия обороны у Купянска разбита, а российские войска продвигаются по пять, десять, пятнадцать километров в день, угрожая войти в город. Он скоро падет. А дальше Харьков. Это начало конца! Мы находимся в ситуации, когда Россия оказывает давление по всей линии фронта, украинцам уже не хватает людей, чтобы держать оборону!"Реакция США, главного куратора и бенефициара украинских прелестей, на такие прогнозы, увы, известна и традиционна – поиски виноватых. И журналист, пулитцеровский лауреат Сеймур Херш рассказал об этом увлекательном процессе в ближайшем окружении президента Джо Байдена, которому, как показывает практика, мало посадить предшественника и будущего конкурента Дональда Трампа, ему бы еще и самому не сесть. Пройдя унизительную процедуру импичмента, который вполне реален в том числе, и на фоне внешнеполитических провалов.По мистеру Хершу, в окружении "сонного Джо" страшно зашевелились и сошлись в клинче партии "реалистов" и "ястребов войны". Первую якобы возглавляет глава ЦРУ Уильям (Билл) Бернс. Вторая – трехглавая: госсекретарь Энтони Блинкен, помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан и министр обороны Ллойд Остин. Но особенно два первых – фигуры крайне политические.Первым выстрелил, как известно, Бернс, который попытался снять с себя ответственность за провал украинского контрнаступа. Мол, мы, цеэрушники, вас предупреждали: не надо лезть на Россию, как баран на новые ворота, по велению президента Украины Владимира Зеленского, который таким образом устроил шоу с одной целью – получить от США деньги и вооружение, чтобы сохраниться у власти.Если верить Скотту Риттеру, картина очень похожая."Ястребы", разумеется, слышать ничего не хотят и, походу, пока рулят процессом в Белом доме. Потому как Байден с их подачи запросил 13 млрд. долл. на очередную помощь Украине, а в США уже говорят, что после провала этого контрнаступа, следующее состоится уже весной будущего года. Аккурат к посадке на нары Трампа в самый разгар предвыборной борьбы.Война в Украине с Россией – это для демократической администрации Байдена и отмазка за неуспехи, и прачечная для отмыва любых денежных сумм и вливаний, и отвлекалочка от проблем внутриамериканского свойства, и мобилизатор собственного электората.Однако Херш, кроме пшика с украинским контрнаступом, назвал еще два внешнеполитических провала США при Байдене и "байденятах".Во-первых, это провал мирных переговоров, к которых Россию должна была склонить как бы "мировая общественность" в Джидде (Саудовская Аравия). Как написал Херш, ему один из источников анонимно рассказал: "Они (администрация США - Авт.) даже планировали суд, похожий на Нюрнбергский процесс (над немецкими нацистами после Второй мировой войны - Авт.), с Джейком (Салливаном. – Авт.) в качестве нашего представителя… Прибыли 40 стран, и все, кроме шести, искали бесплатную еду после закрытия Одессы (приостановки участия России в зерновой сделке - Авт.)".То есть получился полный провал: договорились договариваться впредь, но о чем – так и осталось крайне неясным.Во-вторых, это провал США в Нигере, улаживать последствия национально-освободительной революции в котором отправилась и. о. первого замгоссекретаря Виктория Нуланд, спец по майданам за дешевые печеньки для легковерных лохов. О визите в Нигер Хершу рассказал уже анонимный разведчик: "Виктория отправилась защищать нигерийских владельцев урана от русских варваров, но вместо этого получила приветствие большим средним пальцем".Очень точный образ. И Херш делает вывод: "Переворот в Нигере рассматривается живущими в регионе не в контексте отношений Востока и Запада, а как давно необходимый отказ от французского экономического и политического контроля". Но, как видим, не только французского, но и американского, что лупит непосредственно по имиджу президента Байдена.Эти три провала, уверен Херш, могут привести к кадровым перестановкам в администрации Байдена в пользу "реалистов" Бернса, который подвинут "ястребов", а сам глава ЦРУ переместится в кресло госсекретаря и отправит на покой потомка киевских беглецов от погромов Блинкена.Может такое быть? Вполне. Сторонники такого исхода для госсекретаря утверждают, что Блинкен давно наработал на пинок под зад. И в Афганистане в 2021-м, когда США уходили под давлением талибов* и с треском и с позором, и вот сейчас в Украине, превращенной в безрезультатную прорву для американских денег.Однако противник кадровых перемен сомневаются, что Байден начнет чистить и менять коней на переправе. В частности, российский политолог-американист Малек Дудаков в телеграм-канале написал: "Лучше всех же себя чувствует именно Бернс. Ему прочат позицию госсекретаря. Пока Блинкена не снимают -- хотя поводов предостаточно, от афганского фиаско до поражения на Украине. Просто он вовлечен во все коррупционные дела семейства Байденов -- от украинской Burisma до Китая. Но если ситуация во внешней политике для Байдена станет совсем патовой, то Блинкеном пожертвуют. И спешно отправят Бернса договариваться с Россией по Украине и с Китаем по Тайваню".Реалистичная позиция -- фифти-фифти, если хотите, хайли лайкли. И сегодня, как пишет Херш, Салливан, Блинкен и Остин всяческими путями старательно перекладывают вину на -- бинго! -- Украину. И Зеленского. Дескать, это они лопухнулись по полной.И Украина, как ни крути, уже действительно виновата по-любому: война-то идет на ее территории, превращая страну в сплошную руину…*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
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Владимир Скачко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, мнения, владимир скачко, зарубежье, сша
Эксклюзив, Мнения, Владимир Скачко, Зарубежье, США

Вместо Блинкена Бернс? США в поисках виноватых за провалы в Украине

09:56 18.08.2023 (обновлено: 09:57 18.08.2023)
 
© AP / Andrew Harnik
- РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© AP / Andrew Harnik
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Утром раненько, 18 августа 2023 года, Москву опять выборочно трясло от украинских БПЛА. Один из них после работы по нему ПВО упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы.
Это центр города. И утверждают, что жертв и возгораний нет, но пострадавшее здание несколько обрушилось.
Но знаменателен сам факт прилета. Это однозначное продолжение перехода Украины и ее западных кураторов к террористическим методам войны. И с одной стороны, это демонстрация возможностей неонацистского режима: дескать, смотрите, что мы можем – держим в напряжении Кремль.
С другой – это свидетельство военно-технического и, следовательно, политического бессилия Украины на фронтах спецвоенной операции (СВО). Террор – это ведь не только устрашение, но и отвлечение внимания от грандиозных провалов в главном. А главное в СВО – это приближающееся поражение Украины после окончательного провала так называемого контрнаступа.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Во всяком случае экс-разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom уже напророчил стратегическое поражение уже к концу лета или в начале осени: "Украинская линия обороны у Купянска разбита, а российские войска продвигаются по пять, десять, пятнадцать километров в день, угрожая войти в город. Он скоро падет. А дальше Харьков. Это начало конца! Мы находимся в ситуации, когда Россия оказывает давление по всей линии фронта, украинцам уже не хватает людей, чтобы держать оборону!"
Реакция США, главного куратора и бенефициара украинских прелестей, на такие прогнозы, увы, известна и традиционна – поиски виноватых. И журналист, пулитцеровский лауреат Сеймур Херш рассказал об этом увлекательном процессе в ближайшем окружении президента Джо Байдена, которому, как показывает практика, мало посадить предшественника и будущего конкурента Дональда Трампа, ему бы еще и самому не сесть. Пройдя унизительную процедуру импичмента, который вполне реален в том числе, и на фоне внешнеполитических провалов.
По мистеру Хершу, в окружении "сонного Джо" страшно зашевелились и сошлись в клинче партии "реалистов" и "ястребов войны". Первую якобы возглавляет глава ЦРУ Уильям (Билл) Бернс. Вторая – трехглавая: госсекретарь Энтони Блинкен, помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан и министр обороны Ллойд Остин. Но особенно два первых – фигуры крайне политические.
Первым выстрелил, как известно, Бернс, который попытался снять с себя ответственность за провал украинского контрнаступа. Мол, мы, цеэрушники, вас предупреждали: не надо лезть на Россию, как баран на новые ворота, по велению президента Украины Владимира Зеленского, который таким образом устроил шоу с одной целью – получить от США деньги и вооружение, чтобы сохраниться у власти.
Уильям Бернс Бёрнс глава ЦРУ - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
4 июня, 12:45
Тайный визит руководителя ЦРУ Бернса в Пекин. Что не так с этим визитом и чем это грозит РоссииПо сообщениям западных СМИ, со ссылкой на источники в США, в отношениях между вашингтонской администрацией и Пекином возможно некоторое потепление. За несколько дней до встречи в Хиросиме 19 мая Большой семёрки директор ЦРУ посетил Китай
Если верить Скотту Риттеру, картина очень похожая.
"Ястребы", разумеется, слышать ничего не хотят и, походу, пока рулят процессом в Белом доме. Потому как Байден с их подачи запросил 13 млрд. долл. на очередную помощь Украине, а в США уже говорят, что после провала этого контрнаступа, следующее состоится уже весной будущего года. Аккурат к посадке на нары Трампа в самый разгар предвыборной борьбы.
Война в Украине с Россией – это для демократической администрации Байдена и отмазка за неуспехи, и прачечная для отмыва любых денежных сумм и вливаний, и отвлекалочка от проблем внутриамериканского свойства, и мобилизатор собственного электората.
Однако Херш, кроме пшика с украинским контрнаступом, назвал еще два внешнеполитических провала США при Байдене и "байденятах".
Во-первых, это провал мирных переговоров, к которых Россию должна была склонить как бы "мировая общественность" в Джидде (Саудовская Аравия). Как написал Херш, ему один из источников анонимно рассказал: "Они (администрация США - Авт.) даже планировали суд, похожий на Нюрнбергский процесс (над немецкими нацистами после Второй мировой войны - Авт.), с Джейком (Салливаном. – Авт.) в качестве нашего представителя… Прибыли 40 стран, и все, кроме шести, искали бесплатную еду после закрытия Одессы (приостановки участия России в зерновой сделке - Авт.)".
То есть получился полный провал: договорились договариваться впредь, но о чем – так и осталось крайне неясным.
Мухаммед
10 августа, 08:11
Мировая элита в битве за Украину. Неулыбчивый принц Мухаммед из ДжиддыКто такой Мухаммед ибн Салман и как он делает свою страну геополитической "площадкой для переговоров", где в минувшие выходные, 5 и 6 августа, пытались решать судьбу Украины?
Во-вторых, это провал США в Нигере, улаживать последствия национально-освободительной революции в котором отправилась и. о. первого замгоссекретаря Виктория Нуланд, спец по майданам за дешевые печеньки для легковерных лохов. О визите в Нигер Хершу рассказал уже анонимный разведчик: "Виктория отправилась защищать нигерийских владельцев урана от русских варваров, но вместо этого получила приветствие большим средним пальцем".
Очень точный образ. И Херш делает вывод: "Переворот в Нигере рассматривается живущими в регионе не в контексте отношений Востока и Запада, а как давно необходимый отказ от французского экономического и политического контроля". Но, как видим, не только французского, но и американского, что лупит непосредственно по имиджу президента Байдена.
Эти три провала, уверен Херш, могут привести к кадровым перестановкам в администрации Байдена в пользу "реалистов" Бернса, который подвинут "ястребов", а сам глава ЦРУ переместится в кресло госсекретаря и отправит на покой потомка киевских беглецов от погромов Блинкена.
Может такое быть? Вполне. Сторонники такого исхода для госсекретаря утверждают, что Блинкен давно наработал на пинок под зад. И в Афганистане в 2021-м, когда США уходили под давлением талибов* и с треском и с позором, и вот сейчас в Украине, превращенной в безрезультатную прорву для американских денег.
Однако противник кадровых перемен сомневаются, что Байден начнет чистить и менять коней на переправе. В частности, российский политолог-американист Малек Дудаков в телеграм-канале написал: "Лучше всех же себя чувствует именно Бернс. Ему прочат позицию госсекретаря. Пока Блинкена не снимают -- хотя поводов предостаточно, от афганского фиаско до поражения на Украине. Просто он вовлечен во все коррупционные дела семейства Байденов -- от украинской Burisma до Китая. Но если ситуация во внешней политике для Байдена станет совсем патовой, то Блинкеном пожертвуют. И спешно отправят Бернса договариваться с Россией по Украине и с Китаем по Тайваню".
Реалистичная позиция -- фифти-фифти, если хотите, хайли лайкли. И сегодня, как пишет Херш, Салливан, Блинкен и Остин всяческими путями старательно перекладывают вину на -- бинго! -- Украину. И Зеленского. Дескать, это они лопухнулись по полной.
И Украина, как ни крути, уже действительно виновата по-любому: война-то идет на ее территории, превращая страну в сплошную руину…
*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
 
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